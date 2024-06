NetAlly introduit la nouvelle génération de testeurs de câbles et de réseaux LinkRunner® AT

La fonction AutoTest renforcée apporte une visibilité inédite sur la validation et le dépannage des câbles Ethernet et des liaisons réseau

LAS VEGAS, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, lors de l’événement Cisco Live !, NetAlly a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de testeurs de réseaux et de câbles LinkRunner® AT, perpétuant ainsi une histoire ancrée depuis plus de vingt ans dans les outillages de dépannage novateurs pour les ingénieurs et les techniciens réseaux.



Le LinkRunner AT 3000 apporte une validation rapide et complète des liaisons réseau en cuivre et en fibre, et un dépannage efficace de la connectivité réseau. Tout en proposant les mêmes fonctions de base que ses prédécesseurs, à savoir les modèles LinkRunner AT 1000 et 2000, le LinkRunner AT 3000 est équipé d’un grand écran tactile et d’une fonction AutoTest renforcée, en vue d’apporter une meilleure visibilité du réseau sur les liaisons Ethernet de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s, le tout au même prix que l’AT 2000.

Outre la recherche de réseau, l’analyse des chemins et la capture de paquets, le LinkRunner AT 4000 apporte plus de visibilité et des diagnostics plus poussés, pour permettre aux professionnels du réseau de résoudre rapidement les problèmes touchant un ou plusieurs périphériques et segments de réseau. La cartographie topologique automatisée dans Link-Live, à savoir la plateforme de collaboration, de notification et d’analyse de NetAlly, fournit des cartes de réseaux précises et à jour pour faciliter la documentation.

« Le LinkRunner AT 4000 s’est révélé être un atout complémentaire exceptionnel pour notre boîte à outils », observe Paul Sutherland, ingénieur chez Hallbeck IT, avant d’ajouter : « Il a permis de réduire considérablement la durée et les frais liés aux opérations de dépannage. Cet outil nous a aidés à identifier rapidement les défauts actifs du réseau, une tâche qui aurait pris beaucoup plus de temps avec les méthodes conventionnelles. »

« L’emblématique LinkRunner est au service des professionnels de l’informatique depuis plus de vingt ans. C’est le testeur de connectivité le plus populaire » remarque James Kahkoska, directeur de la technologie chez NetAlly, avant de poursuivre : « La mise en place de notre plateforme technologique commune AllyWare™ sur LinkRunner AT a permis l’entière transformation de ces instruments grâce aux fonctionnalités plus avancées des testeurs NetAlly. Elle a également induit une familiarité d’expérience utilisateur, à la fois sur les testeurs que dans Link-Live. »

Pour Lee Badman, architecte de réseaux sans fil chez Wirednot, « Le dernier LinkRunner AT de NetAlly rehausse le niveau de cette gamme de produits très pratique de multiples manières. Depuis sa compatibilité envers les dernières normes en matière d’alimentation électrique par câble Ethernet, ou « PoE » pour Power over Ethernet jusqu’à ses interfaces de commutation à la refonte de l’interface utilisateur pour une efficacité optimale, les motifs d’investissement ou de mise à niveau sont nombreux. »

Les nouveaux modèles LinkRunner AT sont disponibles auprès des partenaires agrées de NetAlly en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur : https://www.netally.com/linkrunner-ethernet-testers/

À propos de NetAlly

Depuis des décennies, NetAlly ® aide les professionnels des réseaux et de la cybersécurité à mieux déployer, gérer, entretenir et sécuriser les réseaux câblés et sans fil complexes d’aujourd’hui au moyen d’une gamme complète de solutions de test et d’analyse de réseaux. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable en 1993, NetAlly continue d’établir la norme en matière d’analyse de réseau portable et d’évaluation de la cybersécurité avec des outils tels que EtherScope® nXG , CyberScope®, AirMagnet® , LinkRunner ®, LinkSprinter® , AirCheck™ , et bien d’autres encore. NetAlly simplifie la complexité des tests de réseaux et des évaluations de cybersécurité, apporte une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et garantit une transparence de collaboration entre les agents sur site et les experts à distance. Pour en savoir plus et découvrir la façon dont NetAlly aide les professionnels des réseaux et de la sécurité à accomplir leur travail plus rapidement, consultez le site https://netally.com , et suivez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn , Instagram ou YouTube .

Interlocuteur : Dan Klimke, NetAlly E-mail : marketing@netally.com