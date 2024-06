Cayetano encourages Taguig graduates to find and embrace their God-driven purpose

"Nadiscover niyo na ba, graduates, kung ano ang plano ng Diyos sa inyo?"

With these thought-provoking words, Senator Alan Peter Cayetano began his heartfelt message about finding one's purpose during the 52nd graduation ceremony of the Bagong Tanyag Integrated School in the City of Taguig this Saturday, June 1, 2024.

"God has a plan for each and every one of you," the new chair of the Senate Committee on Higher Education assured the 647 graduates.

In his message, Cayetano encouraged the graduates to identify what truly excites them and then align it with their actions.

"Lahat tayo may purpose sa mata ng Panginoon. Find your purpose, embrace your purpose, and don't let anyone tell you that you are not important," he said.

"Whatever ang purpose ni Lord sa inyong buhay, nilagay na niya yan sa puso mo. Every single one of us ay kailangan sa mundong ito," he added.

Cayetano also emphasized the individuality of each student, reminding them that everyone has a significant role to play in God's grand design.

"Ang bawat isa sa inyo ay original. Kung kayo man ay malungkot, just remember na 'andyan ang Panginoon para sa inyo," he stated.

Cayetano concluded his message by calling on the students to reflect on their lives, discover themselves, and follow their unique paths.

Cayetano, hinikayat ang mga Taguig graduates na sundin ang layunin ng Panginoon

"Nadiscover niyo na ba, graduates, kung ano ang plano ng Diyos sa inyo?"

Sa katanungang ito sinimulan ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang mensahe tungkol sa paghahanap ng sariling layunin sa buhay sa ika-52 seremonya ng pagtatapos ng Bagong Tanyag Integrated School sa Lungsod ng Taguig nitong Sabado, June 1, 2024.

"God has a plan for each and every one of you," tiniyak niya sa 647 na mga nagtapos.

Sa mensahe ni Cayetano, na siyang bagong chair ng Senate Committee on Higher Education, hinikayat niya ang mga nagtapos na tukuyin kung ano ang nagbibigay sa kanila ng sigla at itugma ito sa kanilang mga gawain.

"Lahat tayo may purpose sa mata ng Panginoon. Find your purpose, embrace your purpose, and don't let anyone tell you that you are not important," aniya.

"Whatever ang purpose ni Lord sa inyong buhay, nilagay na niya yan sa puso mo. Every single one of us ay kailangan sa mundong ito," dagdag niya.

Binigyang diin din ni Cayetano na mahalaga ang bawat katangian ng bawat isa sapagkat sila'y may natatanging papel sa plano ng Panginoon.

"Ang bawat isa sa inyo ay original. Kung kayo man ay malungkot, just remember na 'andyan ang Panginoon para sa inyo," wika niya.

Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan si Cayetano sa mga estudyante na lubos na kilalanin ang kanilang sarili at sundin ang kanilang natatanging landas.