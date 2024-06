Le CN collabore avec le Panthéon des sports canadiens pour soutenir les athlètes autochtones et leurs histoires

MONTRÉAL, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il allait bonifier son partenariat avec le Panthéon des sports canadiens en soutien aux athlètes et aux bâtisseurs des sports autochtones et leurs histoires. Alors que nous marquons le début le Mois national de l'histoire autochtone, cette nouvelle entente de trois ans d’un montant de 450 000 $ vise à souligner les contributions significatives des athlètes autochtones et à promouvoir une meilleure compréhension de leur empreinte sur les sports et la culture au Canada.



Depuis 2021, le CN soutient le programme éducatif « Héros sportifs autochtones : une expérience éducative » du Panthéon des sports canadiens. Ce soutien s’est traduit par l’élaboration de cartes à collectionner, soulignant des athlètes et bâtisseurs autochtones clés, leur héritage autochtone et leur contribution aux sports canadiens. Dès 2024, dans le cadre de ce nouveau partenariat, le CN soutiendra le livre numérique des héros sportifs autochtones du Panthéon des sports canadiens, une ressource multimédia sur le Web qui vise à sensibiliser les gens et à partager les histoires de ces héros extraordinaires et leur influence sur le milieu du sport au Canada.

« Le CN est fier de soutenir et d’aider à partager ces incroyables histoires d’athlètes autochtones et leur impact sur l’histoire du sport au Canada. Ces icônes sportives ont contribué de manière inestimable à notre pays et nous sommes honorés d’aider à raconter leur héritage aux prochaines générations. Nous espérons qu’en continuant à sensibiliser les gens à l’histoire des peuples autochtones dans notre pays, nous pourrons favoriser une meilleure compréhension et un respect mutuel approfondi sur le chemin de la réconciliation. »

– Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN

« Pour nous réconcilier, nous devons comprendre nos réalités et nos histoires mutuelles et leur accorder de la valeur. Nous devons célébrer ces réussites et contributions incroyables réalisées par ces modèles autochtones qui ont surmonté des défis et enrichi ce pays. Nous devons raconter leurs histoires. Avec l’aide du CN, le Panthéon des sports canadiens pourra continuer son travail essentiel visant à répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). »

– Chef Wilton Littlechild, membre du Panthéon (intronisé en 2018 – Bâtisseur | Sports pour les peuples autochtones)

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

À propos du Panthéon des sports canadiens

Le Panthéon des sports canadiens est un organisme de bienfaisance enregistré qui, depuis plus de 67 ans, joue un rôle essentiel au Canada à titre d’institution culturelle. À titre de seul musée national du sport au Canada, notre organisme a le mandat de célébrer les héros et les héroïnes du sport qui ont atteint l’apogée de leur carrière et qui vont « au-delà de la victoire » pour apporter une contribution exceptionnelle à notre société. Le travail du Panthéon est guidé par trois piliers principaux - conservation, éducation et leadership intellectuel, et motivé par l’objectif d’inspirer les leaders de demain grâce aux leçons inestimables que procure le sport. Ce travail se fait avec les communautés, dans les salles de classe et en reconnaissant nos modèles sportifs.

Pour des informations additionnelles sur le Panthéon des sports canadiens, visitez le sportshall.ca ou suivez le Panthéon des sports canadiens sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter ou Instagram (@cansportshall).

Sources: