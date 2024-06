QIAGEN führt Assay-Design-Tool für digitale PCR Plattform QIAcuity ein und erweitert Anpassungsmöglichkeiten in Forschungsplattform GeneGlobe

Neues Custom Assay Design Tool für digitale PCR-Plattform QIAcuity zur Anylayse von Kopienzahlvariationen unterstützt individuelle Bedürfnisse von Forschern und ergänzt QIAGENs bestehende vorgefertigte Assays // GeneGlobe Design- und Analyse-Hub erhält weitere Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und gemeinsamen Erstellung von Panels // Neuerungen stärken QIAGEN als vertrauenswürdigen Partner für Forscherinnen und Forscher, die die Arzneimittelentdeckung und weitere Anwendungen forcieren

VENLO, Niederlande, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung seines neuen digitalen PCR (dPCR) Custom Assay Design Tools für die Analyse von Kopienzahlvariationen (copy number variations, CNV) zur Verwendung auf seiner digitalen PCR-Plattform QIAcuity sowie mehrere Neuerungen in seinem GeneGlobe Design- und Analyse-Hub bekannt gegeben. Die umfassende Forschungsplattform GeneGlobe integriert vorgefertigte Assays mit einer Datenbank von mehr als 10.000 biologischen Einheiten, einschließlich Gene, miRNAs und Signalwege. Die Neuerungen sollen Kundinnen und Kunden mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, Assays individuell anzupassen, unterstützen – von einfachen bis zu komplexen und validierten Multiplex-Assays – und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit weiter verbessern.



Die genetische Forschung entwickelt sich schnell weiter. Laufend werden neue Zielgene entdeckt, die von Standard- oder vorgefertigten Assays nicht abgedeckt werden. Um Schritt zu halten und diese Bedarfslücke zu schließen, wurde das neue dPCR Custom Assay Design Tool als Schnittstelle auf der GeneGlobe-Plattform entwickelt. Das Tool ermöglicht Kundinnen und Kunden, Assays für die Verwendung auf QIAGENs digitaler PCR-Plattform QIAcuity selbst zu entwerfen und solche zu bestellen, die nicht im umfassenden Katalog von über 200 laborvalidierten Assays zur Erstellung von Profilen von Kopienzahlvariationen für die translationale Krebsforschung enthalten sind. Kopienzahlvariationen sind eine Art genetischer Variation, bei der spezifische DNA-Segmente im Genom häufiger oder seltener kopiert werden als normal, was die Anfälligkeit für Krankheiten und die Reaktion auf Behandlungen beeinflussen kann.

„Da bestimmte Kopienzahlvariationen mit Krebs in Verbindung gebracht werden, kann die Untersuchung dieser Variationen das Verständnis dafür verbessern, wie sie die Gesundheit und Wirksamkeit von Behandlungen beeinflussen können. Das ist entscheidend für die weitere Entwicklung der Präzisionsmedizin“, erklärte Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Science bei QIAGEN. „Unser neues dPCR Custom Assay Design Tool in GeneGlobe ist ein innovatives und benutzerfreundliches Werkzeug für Forscherinnen und Forscher. Es ermöglicht ihnen, maßgeschneiderte Assays für QIAcuity zu entwerfen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und so die Forschung zu vereinfachen und wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen.“

Weitere Verbesserungen von GeneGlobe wurden kürzlich eingeführt oder befinden sich derzeit in der Entwicklung. Dazu gehören benutzerfreundlichere Design-Seiten für eine vereinfachte Produktauswahl und ein neues Tool zum Erstellen, Speichern und Bearbeiten von Listen mit Zielgenen, das Forscherinnen und Forscher bei der Erstellung ihrer eigenen Panels unterstützt, auch in Zusammenarbeit untereinander. Dank eines Software-Updates werden Signalwegkarten von QIAGENs Ingenuity Pathway Analysis schneller dargestellt. QIAGEN arbeitet daran, die Durchsuchbarkeit nach Signalwegen und Signalwegbeziehungen zu verbessern und plant, die Interaktivität von Signalwegdiagrammen zu erweitern, um den Import ausgewählter Gene in die GeneGlobe Custom Panel Design Tools zu erleichtern.

QIAGEN baut eine starke Pipeline auf, um Kundinnen und Kunden individuelle Anpassungen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll das dPCR Custom Assay Design Tool später in 2024 für mikrobielle und somatische Mutationsassays erweitert werden. Wenn Kundinnen und Kunden höhergradige Multiplexing- oder komplexere Assays benötigen, bietet QIAGEN Genomic Services Expertenunterstützung bei der Entwicklung maßgeschneiderter Assays an, die anschließend in GeneGlobe verfügbar sind.

Über GeneGlobe

QIAGENs Forschungsplattform GeneGlobe bietet Forscherinnen und Forschern einfachen Zugang zu zahlreichen molekularbiologischen Werkzeugen, vorgefertigten Assays und maßgeschneiderten Designservices. Die Plattform vereinfacht es, Assays, Panels und Signalwegkarten für bestimmte Forschungszwecke zu identifizieren, auszuwählen und anzupassen. Die Inhalte werden fortlaufend aktualisiert, um sicherzustellen, dass Forscherinnen und Forscher über die neuesten Fortschritte in ihrem Forschungsgebiet auf dem Laufenden bleiben.

Mehr über QIAGENs GeneGlobe Design- und Analyse-Hub und die neuesten Updates erfahren Sie unter unter https://geneglobe.qiagen.com/.

Über QIAcuity

Die digitale PCR-Plattform QIAcuity verwendet Nanoplatten, die eine Probe auf tausende winzige Partitionen verteilen und anschließend die Reaktion jeder einzelnen gleichzeitig auslesen. Dadurch lassen sich selbst die schwächsten Signale von DNA und RNA quantifizieren. Dies ermöglicht es, gleichzeitig bis zu fünf Zielsequenzen kleiner Kopienzahländerungen spezifisch, sensitiv und schnell zu erkennen.

Die vielseitigen QIAcuity-Systeme vereinen Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem einzigen Workflow, wodurch sich die Verarbeitungszeiten von sechs auf zwei Stunden verkürzt, und sind in Versionen mit einer, vier und acht Platten erhältlich. Die Version mit einer Platte verarbeitet bis zu 384 Proben in einer Acht-Stunden-Schicht, die Version mit acht Platten verarbeitet in der gleichen Zeit bis zu 1.248 Proben. Ende 2023 waren insgesamt mehr als 2.000 Instrumente platziert.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

