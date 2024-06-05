Novotech 利用澳洲和新西蘭的臨床環境優勢，推出專為生物技術公司打造的早期單位

聖地亞哥, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的國際性臨床合同研究組織 (CRO)，與生物技術公司開展合作，從而在每個階段加速開發先進的新型療法。今日，該公司宣布推出專門的早期單位，旨在充分利用澳洲和新西蘭在早期臨床開發中的獨特優勢。



作為 Novotech 將於 2024 年推出的一系列新戰略交付單位 (SDU) 之一，這個早期戰略交付單位 (EP SDU) 先行面世。此系列每一個都是專門的交付單位，備有專家團隊和自訂流程，適合不同類型的複雜臨床試驗。

憑著卓越的臨床和科學、具吸引力的財務回扣以及簡化監管流程下的快速啟動，Novotech 長期以來一直是生物技術公司 在澳洲和新西蘭進行早期試驗 的優選合作夥伴。

Novotech 的行政總裁 John Moller博士表示：「有賴我們的早期戰略交付單位，即使我們的國際業務繼續增長，我們在澳洲和新西蘭卓越的 I 期交付始終是 Novotech 服務組合的核心和不可或缺部分，並將繼續作為我們的生物技術客户的平台，幫助他們加快早期工作，然後與 Novotech 一起進行後期全球研發。」

擁有 20 多年臨床試驗經驗的早期項目管理總監 Lynda Bluck 表示：「EP SDU 由早期臨床試驗跨學科專家團隊組成，為早期項目提供支援、專業知識、指導和監督，致力於確保始終如一的高質素運作交付。」

Bluck 亦表示：「澳洲和新西蘭提供快速、具成本效益且高質素的臨床研發解決方案， 對於早期生物技術公司是很有吸引力的選擇 。」

「Novotech 對於在澳洲和新西蘭開展早期臨床試驗擁有近30年的經驗，並憑著始終交付國際監管機構認可的高質素資料而享有盛譽。」

「我們的團隊提供有往績驗證的優化流程，快速有效率地開展 I 期臨床試驗，致力幫助委託者順利度過藥物開發的臨床前和臨床階段。」

Bluck 表示，EP SDU 服務的核心是與 Novotech優秀的 藥物研發諮詢 (DDC) 團隊 進行一體化的協作。

Novotech 藥物研發諮詢副總裁 Scott Schliebner 説：「DDC 是提供全方位服務的國際產品研發和戰略監管小組，在臨床開發的每個階段為委託者提供支援。專家團隊在進入第一階段之前提供的指導和支援至關重要，幫助委託者準備好符合 HREC（相當於 IRB）的要求。」

Novotech 的 DDC 團隊 提供全面的「從實驗室到產品上市」項目開發服務，包括監管戰略和營運、CMC 和產品/分析諮詢、臨床監督、毒理學和其他非臨床諮詢、質量/GMP 諮詢以及電子檔案呈交。我們擁有豐富的 FDA 會議和審批的經驗。

團隊具備支援整個項目週期的專業知識，服務涵蓋臨床前開發到獲批和營銷後階段。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech成立於 1997 年，立足亞太，面向全球，是專業的生物技術合同研究組織（CRO）。

Novotech因其在行業內的突出貢獻而備受讚譽，曾榮獲多項殊榮，其中包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 、2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023)和自 2006 年以來蟬聯亞太地區合同研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

Novotech是一家包含實驗室、Ⅰ期臨床中心、藥物開發諮詢服務和專業FDA法規服務的臨床CRO，擁有超5,000 項臨床專案經驗，包括Ⅰ期至Ⅳ期臨床試驗。Novotech專注於服務在亞太、美國與歐洲等地進行臨床試驗的生物技術客戶。Novotech目前在全球34個辦公地點共擁有3000多名員工。

如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 www.Novotech-CRO.com

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