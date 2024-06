Savaria annonce la nomination d’un nouveau membre au conseil d’administration

LAVAL, Québec, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui la nomination de Mme Pernilla Lindén à son conseil d'administration à compter de la date des présentes.



« C'est un grand plaisir d'accueillir Pernilla au sein de notre conseil d'administration. Basée à Stockholm, elle a passé trois ans en tant que cheffe de la direction financière de Handicare et apporte avec elle une expérience inestimable dans notre secteur et au sein d'entreprises internationales. Nous nous réjouissons de bénéficier de ses connaissances financières et stratégiques", a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

Mme Lindén a plus de 30 ans d'expérience et a occupé diverses fonctions commerciales et financières dans des entreprises publiques et privées. Elle est actuellement cheffe de la direction financière du groupe Hexatronic, une société de connectivité réseau basée en Suède. Sa vaste expérience des entités multi-pays et multi-devises s'étend sur plusieurs décennies et les fonctions qu'elle a occupées dans le passé lui ont permis d'accompagner avec succès de nombreux changements opérationnels complexes. Mme Lindén est titulaire d'une licence en sciences de l'université de Göteborg.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 4o0 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

