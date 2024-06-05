Mediktor تستحوذ على Sensely وتعزز موقعها كرائدة في حلول الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي

برشلونة وسان فرانسيسكو, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- برشلونة، إسبانيا، وسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 4 حزيران ٢٠٢٤ Mediktor — ، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، تعلن عن استحواذها على Sensely ، مزود الرعاية الصحية الرقمية المقرَّ في سان فرانسيسكو، والذي أبتكر منصة محادثات تتميز بالتعاطف لدعم نظم المستشفيات وخدمات التأمين بتفاعل عالمي للأعضاء. يعتبر هذا الاندماج بين مزودين رائدين عالميًا لحلول الذكاء الاصطناعي إنجازًا كبيرًا في مجال التقنيات الطبية، حيث يمتد تواجد Mediktor العالمي لأكثر من ٣٥ دولة ويوسع آثاره في الولايات المتحدة.

يؤدي الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر مزودي الحلول العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية. سيُدير المنظمة الجديدة منصة الرعاية الصحية التفاعلية المحسَّنة للمساعدة في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف باستخدام تقنياته المكملة، بما في ذلك مساعد الطبي الذكي للشركة. وفقًا لاستطلاع حديث لعملاء التأمين، كان ٥٤٪ من المرضى الذين استخدموها راضين عن الإرشاد الطبي الذي قدمته ولم يحتاجوا إلى خدمات إضافية أو متابعة من الطبيب.

يقول كريستيان باسكوال، الرئيس التنفيذي لMediktor: "يعتبر هذا الاستحواذ خطوة تحويلية لMediktor ويؤكد التزامنا بالابتكار في مجال الصحة الرقمية. من خلال الانضمام إلىSensely، نحن مستعدون لتقديم حلاً ذكيًا رائدًا للعديد من الشركات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين وصول الملايين من الأشخاص إلى الرعاية الصحية."

نتيجة للدمج، ستقتني Mediktor محتوى تعليميًا صحيًا من Mayo Clinic، الذي تم تطويره كجزء من اتفاق موجود مسبقًا مع Sensely. ستصبح Mayo Clinic أيضًا مساهمًا في الشركة المدمجة حديثًا وستحتل مقعدًا في مجلس الإدارة كمراقب.

أكدت شركة MTIP، وهي شركة أسهم نمو مقرها سويسرا وشريك موثوق به منذ فترة طويلة لشركة Mediktor، ثقتها في رؤية الشركة واتجاهها. بصفته عضوًا في مجلس إدارة Mediktor، سلط الضوء على دعمه المالي والاستراتيجي الثابت لعملية الاستحواذ على Sensely والنمو الإجمالي للشركة.

في الوقت نفسه، كانت شركة Aliath Bioventures البيولوجية، وهي شركة رأس مال تدعم ميديكتور منذ عام 2018، لعبت أيضًا دورًا كبيرًا في تيسير هذا الاستحواذ. تظل ألياث ملتزمة بدعم النمو الاستراتيجي لميديكتور، وتعزيز قيادتها في السوق، والنجاح على المدى الطويل.

يقول آدم أوديسكي، مؤسسSensely والرئيس التنفيذي: "Mediktor وSensely يمثلان التآزر المثالي بين تقييم الأعراض على أساس الذكاء الاصطناعي والمساعدة الافتراضية التي تتسم بالتعاطف والتي تضع المرضى في المركز. يوفر اندماج هذين المؤسستين للعملاء مجموعة قوية وشاملة من الخدمات التكنولوجية التي ثبتت أنها تزيد من الكفاءة وتقلل التكاليف الإدارية للمؤسسات، مع توفير خدمات متخصصة للمرضى وأعضاء التأمين دون مثيل. نحن متحمسون لمشاركة رؤية Mediktor في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في بيئة الرعاية الصحية الرقمية المتطورة والتنافسية."

تخطط Mediktor لدمج فريق عمل وإدارة Sensely الحاليين في المنظمة الجديدة، حيث سيتولى السيد أوديسكي دور رئيس المنتج، محملا بخبرته الواسعة وقيادته للفريق.

حول Mediktor

Mediktor هو أحدث تطبيق للدردشة الطبية المعتمد على الذكاء الاصطناعي للتقييم المبدئي والتوجيه، حيث يوجِّه المرضى إلى المستوى المناسب من الرعاية في الوقت المناسب، مما يعزز الوصول إلى الرعاية بينما يمكِّن من تسهيل الملاحة الفعَّالة في الرعاية. يعمل Mediktor بواسطة محرك ذكاء اصطناعي متطور يمكِّن المستخدمين من التحدث بشكل طبيعي بعدة لغات، ويتميز بكونه "سوفتوير كخدمة" متعدد القنوات والذي يمكن إدماجه بسهولة في أي واجهة (ويب، جوال، سطح المكتب). وتشمل عملاء Mediktor خطط الصحة والمستشفيات ونظم الصحة، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وشركات الأدوية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mediktor.com

حول Sensely

Senselyهي رائدة في مجال منصات الأفاتار والشات بوت التي تهدف إلى مساعدة أعضاء خطط التأمين والمرضى في الحصول على خدمات التأمين والموارد الصحية عند الحاجة إليها. مع مكاتب في سان فرانسيسكو ولندن، تقدم فرق Sensely العالمية حلول المساعد الافتراضي لمجموعة متنوعة من قطاعات الرعاية الصحية، بما في ذلك شركات التأمين، وأنظمة المستشفيات، وعملاء الصناعة الدوائية في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sensely.com .

حول MTIP

MTIP هي شركة أسهم نمو مقرها سويسرا تستثمر في شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية الأوروبية التي تهدف إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية العالمية. يستفيد الفريق من خبرته الواسعة في الصناعة للمساعدة في توسيع نطاق شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية الناجحة والمستدامة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.mtip.ch .

حول Aliath Bioventures

ألياث بيوفنتشرز، المعروفة سابقًا باسم ألتا لايف ساينسز، هي شركة رأس مال في مجال علوم الحياة تتبع مجموعة ألتاماركام. تهدف ألياث إلى تقديم حلول لأصعب التحديات في مجال الرعاية الصحية من خلال استهداف الشركات العلاجية وتكنولوجيا الرعاية الصحية التي تستند إلى الاتجاهات المبتكرة والمحطمة. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة https://www.aliathbio.com/ .

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