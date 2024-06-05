Mediktor 收购 Sensely，巩固自身在人工智能医疗解决方案领域的领先地位

巴塞罗那，西班牙和旧金山, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的数字医疗公司 Mediktor 宣布收购总部位于旧金山的数字医疗服务提供商 Sensely 。后者是移情驱动对话平台的开创者，通过世界级会员参与为医院系统和保险服务提供支持。由于交易双方均为世界领先的人工智能驱动解决方案提供商，此次合并是医疗技术领域的一个重要里程碑。合并完成后，Mediktor 的全球足迹将扩展到超过 35 个国家和地区，其在美国的业务范围也将进一步扩大。





左起：Adam Odessky 与 Cristian Pascual

合并后的新公司将成为全球医疗生态系统中最大的基于人工智能的解决方案提供商之一。新公司将由内容丰富的对话式医疗平台驱动，利用双方的互补技术帮助提高效率并降低成本，包括公司的人工智能医疗助手。近期对保险客户进行的一项调查表明，54% 的患者对公司提供的医疗指导表示满意，并且不需要医生提供额外的服务或跟进。

Mediktor 首席执行官 Cristian Pascual 表示：“这次收购是 Mediktor 在转型路上迈出的重要一步，也重申了我们对数字医疗创新的承诺。与 Sensely 强强联手，我们能够为更多企业提供首屈一指的顶级人工智能解决方案，并最终帮助数百万人获得更好的医疗服务。”

完成整合后，Mediktor 将获得 Mayo Clinic 此前依据其与 Sensely 签订的一份协议开发的医疗保健教育内容。Mayo Clinic 也将成为新公司股东，并在董事会中拥有一个观察员席位。

总部位于瑞士的领先的成长型股权投资公司、Mediktor 的长期合作伙伴 MTIP 已经重申了其对 Mediktor 的愿景和发展方向的信心。作为 Mediktor 董事会成员，MTIP 表示将坚定不移地为公司收购 Sensely 的举措及其整体发展战略提供财务和战略支持。

与此同时，自 2018 年以来持续为 Mediktor 提供支持的风险投资公司 Aliath Bioventures 也为促成此次收购发挥了重要作用。Aliath 将一如既往地支持 Mediktor 的战略增长，助力其巩固市场领导地位并取得长期成功。

Sensely 联合创始人兼首席执行官 Adam Odessky 表示：“Mediktor 和 Sensely 代表了基于人工智能的症状评估与移情驱动的虚拟助手之间的完美协同，体现了双方以患者为中心的理念。两家公司的合并将为客户提供强大而全面的技术服务。我们的服务成熟而高效，能够降低医疗机构的管理成本，同时为患者和保险会员提供无与伦比的个性化参与服务。我们很高兴能与 Mediktor 拥有同样的愿景，即在不断发展和竞争激烈的数字医疗环境中成为领先企业。”

Mediktor 计划将 Sensely 的现有员工和管理团队整合到新公司中。Odessky 先生将担任新公司的首席产品官，为团队带来丰富的经验和领导力。

关于 Mediktor

Mediktor 是最先进的基于人工智能的医疗聊天机器人，可通过分诊和预诊引导患者在正确的时间获得正确的护理水平，在提高就诊率的同时提供更高效的护理指导。Mediktor 的全渠道白标 SaaS 由复杂的人工智能引擎提供支持，让用户能够以多种语言进行自然交流，并且可以轻松嵌入到任何界面（网页、手机、台式机）中。Mediktor 的客户包括医保计划、医院和健保系统、远程医疗和制药公司等。如需了解更多信息，请访问 www.mediktor.com

关于 Sensely

Sensely 是基于头像和聊天机器人的平台的创新引领者，其开发的平台旨在帮助保险计划会员和患者随时获得所需的保险服务和医疗资源。Sensely 在美国旧金山和英国伦敦设有办事处，其全球团队为包括保险公司、医院系统和全球的制药客户在内的医疗保健行业提供虚拟助理解决方案。如需了解更多信息，请访问 www.sensely.com 。

关于 MTIP

MTIP 是总部位于瑞士的成长型股权投资公司，投资对象是有志于革新全球医疗体系的欧洲健康科技公司。团队擅长利用深厚的行业专业知识帮助可持续发展的健康科技企业在成功的基础上扩大规模。如需了解更多信息，请访问 www.mtip.ch 。

关于 Aliath Bioventures

Aliath Bioventures，前称 Alta Life Sciences，是 AltamarCAM 集团旗下的一家生命科学风险投资公司。Aliath 的目标是为最紧迫的医疗保健挑战提供解决方案，主要投资于创新和颠覆性趋势催生的治疗和医疗技术公司。如需了解更多信息，请访问 https://www.aliathbio.com/ 。

媒体关系联系人

David Patti

电话：+1 908.421.5971

电子邮箱： dspcommsconsulting@gmail.com

www.mediktor.com