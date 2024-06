Cybersécurité : Le RSSI d’ITS Integra décroche la certification ISO 22301 Senior Lead Implementer

ITS Integra, opérateur Cloud et Managed Security Services Provider (MSSP) français,annonce que son RSSI s’est vu décerner la fameuse certification ISO 22301 Senior Lead Implementer : un engagement renforcé envers la continuité d’activité.

La norme ISO 22301 est une norme internationale qui définit les exigences pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de gestion de la continuité d’activité (SGCA). Elle vise à aider les organisations à anticiper, prévenir et répondre aux incidents (qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine) et ainsi, à assurer la continuité de leurs activités essentielles.

Le rôle du RSSI est essentiel dans la mise en œuvre efficace de la norme ISO 22301. Il est chargé de superviser et de coordonner les activités liées à la sécurité de l’information, y compris la gestion de la continuité d’activité. La certification ISO 22301 Senior Lead Implementer reconnaît son expertise et son engagement à maintenir un niveau élevé de préparation et de résilience face aux perturbations potentielles.