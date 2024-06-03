羅徹斯特大學伊士曼音樂學院榮登 QS 世界大學排名榜

羅徹斯特，紐約州, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 羅徹斯特大學 (University of Rochester) 的伊士曼音樂學院 (Eastman School of Music) 在享負盛名的 2024 年 QS 世界大學排名中獲得殊榮。伊士曼音樂學院在北美排名第三，全球排名第十一，與英國、法國、俄羅斯、中國、芬蘭、丹麥和匈牙利的頂尖音樂院校齊名。



百多年來，伊士曼音樂學院一直是音樂教育和表演的卓越明燈。秉承藝術、學術、領導力和社區的立校之本，伊士曼孕育了一個多元兼容的環境，讓音樂不僅在學院內蓬勃發展，更在學院外激起迴響，豐富生活，凝聚人心。學院以全面的音樂教育而聞名，將嚴謹的音樂訓練與人文學科、領導力教育和跨學科體驗融會貫通。這種全方位教育的承諾，造就了學院的畢業生不僅是技藝精湛的音樂家，更是德才兼備的傑出人才，準備好運用他們的才華去感召和啟迪全球社區。

院長 Jamal J. Rossi 對學院的辦學理念和近期榮譽作出評論：「伊士曼音樂學院是一個充滿活力的社群，全球一些最優秀的音樂家濟濟一堂，相互提升。我們百多年來專心致志地秉持藝術、學術、領導力和社區的核心價值，這是我們校友在各個音樂領域建立起具影響力的事業，並且透過音樂令世界變得豐盛的基石。QS 世界排名對伊士曼的認可，再次印證了我們透過藝術和學術卓越及創新領導來塑造音樂未來的承諾和使命。

羅徹斯特大學全球事務副教務長 Jane Gatewood 也談到了這項成就的重要性：「QS 世界排名對伊士曼音樂學院的肯定，突顯了我們的全球影響力和學術聲望。這項榮譽是對我們教職員工奉獻精神和學生才華的證明，體現了我們在培養下一代世界級音樂家方面的領導地位。」

今年是 QS 世界大學排名首次納入音樂類別。QS 音樂學院排名的評分來源自對學術聲譽和僱主聲譽的全面評估，兩者佔總分的比重分別為 80% 和 20%。研究質量、戰略夥伴關係、創新和就業能力等標準在評估中發揮着舉足輕重的作用。

欲了解更多有關 QS 世界大學音樂學科排名的資訊，請瀏覽：https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music

欲了解更多有關羅徹斯特大學伊士曼音樂學院的資訊，請瀏覽：https://www.esm.rochester.edu/admissions/

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