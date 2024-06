Biognosys lance Spectronaut 19 et présente les avancées dans ses plateformes de recherche lors de la conférence annuelle de l’ASMS 2024

Spectronaut ® 19 comporte des améliorations importantes dans les domaines de l’identification, de la découverte de candidats, de l’évolutivité pour l’analyse à grande échelle et de la prise en charge pour de nouveaux flux de travail

ZURICH, Suisse et NEWTON, Massachusetts, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un inventeur et développeur de premier plan de solutions protéomiques basées sur la spectrométrie de masse, a annoncé ce jour sa participation à la conférence annuelle de l’American Society for Mass Spectrometry (ASMS) qui se déroulera du 2 au 6 juin à Anaheim, en Californie. À cette occasion, l’entreprise lancera Spectronaut 19 et présentera des avancées scientifiques et technologiques majeures dans son logiciel de recherche exclusif, ses services et ses solutions d’analyse des données en protéomique.

Biognosys organise deux petits-déjeuners professionnels sous forme de séminaires, de quatre présentations, et de onze posters scientifiques. En outre, notre équipe d’experts scientifiques sera présente au stand n° 314. D’autre part, Biognosys participera aux activités de son partenaire stratégique Bruker, qui exposera un écosystème complet de solutions en protéomique aux symposiums eXceed de Bruker, intitulés « Multiomics solutions for the post-genomic era » (Solutions multiomiques pour l’ère post-génomique) le dimanche 2 juin, et animera un espace d’accueil du dimanche 2 juin au mercredi 5 juin.

Spectronaut® 19 : Exploiter la puissance de l’IA pour une analyse exhaustive, rapide et évolutive, fondée sur l’acquisition indépendante des données (DIA)

La dernière version du logiciel phare de Biognosys pour l’analyse DIA comporte des améliorations importantes dans le domaine de l’identification des niveaux de peptide et de protéine, un taux de découverte plus élevé de produits candidats, une plus grande évolutivité pour l’analyse à grande échelle et usage dans l’entreprise, ainsi qu’une prise en charge élargie pour les nouveaux flux de travail.

« Cette version est l’une des plus riches en fonctionnalités que nous ayons jamais lancées, mais ce qui distingue Spectronaut 19 en particulier, c’est l’amélioration de la quantification », a déclaré le Dr Lukas Reiter, directeur de la technologie chez Biognosys. « Nous avons beaucoup investi pour mieux comprendre la quantification, et cet effort a manifestement porté ses fruits. En termes de technologie, la version publiée cette année a clairement bénéficié de l’amélioration des modèles d’IA ».

Le Dr Florian Meier-Rosar, professeur junior à la Faculté de médecine de l’Hôpital universitaire de Jena (UKJ), a ajouté : « Spectronaut est un outil idéal pour les projets DIA. Son flux de travail directDIA conjugue la facilité d’utilisation et la fiabilité de la quantification, ce qui répond à nos besoins dans l’étude de la teneur en protéines et des modifications post-translationnelles à grande échelle ».

Le Dr Yansheng Liu, professeur adjoint à l’École de médecine de l’Université de Yale, Département de pharmacologie, a commenté : « Spectronaut est le logiciel d’analyse DIA que nous préférons en raison de sa haute performance et de son interface conviviale, qui simplifie et assure la fiabilité de l’analyse de nos ensembles de données DIA complexes et multiplexes ».

Le petit-déjeuner séminaire de Biognosys, intitulé « Spectronaut 19: Unlock your data’s true story » (Spectronaut 19 : découvrez la véritable histoire de vos données) aura lieu le mardi 4 juin et sera entièrement consacré au sujet du présent communiqué, avec une présentation par le Prof. Josh Coon de l’Université de Wisconsin-Madison, intitulée « Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics » (Analyse du protéome par DIA en une seule prise : la nouvelle norme d’excellence en protéomique quantitative), et une présentation par Denys Oliinyk de l’Hôpital universitaire de Jena, intitulée « Towards High-dimensional Phosphoproteomics with Data-independent Acquisition and µPhos » (Vers une phosphoprotéomique haute dimension avec l’acquisition indépendante des données et µPhos). De plus, 3 présentations et 3 posters sont prévus, soulignant les dernières améliorations apportées à Spectronaut.

TrueDiscovery® bénéficie désormais de la technologie révolutionnaire P2 Plasma Enrichment pour une exploration protéomique approfondie et non biaisée du plasma

Biognosys lance une nouvelle méthode exclusive, P2 Plasma Enrichment, pour l’enrichissement à partir d’un seul puits et d’une seule particule, avec des performances de premier plan par rapport au marché et une rentabilité supérieure. Cette méthode présente une excellente quantification et un débit plus élevé pour les études de découverte de biomarqueurs ou de médicaments portant sur de grandes cohortes, ainsi que pour la recherche clinique, épidémiologique ou en protéomique appliquée à la population. Le flux de travail P2 Plasma Enrichment sera disponible sous la forme d’un service CRO (établissement de recherche sous contrat) par le biais de la plateforme TrueDiscovery® de Biognosys, ou sous licence comme méthode interne pour les utilisateurs finaux de la spectrométrie de masse à haute performance.

Les fonctionnalités techniques et les données de performance seront présentées le mercredi 5 juin au cours de la séance poster WP 084 et le lundi 3 juin au cours du petit-déjeuner séminaire de Biognosys, intitulé « Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services » (Accélérer la découverte et le développement de médicaments grâce aux services de protéomique de nouvelle génération de Biognosys). Ce séminaire comprendra également une présentation par Eric Kuhn de Kymera Therapeutics sur le thème « Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development » (Approches basées sur la spectrométrie de masse pour la dégradation ciblée des protéines, la découverte et le développement de médicaments) et une présentation par Alan Shomo de Biogen sur le thème « Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies » (Développement d’un test quantitatif de LRRK2 dans le LCR à l’appui des études cliniques).

TrueTarget® : introduction d’un flux de travail à haut débit pour le criblage à grande échelle par déconvolution de cibles thérapeutiques

Le taux d’échec élevé des médicaments candidats enregistré lors des essais cliniques constitue un défi majeur dans le développement des médicaments. Il est donc essentiel d’identifier avec efficacité les médicaments cibles et les hors-cibles potentiels. S’appuyant sur la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), la plateforme TrueTarget® de Biognosys est un outil puissant pour l’identification non biaisée de cibles thérapeutiques, disponible sous forme d’un service de recherche sous contrat ou sous licence. Pour faciliter son usage pour le criblage à grande échelle, Biognosys a développé un protocole LiP-MS-HT innovant pour la déconvolution automatisée à haut débit de cibles thérapeutiques qui permet d’améliorer l’identification des cibles et de réduire le temps de mesure, avec une reproductibilité et une précision quantitative élevées. Biognosys détaillera le nouveau flux de travail LiP-MS-HT au cours de la séance de présentation ThOH le jeudi 6 juin.

DigitalProteome™ et Proteoverse™ : convertir les données en connaissances biologiques pour la recherche biopharmaceutique

DigitalProteome™, la nouvelle solution d’analyse des données de Biognosys, apporte des informations précieuses sur l’expression des protéines et améliore considérablement la découverte de biomarqueurs in vivo et les études de développement de médicaments. La base de données, qui comprend les profils protéomiques de 22 tissus sains provenant de l’être humain, de la souris et du rat, peut être consultée facilement dans une bibliothèque mise à disposition. Les principales caractéristiques de la base de données DigitalProteome™ seront présentées le mercredi 5 juin au cours de la séance poster WP 070. Cette ressource est disponible pour la recherche biopharmaceutique sous licence.

Afin que la richesse des données de spectrométrie de masse produites par les plateformes de services de recherche de Biognosys soient encore plus accessibles et exploitables, les clients peuvent accéder à la nouvelle plateforme Proteoverse™ aux fins de visualisation et d’exploration des données. Ils peuvent ainsi en extraire rapidement de précieuses informations biologiques, identifier les principaux analytes à partir de milliers de protéines, explorer les structures au niveau des peptides, et examiner leur pertinence biologique. L’outil sera présenté le jeudi 6 juin au cours de la séance poster ThP 119. Dans un premier temps, l’outil est un service mis gratuitement à la disposition des clients, dans le cadre des projets de recherche TrueDiscovery® de Biognosys.

Consultez le site https://biognosys.com/asms2024 pour obtenir un aperçu complet de la présence de Biognosys à l’ASMS. Les posters pourront être téléchargés à partir du vendredi 7 juin.

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel phare d’analyse des données de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) avec acquisition indépendante des données (DIA).

Le logiciel utilise des algorithmes avancés de recherche et d’intelligence artificielle (IA) pour traduire des données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet la quantification précise et reproductible de milliers de protéines en une seule expérience et apporte des informations multi-dimensionnelles sur l’expression des protéines, leur fonction et leur structure pour toutes les principales espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Pour de plus amples informations, consultez le site spectronaut.com.

À propos de TrueDiscovery®

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées pour l’ensemble du pipeline de développement des médicaments.

TrueDiscovery s’appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l’acquisition indépendante des données (DIA), co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet afin de quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet d’établir le profilage non biaisé le plus approfondi des protéomes de tissus et de fluides biologiques avec une spécificité inégalée à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables aux essais cliniques. Les études peuvent être réalisées dans un environnement conforme aux BPC. Pour de plus amples informations, consultez le site truediscovery.bio.

À propos de TrueTarget®

La plateforme de protéomique TrueTarget de Biognosys répond de manière unique aux défis les plus pressants de la découverte rapide de médicaments en identifiant les cibles et les non-cibles afin d’accélérer le développement de médicaments tout en réduisant les risques associés tout au long du processus.

TrueTarget s’appuie sur la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie de chimioprotéomique brevetée et exclusive, co-développée par Biognosys. TrueTarget™ est le seul outil permettant de sonder les changements structurels dans l’ensemble du protéome avec une résolution au niveau des peptides, ce qui permet d’obtenir des informations uniques sur la liaison des composés et l’identification des cibles.

La plateforme permet d’élucider des mécanismes d’action et de révéler des toxicités imprévues. Pour de plus amples informations, consultez le site truetarget.bio.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous pensons que la connaissance approfondie du protéome est la clé de découvertes révolutionnaires qui peuvent transformer la science pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre portefeuille polyvalent de solutions en protéomique de nouvelle génération, notamment les plateformes pour la recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut® et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour faciliter la recherche, le développement de médicaments et la prise de décisions cliniques. Nos solutions fournissent une vue multidimensionnelle de l’expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Nos technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible dans le monde entier. Pour de plus amples informations, consultez le site biognosys.com.

