L’École de musique Eastman de l’Université de Rochester reconnue dans le classement mondial des universités QS

ROCHESTER, N.Y., 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’École de musique Eastman de l’Université de Rochester a été distinguée dans le prestigieux Classement mondial des universités QS pour 2024. Classée troisième en Amérique du Nord et onzième à l’échelle mondiale, l’École de musique Eastman partage la scène avec des institutions musicales de premier plan au Royaume-Uni, en France, en Russie, en Chine, en Finlande, au Danemark et en Hongrie.



Depuis plus d’un siècle, l’École de musique Eastman est un modèle d’excellence en matière d’éducation et d’interprétation musicales. S'appuyant sur ses piliers fondamentaux que sont l'art, l'érudition, le leadership et la communauté, l’École de musique Eastman a su cultiver un environnement diversifié qui permet à la musique de rayonner non seulement à l'intérieur de nos murs, mais également au-delà, enrichissant l’existence des autres et favorisant l'engagement. L'école est célèbre pour son approche holistique de l'éducation musicale, qui associe une formation musicale rigoureuse à des études en sciences humaines, une formation au leadership et des expériences interdisciplinaires. Cet engagement en faveur d'une éducation complète permet de former des diplômés qui s'avèrent être non seulement des musiciens compétents, mais aussi des personnes bien équilibrées, prêtes à utiliser leurs talents pour influencer et inspirer les communautés du monde entier.

Le doyen Jamal J. Rossi a déclaré à propos de la philosophie de l'école et de sa récente distinction : « L’École de musique Eastman est une communauté dynamique où certains des meilleurs musiciens du monde se réunissent pour se perfectionner au contact des autres. Notre attachement, depuis un siècle, aux valeurs fondamentales de l'art, de l'érudition, du leadership et de la communauté a servi de base à nos anciens élèves pour bâtir des carrières marquantes dans tous les domaines de la musique, enrichissant ainsi le monde grâce à leurs productions. Cette reconnaissance dans le Classement mondial QS confirme notre engagement et notre mission qui sont de façonner l'avenir de la musique grâce à l'excellence artistique et académique et à un leadership innovant ».

Jane Gatewood, vice-rectrice chargée de l’engagement mondial à l’Université de Rochester, a également souligné l’importance de cette performance : « La reconnaissance de l’École de musique Eastman par le Classement mondial QS atteste de son influence au niveau mondial et de son prestige académique. Cette reconnaissance témoigne du dévouement de notre corps professoral et du talent de nos étudiants, et reflète notre rôle de premier plan dans la préparation de la prochaine génération de musiciens de calibre international. »

Cette année est la première année où la catégorie musique est incluse dans le Classement mondial des universités QS. Le Classement QS des écoles de musique est établi à partir d'évaluations complètes de la réputation académique et de la réputation de l'employeur, qui contribuent respectivement à hauteur de 80 % et de 20 % à la note totale. Des critères tels que la qualité de la recherche, les partenariats stratégiques, l’innovation et l’employabilité jouent un rôle primordial dans cette évaluation.

Pour obtenir plus d’informations sur le Classement mondial des universités pour la musique, veuillez consulter : https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music .



Pour obtenir plus d’informations sur l’École de musique Eastman de l’Université de Rochester, veuillez consulter : https://www.esm.rochester.edu/admissions/



Pour les questions des médias et pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Jessica Kaufman, directrice exécutive du marketing et des communications jkaufman@esm.rochester.edu

Daniella Sussman, directrice des communications internationales daniella.sussman@rochester.edu

