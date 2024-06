Evidency inaugure une nouvelle ère de confiance numérique et établit de nouvelles normes de conformité pour les entreprises et les leaders de l'édition de logiciels

Evidency, un fournisseur européen de solutions d'horodatage électronique et de sceau électronique qualifiés, annonce son lancement officiel

Evidency, un fournisseur européen de solutions d'horodatage électronique et de sceau électronique qualifiés, annonce son lancement officiel. En tant que Prestataire de Services de Confiance (PSCo) qualifié eIDAS, Evidency s'engage à garantir la traçabilité, l'intégrité et la sécurité de toutes données numériques à des fins probatoires.





Offrir des preuves infalsifiables pour se conformer aux lois et réglementations

Evidency redéfinit le paysage de la confiance numérique et en élargit l'horizon en répondant aux besoins des entreprises au-delà de la signature électronique. Les services d'Evidency sont conçus pour aider les entreprises à créer et à récupérer des preuves numériques incontestables, afin de démontrer leur conformité aux lois et réglementations, telles que la facturation électronique ou la directive Omnibus sur les prix promotionnels.

Le service d'horodatage électronique d'Evidency associe une date et une heure précises aux transactions et documents numériques tels que les devis, factures, bons de livraison, certificats... pour prouver leur existence et leur intégrité à un moment donné. La solution de sceau électronique d'Evidency garantit l'origine des documents émis par les organisations, réduisant ainsi le risque de fraude. Ces solutions renforcent la fiabilité et l'authenticité des documents critiques, offrant aux entreprises l'assurance nécessaire pour digitaliser leurs processus en toute confiance.





Fournir des preuves numériques avec une valeur légale incontestable

Au cœur de la mission d'Evidency se trouve un engagement à fournir des solutions à forte valeur probante. En respectant les normes rigoureuses du règlement eIDAS et en obtenant la qualification de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), les services d'Evidency offrent aux entreprises la certitude que leurs preuves numériques sont à la fois sécurisées et reconnues légalement.





Une intégration transparente pour une efficacité accrue

L'innovation apportée par Evidency ne s'arrête pas à la problématique de la conformité. L'entreprise prône également la simplicité et la transparence, démontrant ainsi que la meilleure technologie est souvent celle qui est la plus facile à utiliser.



Evidency a mis en place une API qui permet à ses clients de s'interfacer facilement avec sa plateforme, garantissant aux développeurs une implémentation fluide des solutions Evidency sans perturber leurs workflows existants. Les équipes techniques pourront également tester la compatibilité de leurs systèmes avec Evidency via un environnement de test (sandbox) et seront accompagnées par l'équipe de support d'Evidency tout au long du processus.



Enfin, le modèle de tarification au forfait proposé par Evidency élimine la complexité souvent associée aux services de confiance numérique, et offre une lecture claire et prévisible des coûts.





Une vision globale de la confiance numérique

"Nous sommes ravis de présenter Evidency au marché européen", déclare Stéphane Père, Managing Director d'Evidency. "À une époque où la digitalisation va de pair avec à la performance et l'efficacité, les entreprises sont soumises à une pression croissante pour fournir des preuves numériques solides afin de répondre aux exigences d'un audit ou d'un contrôle de conformité, ou de se défendre en cas de litige. Evidency est née de l'idée que la technologie ne doit pas être compliquée à utiliser et doit permettre de renforcer la confiance et la fiabilité. Nos services d'horodatage et de sceau électroniques réinventent véritablement la confiance, offrant intégrité et transparence aux entreprises ayant besoin de démontrer la traçabilité des process et d'apporter des preuves d'action immuables."





À propos d'Evidency

Evidency est un fournisseur européen de solutions d'horodatage électronique et de sceau électronique répondant aux besoins des entreprises et des leaders de l'édition de logiciels en matière de gestion du cycle de preuves numériques. Qualifié eIDAS, Evidency est un Prestataire de Services de Confiance (PSCo) reconnu par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Evidency est une marque de APP Solutions et fournit également un service d'horodatage à l'Agence pour la Protection des Programmes (APP). Evidency dispose de bureaux à Paris, Londres et Madrid.

Pour plus d'informations sur Evidency et ses services, veuillez visiter www.evidency.io ou contacter notre équipe à contact@evidency.io.

Marine YBORRA contact@evidency.io