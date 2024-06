COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BIOPHTA lève 6,5 millions d'euros en amorçage pour emmener son nouveau standard de traitement oculaire en clinique

Ce tour de table a été réalisé par UI Investissement (via le fonds Pertinence Invest 2, conseillé par Mérieux Equity Partners), Elaia et GO Capital, avec la participation d'un acteur majeur de l'ophtalmologie, Unither Pharmaceuticals ainsi que HTL Biotechnology, le leader mondial du développement et de la bioproduction de biopolymères de grade pharmaceutique.

Les fonds financeront le premier essai clinique chez l’homme d'inserts ophtalmiques topiques révolutionnant le traitement du glaucome ainsi que le développement préclinique d’un second programme dans l'œdème maculaire, ciblant ainsi les deux principales causes de cécité.

La technologie unique de BIOPHTA transforme le traitement du segment antérieur tout comme celui de l'arrière de l'œil. La société développe le premier traitement topique continu de la rétine pour affranchir les patients des injections intraoculaires.





Paris, le 3 juin 2024. BIOPHTA, société biotech au stade préclinique développant une technologie de rupture pour le traitement des maladies oculaires, vient de clôturer un tour d’amorçage de 6,5 millions d'euros pour emmener sa technologie brevetée en clinique. Ce tour de table a été mené par des investisseurs européens de premier plan - UI Investissement (via le fonds Pertinence Invest 2, conseillé par Mérieux Equity Partners), Elaia et GO Capital – ainsi que par un acteur majeur de l'ophtalmologie, Unither Pharmaceuticals – et HTL Biotechnology, leader mondial du développement et de la bioproduction de biopolymères de grade pharmaceutique.

Avec un premier programme dans le traitement du glaucome (phase 1 prévue en 2025 pour un marché mondial de 8,7 milliards de dollars) et un second programme dans l'œdème maculaire (phase 1 en 2026, marché de 9,6 milliards de dollars), BIOPHTA cible actuellement les deux principales causes de cécité dans le monde.

L'amélioration de l’observance des traitements est le principal besoin médical non satisfait en ophtalmologie

Environ 1,3 million de personnes perdent la vue chaque année dans le monde et 36 millions supplémentaires sont touchés par une grave déficience visuelle1. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime ainsi qu'un milliard des cas de déficience visuelle dans le monde auraient pu être évités par un usage approprié des traitements actuellement disponibles, à savoir des gouttes oculaires (collyres) quotidiennes auto-administrées ou des injections intraoculaires invasives2,3.

Cependant, une proportion importante de patients en ophtalmologie est insuffisamment traitée, car environ la moitié d’entre eux ne respecte pas les prescriptions médicamenteuses.

BIOPHTA solutionne à la fois ces problèmes d’observance associés aux traitements par collyres, et s’affranchit du caractère invasif et du coût élevé des injections intraoculaires, qui sont fréquentes et douloureuses. Ce nouveau traitement topique, non invasif et auto-administré permet un microdosage continu de médicament pendant 7 jours, afin d’améliorer l'efficacité des traitements oculaires.

Une technologie disruptive à base de biopolymères libérant des médicaments dans l'œil

BIOPHTA a développé un nouveau « standard of care » des maladies oculaires basé sur sa plateforme technologique de biopolymères "thiomer", protégée par une propriété intellectuelle robuste. L'insert ophtalmique de BIOPHTA (mini-comprimé de 3 mm de diamètre) s’applique directement sur la surface de l'œil, aussi simplement qu'une lentille de contact. Lors de sa pose, l'insert ophtalmique de BIOPHTA se transforme en une pastille d'hydrogel restant parfaitement en place sur l'œil durant 7 jours, pour délivrer de façon contrôlée une faible dose de médicament en continu. C'est la première fois qu’un traitement présente des propriétés technologiques aussi innovantes pour transformer à la fois la prise en charge des pathologies du segment antérieur de l'œil tout comme celles de la rétine.

"Avec ce financement, nous franchissons une étape déterminante vers la validation clinique de notre technologie d’abord dans le glaucome, puis dans l'œdème maculaire. Notre ambition ne s'arrête pas là puisque nous sommes déterminés à apporter des solutions pour protéger et restaurer la vue de tous les patients en attente de traitements simples et efficaces, " déclare Jean Garrec, fondateur et PDG de BIOPHTA. "Outre des ressources financières supplémentaires, ce syndicat d'investisseurs nous apporte surtout un réseau avec des expertises spécifiques qui nous aideront à structurer la société de manière efficace. Ils vont donc jouer un rôle essentiel dans notre développement."

Le consortium de fonds d’investissement avec UI Investissement (via le fonds Pertinence Invest 2, conseillé par Mérieux Equity Partners), Elaia et GO Capital, a commenté : "La technologie développée par BIOPHTA va entièrement changer la donne pour les millions de patients dans le monde qui sont aux prises avec des traitements inadéquats pour leurs maladies oculaires. Notre syndicat d’investisseurs est ravi de soutenir la croissance de BIOPHTA".

"Nous sommes très heureux de soutenir BIOPHTA et d'apporter nos expertises respectives à cette innovation de rupture en ophtalmologie, qui va bouleverser la vie de nombreux patients ", ont déclaré François Fournier, PDG de HTL Biotechnology et Eric Goupil, PDG d'Unither Pharmaceuticals.

À propos de BIOPHTA

BIOPHTA est une société de biotechnologie en phase préclinique qui développe une technologie révolutionnaire pour le traitement des maladies oculaires.

Avec un premier programme dans le traitement du glaucome (phase 1 prévue en 2025 pour un marché global de 8,7 milliards de dollars) et un second programme dans l'œdème maculaire (phase 1 en 2026, marché de 9,6 milliards de dollars), BIOPHTA cible actuellement les deux principales causes de cécité dans le monde.

La technologie unique de l'insert ophtalmique de BIOPHTA cible de nombreuses indications car elle pourra permettre de traiter d'autres pathologies du segment antérieur ou de l'arrière de l'œil, telles que la conjonctivite allergique (120 millions de patients), le syndrome de l'œil sec (150 millions de patients), le traitement post-chirurgie de la cataracte (28 millions d'opérations par an), la dégénérescence maculaire liée à l'âge (196 millions de patients).

BIOPHTA a été cofondée en 2020 par 2 Docteurs en Pharmacie, Jean Cuiné (Universités de Strasbourg et Monash) et Jean Garrec (Universités de Rennes I et Paris V), qui cumulent à eux deux plus de 40 ans d'expérience en ophtalmologie et dans le développement de nouveaux médicaments. Les étapes initiales du projet de BIOPHTA ont été menées en partenariat avec l'Institut de la Vision à Paris (centre leader européen dans la recherche sur les maladies de l'œil et de la rétine) et l'Université de Lorraine à Nancy (équipe de recherche CITHEFOR spécialisée dans la chimie des biopolymères et la formulation galénique).

BIOPHTA est lauréate de nombreux prix et programmes d’innovation : EIT Health « Headstart » de l'Union européenne, les « Healthy Longevity Awards » de l'Académie américaine de Médecine, le concours i-Lab du Ministère français de la recherche, l’innov'UP leader PIA du plan France 2030 et de la Région Île-de-France, ainsi que la médaille d'or du Boston biotechnology summit.

https://www.biophta.com/

A propos d'UI INVESTISSEMENT

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. UI accompagne les entreprises tout au long de leur cycle de vie pour contribuer au dynamisme économique des territoires. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 60 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En amont, les équipes d’investissement dédiées au capital innovation déploient des fonds qui permettent l’émergence de projets innovants et de technologies de rupture à fort potentiel dans la tech et la santé en leur apportant financement, conseil et accompagnement. Enfin, UI investit également dans des projets qui visent à renforcer les initiatives économiques au sein des territoires. UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…).

Pertinence Invest 2 est un fonds d'investissement géré par UI Investissement, levé en partenariat avec les principales écoles d'ingénieurs françaises. Le fonds investit dans des technologies de rupture dans les secteurs des sciences de l'ingénieur, de la santé et de la nutrition. Pertinence Invest 2 est également parrainé par des entreprises industrielles de renom et offre un écosystème unique et innovant aux entreprises de son portefeuille. Mérieux Equity Partners est le conseiller de Pertinence Invest 2 dans le secteur santé et nutrition.

www.ui-investissement.com

A propos de Mérieux Equity Partners

Fondée en 2009, Mérieux Equity Partners ("MxEP") est une société d'investissement européenne spécialisée dans la santé, avec deux plateformes dédiées, Venture Capital et Buyout, soutenant des entreprises allant des start-ups aux leaders établis. Bénéficiant d'une expertise de longue date et d'un large réseau, MxEP investit dans des entreprises ayant des projets de croissance ambitieux et des produits ou services transformateurs pour la santé. MxEP est accrédité par l'AMF et gère actuellement environ 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion.

https://merieux-partners.com

À propos d'ELAIA

Elaia Partners est une société de capital investissement européenne de premier plan dotée d'un fort ADN technologique. Elaia investit dans les startups technologiques et deep tech à fort potentiel, dès le stade d’amorçage et les accompagne jusqu’à ce qu’ils deviennent des leaders mondiaux. Depuis plus de 20 ans, l’engagement d’Elaia Partners est de fournir de la performance financière tout en ayant des valeurs fortes.

Elaia est fier d’avoir été le premier investisseur professionnel de plus de 100 startups, notamment de nombreux succès tels que Criteo (Nasdaq), Orchestra Networks (acquise par Tibco), Volterra (acquise par F5), Mirakl (valorisée 3,5 milliards de dollars en Série E), Shift Technology (valorisée plus d’un milliard de dollars en Série D), Mablink Bioscience (acquise par Eli Lilly), Aqemia et Alice&Bob.

www.Elaia.com

À propos de GO Capital

GO Capital, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital amorçage et du capital innovation. GO Capital intervient essentiellement dans le financement des sociétés à impact au cœur des territoires. Composée d’investisseurs aux expériences sectorielles complémentaires, l’équipe dispose d’un solide track-record dans la DeepTech. GO Capital a près de 400 millions d’euros sous gestion et finance principalement des leaders technologiques dans le secteur du digital, de la santé et de la transition climatique.

www.gocapital.fr

A propos d'Unither Pharmaceuticals

Unither Pharmaceuticals est un sous-traitant pharmaceutique spécialisé dans le développement et la fabrication de formes unidoses liquides (notamment collyres, sérums physiologiques, médicaments contre l’asthme en unidoses BFS, et formes stick-packs liquides), pour les laboratoires pharmaceutiques princeps et pour les génériqueurs. Employant actuellement plus de 2 200 personnes dans 8 usines de fabrication en France, aux États-Unis, au Brésil et en Chine, Unither Pharmaceuticals a réalisé un chiffre d'affaires de 475 millions d'euros en 2023.

https://www.unither-pharma.com/

À propos de HTL

HTL Biotechnology est une biotech française, leader mondial du développement et de la bioproduction responsable de biopolymères de grade pharmaceutique. Ces biopolymères sont utilisés par les entreprises du secteur de la santé pour le développement de traitements dans divers domaines thérapeutiques de premiers plans tels que l’ophtalmologie, la dermatologie, l’esthétique médicale et la rhumatologie. Depuis plus de 30 ans, HTL Biotechnology est moteur dans l’innovation du secteur, collaborant avec des entités de recherche et des biotech pour répondre aux besoins médicaux de demain (médecine régénérative, administration de médicaments…). En pleine croissance internationale, HTL Biotechnology exporte près de 80% de sa production dans plus de 30 pays. Pour répondre à ces besoins mondiaux croissants en biopolymères, HTL Biotechnology a par ailleurs ouvert des filiales à Singapour et aux États-Unis, avec la construction d’une unité de production d’un neuromodulateur (HTL BMI – Massachussetts). Ancré historiquement à Javené (Bretagne), l’entreprise regroupe sur le site les activités de production, innovation, recherche et développement et qualité. HTL Biotechnology compte près de 300 collaborateurs à travers le monde.

https://htlbiotech.com/

Pièce jointe