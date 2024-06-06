地方金融组织不得跨省开展业务 90%的商业保理企业或退出历史舞台
随着2021年底中国人民银行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》（以下简称：《条例》），明确要加强央地监管协调配合，压实地方金融监管职责后，整个商业保理行业就站在了生死存亡的十字路口。SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, June 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- 随着2021年底中国人民银行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》（以下简称：《条例》），明确要加强央地监管协调配合，压实地方金融监管职责后，整个商业保理行业就站在了生死存亡的十字路口。
《条例》明确了地方金融组织定义和监管规则，并将商业保理公司列为地方金融组织，提出了地方金融组织总体坚持服务本地的原则。其中，最具杀伤力的一条规定是：“地方金融组织原则上不得跨省开展业务。”
地方金融迎来“强监管”，“跨区域监管”政策或加快落地
近年来，商业保理公司等地方金融组织快速发展，在服务地区实体经济和中小企业融资方面发挥了重要作用。但部分机构内控机制不健全，发展定位产生偏差，追求规模扩张及发展速度，忽视资产质量改善及效率提高，存在一定风险隐患。部分机构违法违规经营涉及从事非法金融活动，存在跨市场、跨行业传染的可能，加大了区域金融风险。
随着地方金融监督趋严，“跨区域监管”的信号也越来越明确。2023年6月，《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》（国办发〔2023〕18号）发布，披露了国务院2023年度立法工作计划（以下简称“2023立法工作计划”）。其中，《地方金融监督管理条例》已被列入年度立法工作计划。
同年10月，中国金融领域最高规格的会议——中央金融工作会议明确强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动。虽然会议没有明确提到地方金融组织，但在“强监管”“严监管”常态化的总基调下，地方金融组织“跨区域监管”政策或会加快落地。
目前，根据会议“依法将所有金融活动全部纳入监管”的要求，商业保理公司已被金融监管总局归入到“打击非法金融活动局”监管。事实上，自2019年银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》以来，各地金融监管部门就一直在对商业保理行业进行摸底排查。银保监会普惠金融部也印发《商业保理企业名单制管理工作方案》，对商业保理企业实施名单制管理。
据官方数据显示，截至2018年末，中国已注册商业保理法人企业及分公司共计11541家。但自商业保理行业清理规范工作启动以来，非正常经营类和违法违规经营类商业保理公司已被“清剿”。据新华社报道，2022年中国活跃的商业保理公司数量为1000家左右，数量较高峰期锐减10倍。据商业保理专委会统计，目前进入监管白名单的商业保理企业仅440多家。显然，商业保理行业正在迎来新一轮出清。
值得注意的是，近日，市场消息传：“国家金融局在4月底已经给各省金融委都下发了《加强地方金融组织监管的通知》”。其中，网友明确指出，“不得跨省区经营”和“违规经营直接清退”，相当于给大部分商业保理公司直接判了“死刑”。
地方金融组织不得跨区经营，90%以上的商业保理公司将暂停业务
市场普遍认为，“跨区域监管”政策一旦落地施行，商业保理公司业务将举步维艰。
北京云亭律师事务所根据上述中国人民银行发布的《条例》，按照“不得跨省级行政区域开展业务”规定，拟定了三个业务场景尝试论证：
业务场景一：保理人注册于天津市滨海新区，应收账款债务人注册于北京市平谷区，应收账款债权人注册于河北省廊坊市，保理人叙做上述商业保理业务，是否属于“跨省级行政区域开展业务”；
业务场景二：保理人注册于天津市滨海新区，但其实际经营地在北京市朝阳区，其仅限于在北京市朝阳区范围内叙做商业保理业务，是否属于“跨省级行政区域开展业务”；
业务场景三：保理人注册于上海市自由贸易区，但其依托于金融平台开展赊账保理业务，在产业链条上的买家遍及全国各地，若依此叙做商业保理业务，是否属于“跨省级行政区域开展业务”。
北京云亭律师事务所分析指出，上述列举的三种业务场景并非假设的情景，而是源于客观真实存在的商业保理业务。如果将上述三种业务都应纳入“不得跨省级行政区域开展业务”，那么有90%以上的商业保理公司都无法叙做商业保理业务，这势必给商业保理行业带来致命的一击。
业内人士进一步指出，中国人民银行发布《条例》，明确赋予地方金融监督管理部门履职手段，要求加大对违法违规行为的处罚力度，视情按程序对地方金融组织采取暂停业务、限制资产转让与资金运用、责令控股股东转让股权等风险处置措施。深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司、深圳前海联易融商业保理有限公司、国新商业保理有限公司、盛业商业保理有限公司、重庆美的商业保理有限公司等业务遍布全国的商业保理公司或将遭到处罚。
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Sophia LU
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