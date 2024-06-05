Fortrea 完成對 Endpoint Clinical 和 Patient Access 業務的剝離，出售予 Arsenal Capital Partners

北卡羅來納州，達勒姆, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的合同研究組織 (「CRO」) Fortrea (Nasdaq: FTRE) 於今日宣布已完成剝離與其支援服務 (Enabling Services) 部門相關的資產，即 Endpoint Clinical (「Endpoint」) 和 Fortrea Patient Access (「FPA」) 業務，出售予 Arsenal Capital Partners (「Arsenal」)。Arsenal 是一家專注於打造市場領先高科技醫療保健及工業增長企業的領先私募股權公司。



Endpoint 及 FPA 分別提供最頂尖的隨機化和試驗供應管理 (RTSM) 及患者通道解決方案，兩者均在醫藥服務價值鏈中佔有策略性獨特的切入點，Arsenal 在醫藥服務價值鏈具備重要的專業、科學及技術知識。

Arsenal 已委任 Fortrea 支援服務部門前總裁 Sam Osman 出任新公司的行政總裁，而 Arsenal 醫療保健團隊的營運合夥人 Raymond (「Ray」) H. Hill 則將出任董事會主席。

Endpoint 及 FPA 的行政總裁 Sam Osman 表示：「Endpoint 及 FPA 定位獨特，支援患者從臨床試驗至新療程獲批後的歷程。與 Arsenal 合作，我深懷信心，雙方的業務及團隊均可受惠於加快增長步伐、加大投資及管理層的全力支援，為客戶提供更卓越的服務及解決方案。」

Fortrea 主席兼行政總裁 Tom Pike 表示：「此次交易能圓滿完成，足證參與團隊的才能，他們為同事、客戶及所服務的患者規劃暢順的過渡安排，令雙方機構均可集中領導層及資源，為客戶提供最佳解決方案。如先前公布，此次剝離的淨收益將用於降低 Fortrea 整體債務的部分架構。作為一間純粹的臨床 CRO，Fortrea 將秉持一貫使命，提供的解決方案能夠更快為患者帶來改變生命的療程。」

Arsenal 的營運合夥人兼 Endpoint 及 FPA 董事會主席 Ray Hill 表示：「我非常期待能夠參與 Endpoint 和 FPA 的新階段，盼望與管理團隊攜手建立一家具有戰略意義的公司，為患者提供數據主導的解決方案。」

Endpoint Clinical

Endpoint 在高增長的 eClinical 市場上開展業務，為生物製藥和 CRO 客戶提供隨機化和試驗供應管理 (RTSM) 解決方案，是領先的供應商，擅長為複雜的後期臨床試驗提供服務。在過去至今超過 15 年，Endpoint 已成功有效地支援 1,750 多項臨床試驗，涉及 90 個國家的 875,000 名患者，並培養了優質客戶群和長期戰略合作關係。

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access 是 HUB 服務和患者通道市場的領先者，在 30 多年來為生物製藥行業提供全面的患者支援服務、產品通道、相宜費用和依從性解決方案。Fortrea Patient Access 最近擴張了非商業性專賣藥房 FortreaRx™，以支援冷鏈和常溫免費產品的強化配送，藉此，Fortrea Patient Access 致力透過其豐富的經驗改善患者所得成果，提高醫療普及性，目前為 250 多萬名患者和 100 多個獨有品牌提供支援，涉及超過 25 種疾病適應症。

關於 Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners 是一家領先的私募股權投資公司，致力打造市場領先的行業增長和醫療保健公司。自 2000 年成立以來，Arsenal 已募集了總額超過 100 億美元的機構股權投資資金，完成了 300 多項平台收購和附加收購，並實現了超過 35 項變現。該公司與不同管理團隊合作，打造市場領先、高增長和高附加值而具有戰略意義的公司。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.arsenalcapital.com 。

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學及諮詢服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有才華橫溢的多元化團隊，為全球客戶提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X （前稱 Twitter）上關注我們。

前瞻性陳述之警示聲明

該新聞稿包括聯邦證券法（包括《證券法》第 27A 條和《交易法》第 21E 條）下定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述就其性質而言涉及不同程度的不確定性，包括使用淨收益償還公司部分未償債務的時機。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含「指引」、「預期」、「假設」、「預計」、「打算」、「計劃」、「預測」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將」、「會」、「目標」、類似表達以及這些詞彙的變體或否定詞，這些詞彙旨在用於識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都會包含這些識別詞彙。實際結果可能因多種因素而與這些前瞻性陳述存在重大差異，這些因素包括但不限於公司不時向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件中描述的其他因素。有關公司業務風險的進一步討論，請參閱公司向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交 10-K 報告年報中的「風險因素」一節，因為此類風險因素可能會在公司隨後向 SEC 提交的定期文件和其他文件中隨時修訂或更新，而這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上查閱。這些因素不應被視為詳盡無遺，應與本報告中包含或透過引用納入的其他警示聲明以及公司向 SEC 提交的文件一併閱讀。所有前瞻性陳述僅截至本文件發布之日，除法律要求外，公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映未來事件或發展的責任。

Fortrea 聯絡人：

Hima Inguva (投資者) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (傳媒) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (傳媒) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Arsenal 聯絡人：