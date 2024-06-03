罗切斯特大学伊斯曼音乐学院荣登 QS 世界大学排名

纽约州罗切斯特市, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 罗切斯特大学伊斯曼音乐学院在著名的 2024 年 QS 世界大学排名中荣获殊荣。伊斯曼音乐学院在北美排名第 3 位，全球排名第 11 位，与英国、法国、俄罗斯、中国、芬兰、丹麦和匈牙利的顶尖音乐院校同台竞技。

一个多世纪以来，伊斯曼音乐学院一直是音乐教育和表演领域的卓越灯塔。伊斯曼以艺术、学术、领导力和社区为基本支柱，营造了一个多元化的环境，让音乐不仅在我们的学院内蓬勃发展，也回荡在学院之外，这丰富了人们的生活，促进了人们的参与。这所学院以其全面的音乐教育方法而闻名，它将严格的音乐培训与人文研究、领导力教育和跨学科体验相结合。这种对全面教育的承诺培养出的毕业生不仅是技艺精湛的音乐家，而且是全面发展的人才，他们准备利用自己的才华影响和激励全球各地的社区。

学院院长 Jamal J. Rossi 对学校的校风和最近获得的荣誉进行了评论：“伊斯曼音乐学院是一个充满活力的社区，世界上一些最优秀的音乐家聚集在这里，共同进步。我们对艺术、学术、领导力和社区等核心价值的百年奉献，为我们的校友在音乐的各个领域建立有影响力的事业奠定了基础，他们通过音乐丰富了整个世界。 QS 世界排名的认可再次肯定了我们的承诺和使命，即通过卓越的艺术和学术成就以及创新的领导力来塑造音乐的未来。”

. 罗切斯特大学负责全球合作事务的副教务长 Jane Gatewood 也评论了这一成就的重要意义：“QS 世界排名对伊斯曼音乐学院的认可彰显了我们的全球影响力和学术声望。这一荣誉证明了我们教师的奉献精神和学生的才华，反映了我们在培养新一代世界级音乐家方面的领先地位。”

今年是 QS 世界大学排名首次纳入音乐类别。QS 音乐院校排名综合考虑学术声誉和雇主声誉，其中学术声誉和雇主声誉分别占总分的 80% 和 20%。研究质量、战略伙伴关系、创新和就业能力等标准在此次评估中起着关键作用。

有关 QS 世界大学音乐类排名的更多信息，请访问： https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music

有关罗切斯特大学伊斯曼音乐学院的信息，请访问：https://www.esm.rochester.edu/admissions/

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