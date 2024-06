Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, étend sa collaboration avec justTRADE ; l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip est désormais disponible pour les plans d’épargne en Allemagne

Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, vient d’étendre son partenariat avec justTRADE, offrant ainsi un accès à l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip pour les plans d’épargne allemands.

Cette collaboration, entamée en août 2022, renforce la position de Valour en tant que principal fournisseur de produits de cryptomonnaie et d’ETP pour la clientèle de justTRADE, dans le cadre de leur mission consistant à offrir un accès simple et sécurisé aux actifs numériques.

Le lancement de l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, qui repose sur une méthodologie passive de placement liée à l’indice basée sur des règles et s’aligne sur la taxonomie mondiale des cryptomonnaies de Bitcoin Suisse, marque une étape historique pour STOXX et élargit l’accès aux investissements en cryptomonnaies aux portefeuilles traditionnels.



TORONTO, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ), une société de technologie financière pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (decentralised finance, « DeFi »), est ravie d’annoncer que sa filiale, Valour Inc. (« Valour »), l’un des principaux émetteurs de produits négociés en bourse (exchange traded products, ou « ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, a élargi son partenariat avec justTRADE, l’une des principales plateformes de courtage en ligne allemandes. L’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip récemment lancé est désormais disponible pour les plans d’épargne allemands via justTRADE.

La collaboration entre justTRADE et Valour repose sur un engagement commun en faveur de l’innovation et de l’accessibilité des services financiers. Entamé en août 2022, ce partenariat a déjà permis à Valour de se positionner en tant que fournisseur majeur de produits de cryptomonnaie et d’ETP pour la clientèle allemande de justTRADE. justTRADE, connue pour sa plateforme conviviale et ses offres financières complètes, est en parfaite adéquation avec la mission de Valour visant à simplifier et à sécuriser l’accès aux actifs numériques grâce à des véhicules fiables et réglementés. Cette collaboration élargit non seulement la gamme de produits disponibles pour les clients de justTRADE, mais renforce également le rôle de Valour en tant que leader dans le secteur des actifs numériques.

Ce lancement récent est d’autant plus historique que STOXX, réputé pour ses indices de référence, fait ses premiers pas dans le domaine des cryptomonnaies. L’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip représente une opportunité d’investissement innovante dans les actifs numériques de premier plan, et fait office de point d’entrée idéal en matière d’investissement, à la fois dans le cadre d’une approche satellite et traditionnelle. Ce produit suit l’indice STOXX Digital Asset Blue Chip X, qui repose sur une méthodologie passive de placement liée à l’indice basée sur des règles Il s’aligne sur la taxonomie mondiale des cryptomonnaies de Bitcoin Suisse en matière de classification des actifs, garantissant ainsi un portefeuille d’investissement bien équilibré et régulièrement ajusté.

Le lancement de l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip via justTRADE marque une étape importante dans l’intégration de l’expertise traditionnelle des indices financiers dans le paysage dynamique des actifs numériques. Cette décision stratégique devrait élargir l’accessibilité aux investissements en cryptomonnaie aux portefeuilles traditionnels, ce qui reflète une reconnaissance toujours plus importante des actifs numériques comme composant essentiel pour des stratégies d’investissement diversifiées.

Marco A. Infuso, directeur des ventes chez Valour, réagit à propos de cette collaboration : « Nous sommes fiers de nous associer à justTRADE et de proposer l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip aux investisseurs particuliers et institutionnels allemands. Ce partenariat marque un important pas en avant dans notre mission visant à faciliter l’accès à des produits d’actifs numériques de haute qualité à un public plus large. Le choix de justTRADE par Valour plutôt que de grandes institutions financières souligne notre expertise approfondie et notre approche innovante dans le domaine des ETP. Ensemble, nous définissons de nouvelles normes en matière d’investissements dans les actifs numériques. »

Michael B. Bußhaus, co-fondateur et directeur général de justTRADE, déclare : « Nous sommes ravis de compter Valour parmi nos partenaires pour nos ETP crypto et nos plans d’épargne. Leur gamme de produits étendue, leurs coûts faibles et leurs actifs sous-jacents innovants sont très populaires auprès de nos clients, ce qui facilite et simplifie les investissements dans les crypto-actifs. »

À propos de justTRADE

justTRADE est un courtier en ligne situé à Francfort qui propose de façon systématique aux traders des titres et cryptomonnaies pour une commission de 0 € (plus frais de spread standard du marché, et des frais externes de 1 € au maximum) et à partir d’un compte de titres unique. Plus de 500 000 titres ; actions, ETF, ETC, wikifolios, certificats, bons de souscription d’actions et produits à effet de levier, peuvent désormais être négociés via iOS et Android ou depuis un navigateur Web, soit en bourse via trois bourses d’échange (LS Exchange, Quotrix et Tradegate Exchange), soit hors bourse via cinq partenaires commerciaux (J.P. Morgan, Société Générale, UBS, Vontobel et L&S [wikifolios]). Environ 1 500 ETF, ETC et ETP provenant de douze fournisseurs complètent l’offre. En permettant également de négocier 27 cryptomonnaies natives à partir du même compte de garde que tous les titres, justTRADE propose à ses clients une offre sans précédent en Allemagne. De plus, environ 200 titres au total sont également éligibles pour les plans d’épargne. https://www.justtrade.com/

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur LinkedIn et X et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des fonds négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ) Enjin ( ENJ ), Valour Bitcoin Staking ( BTC ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip , tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète en bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de Valour, pour vous abonner ou pour recevoir les actualités ou les informations financières, consultez le site valour.com .

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de haute qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.reflexivityresearch.com/ .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la mise à disposition de l’ETP 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip sur justTRADE, le développement et la cotation de futurs produits financiers, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des actifs numériques, la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières, la croissance et le développement du secteur des actifs numériques, les règles et règlements applicables aux actifs numériques et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DE CE COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :