Valneva annonce la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée Générale Mixte et une évolution de son équipe de direction

Saint-Herblain (France), 5 juin 2024 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA) (la « Société »), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée Générale Mixte (l’« Assemblée ») qui se tiendra le 26 juin 2024, à 14 heures, à l’hôtel Sofitel Lyon Bellecour, 20 quai du Docteur Gailleton, 69002 Lyon.

L’avis préalable de réunion – comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions proposés par le conseil d’administration, ainsi que les modalités de participation à l’Assemblée – a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 mai 2024.

Les informations et documents préparatoires relatifs à cette Assemblée sont disponibles sur le site internet de la Société : https://valneva.com/2024-combined-general-meeting/?lang=fr.

Tout actionnaire souhaitant recevoir, par courrier ou par courriel, les documents d’Assemblée visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, peut en faire la demande jusqu'au cinquième jour inclus avant la date de réunion de cette Assemblée (soit jusqu’au 21 juin 2024), en contactant la Société à assemblee.generale@valneva.com. S’agissant des actionnaires titulaires d'actions au porteur, cette demande devra être accompagnée d’une attestation de participation certifiant l'inscription de leurs actions dans un compte de titres au porteur tenu par un intermédiaire habilité.

Les actionnaires peuvent également accéder à la documentation de l'Assemblée au siège social de la Société.

La Société a également annoncé qu’après dix années au sein de Valneva, M. Frédéric Jacotot, General Counsel & Corporate Secretary, quittera la Société fin juillet, comme convenu avec le Conseil d’Administration de la Société.

La Société a nommé Kendra Wergin, actuellement VP Legal et Associate General Counsel chez Valneva, au poste de General Counsel & Corporate Secretary, membre du comité exécutif de la Société, avec effet au 1er août 2024. Mme Wergin est titulaire de qualifications juridiques américaines, et a le droit des sociétés et le droit international comme principaux domaines d’expertise. Avant de rejoindre Valneva en 2020, Mme Wergin a exercé au sein du groupe de droit des sociétés d'un grand cabinet d'avocats international et de l'équipe juridique interne d'une entreprise faisant partie du « Fortune 500 ». Au cours des quatre dernières années, elle a joué un rôle-clé dans la mise en œuvre de la stratégie de la société, y compris lors de sa cotation au Nasdaq et des levées de fonds qui ont suivi. Elle a obtenu ses diplômes de droit aux États-Unis et en France, après une expérience professionnelle dans des domaines d’intérêt général.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué, “Je tiens à remercier personnellement Frédéric pour sa très grande contribution à l'entreprise au cours des dix dernières années et souhaiter la bienvenue à Kendra dans ce rôle bien mérité. Nous sommes ravis de pouvoir promouvoir l'un des nôtres à ce poste. »

