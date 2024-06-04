商业保理公司业务出表不是“洪水猛兽”，监管不应“一刀切”造成执法僵化！

近日，有市场消息传，鉴于蚂蚁集团的ABS融资出表模式存在巨大的金融风险，长三角地区个别监管部门为了防范和化解地方金融风险，已经将商业保理公司的所有“出表业务”统一当作“风险资产”进行管理，同时按照《关于加强商业保理企业监督管理的通知》（银保监发〔2019〕205号文）的相关规定严格执行即风险资产不得超过净资产的10倍。