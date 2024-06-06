Umut Evleri: Deriv Paraguay'ın Hizmet Verilmeyen Toplulukları Güçlendirme Yolculuğu

Deriv, Paraguay'da hizmet verilmeyen topluluklar için evler inşa ederek yardım eli uzatıyor

AREGUA, Paraguay, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, güven, yenilik ve hizmette 25 yıllık bir geçmişe sahip lider bir çevrimiçi ticaret platformudur. Bu miras, çevre koruma ve dezavantajlı toplulukları destekleme odaklı girişimlere aktif destek verme taahhüdü ile genişlemektedir. Deriv’in 25. yıldönümünü kutlamak için şirket, anlamlı sosyal iyileştirmeler sağlamayı amaçlayan bir dizi kurumsal sosyal sorumluluk girişimi başlatmayı planlamaktadır.



Deriv , Asunción’un dışındaki San Francisco Yerleşim Bölgesi'nde hizmet verilmeyen topluluklara konut çözümleri sağlamak için Paraguay'da genç bir organizasyon olan TECHO ile ortaklık kurdu.

Altı aydan fazla bir süre boyunca Deriv, acil yardıma ihtiyaç duyan aileler için 10 yeni evin inşasına adanmış çabalarını sürdürdü. Şimdi tamamlanan ilk planlama aşamasında, Deriv evlerin inşaatı için zaman çizelgesini belirledi, en çok ihtiyaç duyan toplulukları ve aileleri tespit etti ve kaynakların tahsis edilmesini sağladı. Kapsamlı plan, malzeme tedariki, taşıma ve sorunsuz proje yürütülmesi için katı güvenlik protokolleri uygulanmasını içeren lojistiği detaylandırıyor.

Konut inşasının yanı sıra Deriv, topluluğun genel yaşam kalitesini ve gelecekteki refahını iyileştirmeye yönelik taahhüdünü sürdürmektedir. Girişimler, teknolojiye erişim sağlama, topluluk forumları düzenleme ve mentorluk ile eğitim programları sunma gibi faaliyetleri içermektedir.

Deriv Paraguay ofisinin başındaki Sebastian Perez, projenin ilk aşamalarına dair görüşlerini paylaşarak, “Deriv çalışanları, ailelerle yapılan röportajlarda TECHO çalışanlarıyla eşleştirildi; bu deneyim, birçoğunda ailelerin yaşadıklarına dair yeni bir hayranlık duygusu uyandırdı. Bu proje ile ihtiyaç sahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmeyi umuyoruz,” dedi.

TECHO sözcüsü Ian Insaurralde, iş birliğinin hedeflerine ilişkin düşüncelerini ifade ederek, “Ana amacımız, Latin Amerika ve Karayipler'deki yoksulluk içinde yaşayan ailelerin üstesinden gelmelerine ve fırsatlar sunmaya yardımcı olmaktır. Deriv ile çalışarak topluluğun ihtiyaçlarını değerlendirmeyi, bir eylem planı geliştirmeyi ve topluluklarını dönüştürmelerine yardımcı olacak araçları sağlamayı başardık,” dedi.

Girişim resmi olarak Nisan ayında başladı, Deriv team ekibi Paraguay'da TECHO ile birlikte yaklaşık 400 hane üzerinde detaylı değerlendirmeler yaparak ekonomik geçmişler, hane büyüklükleri ve mevcut konut koşullarını inceledi, yardıma acil ihtiyacı olanları tespit etti ve hedeflenmiş destek stratejisi formüle etti.

Bu proje ve diğer kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Deriv Life ve şirket web sitesini ziyaret edin.

Deriv Hakkında

25 yıldır Deriv, çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir kılmaya adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla yatırımcı tarafından güvenilen şirket, ödüllü, sezgisel ticaret platformlarında popüler pazarlarda 200'den fazla varlık üzerinde geniş bir işlem türleri yelpazesi sunmaktadır. 1,300 kişiden fazla küresel iş gücü ile Deriv, başarıları kutlayan, profesyonel büyümeyi teşvik eden ve yetenek gelişimini destekleyen bir ortam yaratmıştır, bu da Investors in People tarafından Platin akreditasyonu ile yansıtılmaktadır.

BASIN İLETİŞİM

pr@deriv.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d879ea3b-52d5-4dd5-a7ac-3f75f937b610/tr