Grâce à une donation majeure, le Centre Juno Beach se lance dans une campagne de levée de fonds ambitieuse de 11 millions de dollars pour transformer l'empreinte du musée

La Fondation Arthur J.E. Child de Calgary, en Alberta, annonce un don majeur pour soutenir les initiatives du musée

COURSEULLES-SUR-MER, France, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le 80e anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie approche, le Centre Juno Beach (CJB), le musée et mémorial canadien de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, France, lance une campagne de financement de 11 millions de dollars pour préparer l’avenir de la transmission de la mémoire.



Menée par l'Association du Centre Juno Beach (ACJB), la campagne vise à développer préserver et étendre la portée du site emblématique canadien, en soutien de son positionnement d’institution modèle en matière d’éco-responsabilité afin de préserver les lieux de mémoire qui entourent le CJB.

Des partenaires français et européens ont déjà engagé un total de 1 800 000 € à la levée de fonds. Le Ministère des Armées a fait un don de 300 000 € tandis que la Région Normandie et REACT UE prévoient 1 500 000 €. Au Canada, la Fondation Arthur J.E. Child a fait un don de 750 000 $. Ce dernier est le plus grand don canadien provenant d'une fondation privée ou d'une famille depuis l’ouverture du CJB.

Il y a deux ans, des milliers de citoyens Canadiens ont aidé à sauver le Centre Juno Beach d'un projet de développement de condominiums qui aurait sérieusement terni la présence mémorielle canadienne en Normandie. Plus de 65 000 Canadiens ont écrit des lettres aux politiciens à Ottawa et en France pour demander la protection du site. Les gouvernements canadien et français ainsi que les autorités locales ont par la suite conclu un accord pour protéger le Centre Juno Beach de ce développement urbain et mettre le terrain afin d’assurer la protection du site. Le résultat de cette victoire est l’initiative « Projet Concordia » dirigée par le CJB en partenariat avec la ville de Courseulles-sur-Mer et divers partis prenants.

Selon Don Cooper, président de l'Association Centre Juno Beach, « Projet Concordia » protégera non seulement le site canadien de la bataille du Jour J de l'urbanisation, mais ses objectifs s'alignent également avec la stratégie de développement durable du CJB. Les Canadiens qui se sont mobilisés afin de résoudre le conflit en lien avec le développement du condominium veulent maintenant voir comment ce lieu, où tant de soldats canadiens ont donné leurs vies, sera préservé dans son ensemble.

Les plans incluent l'aménagement d’un parc mémorial entourant le Centre pour créer un espace de réflexion et d'apprentissage, la restauration des dunes environnantes pour préserver les écosystèmes et la biodiversité précieuses, et l'ajout de sentiers piétonniers offrant commodité et sécurité, créant ainsi un sanctuaire accessible à tous. »

Dans un second temps, la campagne de financement embrasse une extension de 450 mètres carrés pour 6,3 millions de dollars. Cela permettra l’agrandissement de la boutique du musée et la création d’un café sur un mode écoresponsable, augmentant ainsi de 25% l’empreinte du musée pour mieux répondre à l'augmentation de la fréquentation au CJB.

« Ce n'est pas seulement un espace physique, » ajoute Cooper. "Il est essentiel qu'après leur visite, les familles et les visiteurs aient du temps pour la réflexion, le dialogue et l'assimilation de ce qu'ils ont vu. Ces espaces offriront une opportunité pour cette réflexion et cette discussion et permettront de générer des revenus supplémentaires pour soutenir les objectifs de durabilité environnementale du musée."

Le soutien financier considérable de la Fondation Arthur J.E. Child a déjà permis le renouvellement de la salle « Visages du Canada d’aujourd’hui », très appréciée des visiteurs du CJB. La salle illustre comment les vétérans modernes continuent de servir les mêmes idéaux de stabilité, de prospérité et de paix tant au Canada que dans le monde. Elle est dédiée à la mémoire de tous les vétérans canadiens de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu, sans promesse, récompense ou répis, dans l'espoir d'un monde meilleur.

À l'occasion du 80e anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie, l'Association Centre Juno Beach appelle les Canadiens, les entreprises, les organisations et les fondations caritatives à se joindre à l'effort pour lever les 7,5 millions de dollars nécessaires à la réalisation de cette vision. La période de la campagne va se dérouler sur 5 ans jusqu'au 6 juin 2029, le 85e anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie.

De plus amples détails sur cette campagne sont disponibles sur https://www.junobeach.org/fr/campagne-de-financement/

CITATIONS

« Mr. Child était un historien et stratège militaire passionné, fier de son propre service militaire, un fidèle soutien et mécène des vétérans et de leurs contributions à la construction de l'héritage canadien et l'avenir du pays. Il aurait généreusement saisi l'occasion de financer la commémoration des accomplissements des soldats canadiens du 6 juin 1944 ainsi que leurs accomplissements d’après-guerre qui ont permis de construire le Canada contemporain. »

- Lorne Jacobson, vice-président et co-fondateur de TriWest Capital Partners et administrateur principal, Fondation Arthur J.E. Child

« Nous sommes reconnaissants du soutien de tous nos partenaires financiers pour l’exposition « Visages du Canada d’Aujourd'hui » et la campagne de financement du CJB. La Fondation Arthur J.E. Child a été particulièrement généreuse et soutient notre vision. Nous espérons que leur contribution inspirera d'autres organisations à participer à la vision des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont fondé le CJB il y a plus de 20 ans pour les générations futures. »

- Don Cooper, président, Association du Centre Juno Beach

À PROPOS DU CENTRE JUNO BEACH

Fondé en 2003, le CJB est un mémorial permanent à tous les Canadiens qui ont participé à la victoire alliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il préserve cet héritage pour les générations futures grâce à l'éducation. Le Centre en Normandie, France, rend hommage aux près de 45 000 Canadiens qui sont morts pendant la guerre, dont 5 500 pendant la bataille de Normandie et 381 le Jour J. Ouvert depuis plus de vingt ans et ayant reçu plus 1,3 million de visiteurs, le Centre a été désigné site d'importance historique nationale pour le Canada. L’Association Centre Juno Beach, une organisation caritative enregistrée basée à Burlington, ON, Canada gère le CJB. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.junobeach.org/fr

À PROPOS D'ARTHUR J.E. CHILD ET DE LA FONDATION ARTHUR J.E. CHILD

Arthur J.E. Child était un leader d'affaires autodidacte et anciennement actionnaire majoritaire et PDG de Burns Foods à Calgary en Alberta. Il est connu pour sa perspicacité financière et ses actions philanthropiques jusqu'à son décès en 1996. Ses réalisations impressionnantes dans les domaines des affaires, de l'éducation à l’histoire militaire et du service public lui ont valu de recevoir l'Ordre du Canada, des doctorats honorifiques de trois universités canadiennes distinguées et de la désignation de colonel honoraire dans deux branches des Forces armées canadiennes.

La Fondation Arthur J.E. Child est une fondation privée créée par Arthur Child pour gérer ses activités caritatives. Son patrimoine a été dotée de manière permanente à la Fondation à son décès en 1996. Depuis, celle-ci a distribué près de 150 millions de dollars en subventions caritatives, avec pratiquement aucun coût administratif, à une grande variété de bénéficiaires méritants ; programmes de soins de santé personnels, de recherche médicale, de secours à la pauvreté internationale et réfugiés, de lutte contre la violence domestique, de prévention à l’addiction, d’enseignement de l'histoire militaire, de littérature jeunesse et d’éducation spécialisée. Guidés par une connaissance personnelle des valeurs d’Arthur Child, les administrateurs de la Fondation attribuent des subventions qui honorent sa passion pour l'excellence, la discipline et le travail acharné et sa compassion pour ceux désavantagés par des circonstances indépendantes de leur volonté.

Contact Médias : Sal Falk, Coordinatrice Marketing & Communications Association du Centre Juno Beach sal@junobeach.org