صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "عيدية عيد الأضحى"
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "عيدية عيد الأضحى"AMMAN, JORDAN, June 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- 3 حزيران 2024، في مبادرة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية بين المتبرعين وطلاب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أطلق الصندوق حملة "عيدية عيد الأضحى" لتعزيز شعور الأُلفة والمحبة والأمان بين المتبرعين والطلاب من خلال معايدتهم بالعيد وكأنهم فرد من أفراد عائلتهم.
تتضمن حملة المعايدة تقديم مبلغ 25 دينار لكل طالب، ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد البسيطة التي تُضفي البهجة والسرور الى قلوبهم. كما تشمل الحملة توزيع مغلفات العيدية على المتبرعين عبر موقع صندوق الأمان المتواجد في سيتي مول، حيث يتم منحها لكل شخص قام بالتبرع بالعيدية لشبابنا، ويمكن للمتبرع استخدام هذا المغلف لوضع العيدية داخله وإعطاؤه إلى شخص قريب على قلبه ليسعده بالعيدية تماماً كما جعلت العيدية شبابنا الأيتام سعداء. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع المتبرعين، مما يعزز شعورهم بالانتماء والتقرب من طلاب صندوق الأمان.
إن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز أهمية مساهمة المتبرعين في الانخراط مع طلابنا الأيتام في كل مراحل حياتهم ومناسباتهم لدعمهم وتعميق الروابط الإنسانية بينهم وبين شبابنا لأجل مستقبل أفضل لهم.
كما وتساهم بشكل كبير في إضافة لمسة مختلفة وجميلة على العيد للطلاب الأيتام. ويأمل صندوق الأمان أن تستمر هذه الروابط في النمو والتطور، لتحقيق المزيد من الإنجازات في دعم مستقبل الشباب و الشابات المنتفعين من صندوق الأمان.
تعد حملة "عيدية عيد الأضحى" مثالاً على التزام الصندوق بتحقيق رؤيته في توفير مستقبل واعد للطلاب الأيتام كونه العيلة والسند لهم، بالإضافة إلى تعزيز دور المتبرعين كشركاء حقيقيين في هذا النجاح.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
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