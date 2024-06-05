诺为泰利用澳新临床环境优势，推出生物技术公司专属的早期临床开发部门

圣地亚哥, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech（诺为泰），这家提供全方位服务的国际性临床合同研究组织 (CRO)，与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。今日该公司宣布推出专门的早期临床开发部门，旨在充分利用澳大利亚和新西兰 (ANZ) 在早期临床开发中的独特优势。



在诺为泰2024 年推出的一系列新战略交付部门(SDU)中，这个早期战略交付部门 (EP SDU) 最先推出。系列中的每个部门均配备专家团队和定制流程，可适应不同类型的复杂临床试验。

长期以来，对于要想开展 ANZ 早期试验 的生物技术公司，诺为泰一直是其优选的合作伙伴，这得益于该地区卓越的临床和科学水平、有吸引力的财务优惠以及简化的监管流程带来的快速启动。

诺为泰首席执行官 John Moller 博士表示：“我们的早期战略交付部门确保了，随着我们的国际业务持续增长，我们对在 ANZ I 期交付的卓越性承诺始终是 诺为泰服务的核心和不可或缺的部分。这将继续作为我们生物技术客户的平台，帮助他们推进早期工作，然后与诺为泰 一起拓展后期全球开发。”

拥有 20 多年临床试验经验的早期项目管理总监 Lynda Bluck 表示：“EP SDU 由早期临床试验的多学科专家团队组成，为早期项目提供支持、专业知识、指导和监督，致力于确保始终如一的高质量运营交付。”

Bluck 还表示：“ANZ 提供快速、经济高效且高质量的临床开发解决方案， 对于早期生物技术公司而言是很有吸引力的目的地 。”

“诺为泰在 ANZ 开展早期临床试验方面拥有近 30年的经验，并因始终交付国际监管机构认可的高质量数据而享有盛誉。”

“我们的团队可提供经过验证的优化流程，快速高效地开展 I 期临床试验，致力于帮助申办者顺利度过药物开发的临床前和临床阶段。”

Bluck 表示，EP SDU 服务的核心是，与 诺为泰专业的 药物开发咨询 (DDC) 团队 进行全面协作。

诺为泰药物开发咨询副总裁 Scott Schliebner 说道：“DDC 是一个提供全方位服务的国际产品开发和战略监管小组，可在临床开发的每个阶段为申办者提供支持。专家团队在进入第一阶段之前提供的指导和支持至关重要，能够帮助申办者做好 HREC（相当于 IRB）准备。”

诺为泰 的 DDC 团队 提供全面的“从实验室到产品上市”项目开发服务，包括监管战略和运营、CMC 和产品或分析咨询、临床监督、毒理学和其他非临床咨询、质量或GMP 咨询以及电子提交。在成功进行 FDA 会议和审批方面，我们的经验丰富可靠，得到认可。

这些团队具备支持整个项目生命周期的专业知识，服务自始至终涵盖临床前开发到获批和上市后阶段。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech（诺为泰）成立于 1997 年，立足亚太，面向全球，是专业的生物技术合同研究组织（CRO）。

诺为泰因其在行业内的突出贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导力奖 (CRO Leadership Award 2023) 、2023 年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023)和自 2006 年以来蝉联亚太地区合同研究组织年度公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

诺为泰是一家包含实验室、Ⅰ期临床中心、药物开发咨询服务和专业FDA法规服务的临床CRO，拥有超5,000 项临床项目经验，包括Ⅰ期至Ⅳ期临床试验。Novotech专注于服务在亚太、美国与欧洲等地进行临床试验的生物技术客户。Novotech目前在全球34个办公地点共拥有3000多名员工。

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