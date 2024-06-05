Mediktor 收購 Sensely，鞏固其在人工智能醫療解決方案的領導地位

巴塞隆拿，西班牙及三藩市, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的數碼醫療保健公司 Mediktor 宣布收購 Sensely ，它是一家總部設於三藩市的數碼醫療保健供應商，其以同理心為本的對話平台開創先河，為醫院系統和保險服務提供世界一流的會員參與服務。這次合併匯聚了兩家全球頂尖、以人工智能驅動為解決方案的供應商，標誌着醫療技術的重大里程碑，令 Mediktor 的全球版圖擴展至超過 35 個國家，並擴大在美國的業務。







（左起）Adam Odessky 和 Cristian Pascual。

今次合併締造了醫療保健生態系統中最具規模的全球人工智能解決方案供應商之一。新機構將會推出全新豐富的對話式醫療保健平台，借助包括公司的人工智能醫療助理等輔助技術，從而提高效率和降低成本。根據最近一項對保險客戶的調查顯示，54% 使用該人工智能醫療助理的患者對其提供的醫療指引表示滿意，且無需額外服務或醫生跟進。

Mediktor 行政總裁 Cristian Pascual 表示：「今次併購是 Mediktor 邁向轉變的重要一步，體現了我們對數碼醫療創新的堅定承諾。與 Sensely 攜手並進，我們將可與各方企業提供頂尖的人工智能解決方案，最終讓數以百萬計的人獲得更佳的醫療保健。」

透過整合，Mediktor 將獲得 Sensely 先前與 Mayo Clinic 達成協議而開發的教育醫療保健內容。Mayo Clinic 亦將成為新整合公司的股東之一，並在董事局中享有觀察員的席位。

作為 Mediktor 長期合作夥伴，總部設於瑞士的頂尖增長型股權公司 MTIP，繼續對 Mediktor 的願景和發展藍圖投下信心一票。身為 Mediktor 董事局成員，MTIP 已表達在財務及策略層面上對公司收購 Sensely 及整體增長策略的堅定支持。

與此同時，自 2018 年起便一直資持 Mediktor 的風險資本公司 Aliath Bioventures，在促成今次收購上亦擔當了重要角色。Aliath 將繼續全力支援 Mediktor 的策略發展，鞏固其市場領導地位，實現長遠成功。

Sensely 聯合創辦人兼行政總裁 Adam Odessky 說道：「Mediktor 和 Sensely 體現了以人工智能為本的症狀評估，及以同理心驅動的虛擬助理順理成章的完美融合，一切以患者為先。」「這兩家公司合併後可為客戶提供強大全面的技術服務，以行之有效的方式提升效率、節省機構開支，更會為患者和保險成員提供無可比擬的個性化參與體驗。我們熱切期盼與 Mediktor 並肩合作，共同實現引領數碼醫療保健發展競爭領域的願景。」

Mediktor 計劃將 Sensely 現有員工和管理團隊併合到新機構，Odessky 先生將出任產品總監一職，為團隊注入豐富經驗和領導能力。

關於 Mediktor

Mediktor 是至為先進的人工智能醫療對話機械人，可進行分流和預診，指導患者及時獲得適當的護理等級，提高醫療可及性，同時提供更具效率的治療導航。Mediktor 採用精密的人工智能引擎，用戶可用多種語言自然地對話。Mediktor 白標 SaaS 全渠道覆蓋，可輕鬆嵌入任何界面（網頁、手機、桌面）。Mediktor 的客戶包括健康計劃、醫院和醫療系統、遙距醫療及製藥公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mediktor.com

關於 Sensely

Sensely 是基於虛擬人形象及聊天機械人平台的創新先驅，旨在協助保險計劃成員及患者獲得他們所需的保險服務及醫療保健資源。Sensely 在三藩市和倫敦均設有辦事處，為世界各地不同領域的醫療保健機構如保險公司、醫院系統及製藥公司等提供虛擬助理解決方案。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sensely.com 。

關於 MTIP

MTIP 是一家總部設於瑞士的增長型股權公司，專注投資於力求革新全球醫療保健的歐洲醫療科技公司。其團隊善用深厚的專業知識，協助成功和可持續發展的醫療科技企業實現增長。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mtip.ch 。

關於 Aliath Bioventures

Aliath Bioventures（前稱 Alta Life Sciences）是 AltamarCAM 集團旗下的生命科學風險投資公司。通過著眼於以創新和顛覆性趨勢為本的治療和醫療科技公司，Aliath 銳意為最迫切的醫療保健難題提供解決方案。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.aliathbio.com/ 。

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David Patti

電話：+1 908.421.5971

電子郵件： dspcommsconsulting@gmail.com

www.mediktor.com

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