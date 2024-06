COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS 2023-24

Communiqué de presse

Lesquin, 3 juin 2024, 18h00

FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS 2023-24

EBITDA À 70,9 M€ : +45%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À 20,9 M€ : +20,5%

RÉSULTAT NET À 17,5 M€ : +37,3%





2024-25 : POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

NACON (ISIN FR0013482791) annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2023-24 (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 3 juin 2024.

Consolidés en M€ IFRS 2023-2024 2022-2023 Var. Chiffre d’affaires (non IFRS) 170,7 156,0 +9,4% Reclassement cession partielle Gollum (3,0) Chiffre d’affaires (IFRS) 167,7 156,0 +7,5% Marge brute

En % du CA 104,2

62,1% 92,1

59,1% +13,1% EBITDA

En % du CA 70,9

42,3% 48,9

31,4% +45,0%



Résultat opérationnel

En % du CA 20,9

12,5% 17,3

11,1% +20,5% Résultat financier



(4,8)



(2,3) Résultat avant impôt

En % du CA 16,1

9,6% 15,0

9,6% +7,0% Impôt sur les résultats 1,5 (2,2) Résultat net de la période

En % du CA 17,5

10,5% 12,8

8,2% +37,3%





2023-24, forte croissance des résultats

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) a bénéficié d’une actualité éditoriale dense avec la sortie de 19 jeux dont Robocop: Rogue City TM qui connaît un très vif succès. Il ressort à 59,3 M€ (non IFRS), en hausse de 21,2% par rapport à l’exercice 2022-23. Le chiffre d’affaires Back-Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche une belle performance à 44,7 M€ (+7,4%). L’activité Accessoires à 62,7 M€ retrouve une dynamique de croissance sur le 2nd semestre sous l’effet de l’augmentation du parc de nouvelles consoles et de la sortie de nouveaux produits (casque RIG 600 PRO et manette REVOLUTION 5 PRO).

Le taux de marge brute représente 62,1% du chiffre d’affaires en amélioration de 3 points par rapport à l’an dernier. L’Ebitda s’élève à 70,9 M€ en progression de 45% et représente 42,3% du chiffre d’affaires versus 31,4% en n-1.

Le résultat opérationnel atteint 20,9 M€, en amélioration de 20,5%, et représente 12,5% du chiffre d’affaires.

La variation du résultat financier s’explique par la hausse des taux d’intérêt. Les écarts de change restent stables (perte de change de -0,8 M€ identique à celle de l’an dernier).

Maîtrise de la structure financière dans un contexte de fort développement

Au 31 mars 2024, les capitaux propres de NACON s’établissent à 263,6 M€ contre 242,6 M€ au 31 mars 2023 et les disponibilités s’élèvent à 26,2 M€ contre 47,6 M€ au 31 mars dernier.

La dette nette s’élève à 85,2 M€ contre 88,6 M€ au 30 septembre 2023. Sur l’exercice, le montant total des nouveaux emprunts a été légèrement inférieur aux remboursements d’emprunts.

Les actions pour maîtriser les stocks et des opérations de déstockage permettent de les réduire de 8,2 M€ par rapport à l’an dernier et les portent à 27,1 M€.

Grâce à une capacité d’autofinancement qui progresse de 27,3% sur la période à 58,0 M€ et à une variation positive du BFR (+17,9 M€), la trésorerie provenant de l’activité s’élève à 73,1 M€ contre 47,4 M€ au 31 mars 2023, soit une croissance de 54,4%.

À date, 45 jeux sont en cours de développement, pour une valeur immobilisée de 129,5 M€.

Dividende : conformément à sa politique visant à réinvestir ses cash-flows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 3 juin 2024 de ne pas proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2023-24.

2024-25 : Convergence des métiers et poursuite de la croissance de l’activité et du résultat opérationnel

Le line up 2024-25 sera riche avec la sortie d’une quinzaine de jeux sur l’exercice dont Test Drive Unlimited: Solar CrownTM prévu pour le 12 septembre 24, Tour de France 2024, Tiebreak, , Ravenswatch déjà vendu à près de 500 000 exemplaires en early access sur PC, Rugby24, Endurance, … ou encore Greedfall II: The Dying World et Terminator: SurvivorsTM qui sortiront en early access.

Le Back-Catalogue bénéficiera mécaniquement des nombreux jeux sortis sur l’exercice 2023-24 dont Robocop: Rogue City TM, ce qui devrait engendrer une croissance significative.

Concernant les Accessoires, NACON continuera de bénéficier des lancements réussis réalisés en 2023 dont le casque RIG 600 PRO et de la manette REVOLUTION 5 PRO.

L’exercice 2024-25 sera surtout marqué par la convergence des métiers jeux et accessoires et par les nouvelles ambitions de NACON sur le marché du Racing :

Création d’un département dédié « NACON Racing » et de la marque « REVOSIM by Nacon » qui s’appuient sur 10 années d’expertise cumulées dans ce domaine.

» et de la marque « qui s’appuient sur 10 années d’expertise cumulées dans ce domaine. Lancement de nouveaux produits premium (volant REVOSIM , casque RIG 900, …)

, casque …) Nouvelles licences en cours de négociations.





NACON devient ainsi le seul acteur au niveau mondial à disposer d’une offre globale (Jeux & Accessoires) destinée aux passionnés de courses automobiles.



Pour l’exercice 2024-25, grâce à la dynamique attendue sur ses deux activités, NACON est confiant dans sa capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d’une progression de son résultat opérationnel.





À PROPOS DE NACON



CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023/2024

167,7 M€











EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/ NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





LEXIQUE

BACK CATALOGUE : jeux sortis au cours des exercices précédents

MARGE BRUTE : Chiffre d’affaires - Achats consommés.

EBITDA : Résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Pièce jointe