Fortrea cède ses activités Endpoint Clinical et Patient Access à Arsenal Capital Partners

DURHAM, Caroline du Nord, 05 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE), un organisme de recherche sous contrat (« ORC ») de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la cession des actifs liés à son segment Enabling Services, à savoir ses activités Endpoint Clinical (ci-après « Endpoint ») et Fortrea Patient Access (« FPA »), à Arsenal Capital Partners (« Arsenal »), une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans la création d’entreprises de soins de santé et industrielles leaders sur le marché et à fort profil technologique.



Endpoint et FPA fournissent respectivement des solutions de randomisation et de gestion de l’approvisionnement des essais (« RTSM ») et d’accès aux soins pour les patients de premier plan. Ils représentent tous deux des points d’entrée stratégiquement différenciés dans la chaîne de valeur des services pharmaceutiques, où Arsenal dispose d’une connaissance approfondie des domaines, des sciences et des techniques.

Arsenal a nommé Sam Osman, ancien président du segment Enabling Services de Fortrea, au poste de directeur général des nouvelles entités, et Raymond (« Ray ») H. Hill, partenaire opérationnel au sein de l’équipe de santé d’Arsenal, au poste de président-directeur général du conseil d’administration.

« Endpoint et FPA sont très bien placés pour soutenir le parcours des patients tout au long des essais cliniques et pour leur permettre d’accéder à de nouveaux traitements après leur approbation », a déclaré Sam Osman, président-directeur général d’Endpoint et de FPA. « Avec Arsenal comme partenaire, je suis convaincu que nos deux sociétés et nos équipes bénéficieront d’opportunités de croissance accélérée ainsi que d’investissements et d’une attention particulière de la part des dirigeants, ce qui se traduira par des capacités et des solutions améliorées pour les clients. »

« Le succès de cette transaction témoigne de la qualité des équipes impliquées, qui ont planifié une transition en douceur pour les collègues, les clients et les patients que nous servons », a déclaré Tom Pike, président-directeur général de Fortrea. « Cette transaction permet aux deux organisations de concentrer leur leadership et leurs ressources sur la fourniture de solutions optimales à nos clients. Comme indiqué précédemment, le produit net de cette cession sera utilisé pour réduire une partie de la structure globale de la dette de Fortrea. En tant qu’ORC clinique, Fortrea reste fidèle à sa mission qui consiste à fournir des solutions permettant d’apporter plus rapidement aux patients des traitements qui changent leur vie. »

Ray Hill, partenaire opérationnel d’Arsenal et président du conseil d’administration d’Endpoint et de FPA, a confié : « Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de participer au prochain chapitre d’Endpoint et de FPA. Je me réjouis de travailler avec l’équipe de direction à la construction d’une société stratégiquement importante qui fournit des solutions basées sur des données pour les patients. »

Endpoint Clinical

Endpoint Clinical opère sur le marché à forte croissance de l’« eClinique » en tant que fournisseur de premier plan de solutions de randomisation et de gestion de l’approvisionnement des essais (« RTSM ») pour les clients biopharmaceutiques et les ORC, avec une expertise dans les essais cliniques complexes et en phase avancée de développement. Depuis plus de 15 ans, Endpoint a réussi à soutenir efficacement plus de 1 750 essais cliniques impliquant 875 000 patients dans 90 pays, à cultiver une clientèle de premier ordre et à entretenir des relations stratégiques de longue date.

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access est un leader du marché des services HUB et de l’accès aux patients. Depuis plus de 30 ans, il propose à l’industrie biopharmaceutique des solutions complètes en matière de soutien aux patients, d’accès aux produits, d’accessibilité financière et d’observance. En outre, grâce à l’expansion récente de sa pharmacie spécialisée non commerciale, FortreaRx™, destinée à soutenir une distribution accrue des produits de la chaîne du froid et des produits gratuits à température ambiante, Fortrea Patient Access s’est engagée à améliorer les résultats pour les patients ainsi que l’accessibilité aux soins de santé, tout en soutenant actuellement plus de 2,5 millions de patients à travers plus de 100 marques uniques pour plus de 25 indications thérapeutiques.

À propos d’Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners est une société de capital d’investissement privée de premier plan qui se spécialise dans la création d’entreprises industrielles de croissance et de soins de santé leaders sur le marché. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé des fonds d’investissement institutionnels d’un montant total de plus de 10 milliards de dollars, réalisé plus de 300 acquisitions de plateformes et d’actifs complémentaires, et plus de 35 cessions. La société travaille avec des équipes de gestion pour créer des entreprises d’importance stratégique avec des positions de leader sur le marché, une croissance élevée et une forte valeur ajoutée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.arsenalcapital.com .

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de développement clinique dans le secteur des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, de la biotechnologie des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients. Fortrea propose des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique et de consulting. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 domaines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée répartie dans plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et agiles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est un moteur d’influence du pipeline au patient, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment la Section 27A du Securities Act (la loi américaine sur les valeurs mobilières) et la Section 21E de l’Exchange Act (la loi américaine sur les Bourses de valeurs). Les déclarations prospectives traitent par nature de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, y compris le moment de l’utilisation du produit net pour rembourser une partie de l’encours de la dette de la Société. Dans ce contexte, les déclarations prospectives traitent souvent des performances commerciales et financières futures attendues et de la situation financière, et contiennent fréquemment des termes tels que « orientation », « s’attendre à », « supposer », « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « croire », « viser », « sera », « serait », « cible », des expressions similaires, ainsi que des variantes ou la forme négative de ces termes qui sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les résultats réels pourraient sensiblement différer de ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs décrits en tant que de besoin dans les documents que la Société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Pour une analyse plus approfondie des risques liés à l’activité de la Société, voir la section « Facteurs de risque » du Rapport annuel de la Société sur le Formulaire 10-K, telle qu’elle a été déposée auprès de la SEC, ces facteurs de risque pouvant être modifiés ou mis à jour en tant que de besoin dans les dépôts périodiques et autres de la Société introduits auprès de la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres avertissements inclus ou incorporés par référence dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent communiqué et la Société ne s’engage pas, sauf si la loi l’exige, à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de développements futurs.

Coordonnées de Fortrea :

Hima Inguva (Investisseurs) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (Médias) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Médias) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Contact Arsenal :