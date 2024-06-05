Novotech 利用澳洲和新西蘭的臨床環境優勢，推出專為生物技術公司打造的早期單位
聖地亞哥, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的國際性臨床合同研究組織 (CRO)，與生物技術公司開展合作，從而在每個階段加速開發先進的新型療法。今日，該公司宣布推出專門的早期單位，旨在充分利用澳洲和新西蘭在早期臨床開發中的獨特優勢。
作為 Novotech 將於 2024 年推出的一系列新戰略交付單位 (SDU) 之一，這個早期戰略交付單位 (EP SDU) 先行面世。此系列每一個都是專門的交付單位，備有專家團隊和自訂流程，適合不同類型的複雜臨床試驗。
憑著卓越的臨床和科學、具吸引力的財務回扣以及簡化監管流程下的快速啟動，Novotech 長期以來一直是生物技術公司在澳洲和新西蘭進行早期試驗的優選合作夥伴。
Novotech 的行政總裁 John Moller博士表示：「有賴我們的早期戰略交付單位，即使我們的國際業務繼續增長，我們在澳洲和新西蘭卓越的 I 期交付始終是 Novotech 服務組合的核心和不可或缺部分，並將繼續作為我們的生物技術客户的平台，幫助他們加快早期工作，然後與 Novotech 一起進行後期全球研發。」
擁有 20 多年臨床試驗經驗的早期項目管理總監 Lynda Bluck 表示：「EP SDU 由早期臨床試驗跨學科專家團隊組成，為早期項目提供支援、專業知識、指導和監督，致力於確保始終如一的高質素運作交付。」
Bluck 亦表示：「澳洲和新西蘭提供快速、具成本效益且高質素的臨床研發解決方案，對於早期生物技術公司是很有吸引力的選擇。」
「Novotech 對於在澳洲和新西蘭開展早期臨床試驗擁有近30年的經驗，並憑著始終交付國際監管機構認可的高質素資料而享有盛譽。」
「我們的團隊提供有往績驗證的優化流程，快速有效率地開展 I 期臨床試驗，致力幫助委託者順利度過藥物開發的臨床前和臨床階段。」
Bluck 表示，EP SDU 服務的核心是與 Novotech優秀的藥物研發諮詢 (DDC) 團隊進行一體化的協作。
Novotech 藥物研發諮詢副總裁 Scott Schliebner 説：「DDC 是提供全方位服務的國際產品研發和戰略監管小組，在臨床開發的每個階段為委託者提供支援。專家團隊在進入第一階段之前提供的指導和支援至關重要，幫助委託者準備好符合 HREC（相當於 IRB）的要求。」
Novotech 的 DDC 團隊提供全面的「從實驗室到產品上市」項目開發服務，包括監管戰略和營運、CMC 和產品/分析諮詢、臨床監督、毒理學和其他非臨床諮詢、質量/GMP 諮詢以及電子檔案呈交。我們擁有豐富的 FDA 會議和審批的經驗。
團隊具備支援整個項目週期的專業知識，服務涵蓋臨床前開發到獲批和營銷後階段。
關於 Novotech Novotech-CRO.com
Novotech成立於 1997 年，立足亞太，面向全球，是專業的生物技術合同研究組織（CRO）。
Novotech因其在行業內的突出貢獻而備受讚譽，曾榮獲多項殊榮，其中包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 、2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023)和自 2006 年以來蟬聯亞太地區合同研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。
Novotech是一家包含實驗室、Ⅰ期臨床中心、藥物開發諮詢服務和專業FDA法規服務的臨床CRO，擁有超5,000 項臨床專案經驗，包括Ⅰ期至Ⅳ期臨床試驗。Novotech專注於服務在亞太、美國與歐洲等地進行臨床試驗的生物技術客戶。Novotech目前在全球34個辦公地點共擁有3000多名員工。
如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 www.Novotech-CRO.com
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