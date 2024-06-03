央国企将禁用电子债权凭证，服务平台违规一律清退
近日，市场传言称，为防范和化解拖欠中小微企业账款问题，国资央企将全面禁止电子债权凭证业务，优先使用现金支付中小微企业账款，原则上不得使用非现金支付方式，相关违规服务平台将面临清退。消息指出，各地监管部门将组织开展拖欠中小微企业账款行为集中治理，清理整治通过要求中小微企业接受指定机构债务凭证或到指定机构贴现进行不...BEIJING, CHINA, June 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- 近日，市场传言称，为防范和化解拖欠中小微企业账款问题，国资央企将全面禁止电子债权凭证业务，优先使用现金支付中小微企业账款，原则上不得使用非现金支付方式，相关违规服务平台将面临清退。消息指出，各地监管部门将组织开展拖欠中小微企业账款行为集中治理，清理整治通过要求中小微企业接受指定机构债务凭证或到指定机构贴现进行不当牟利的行为，严厉打击通过电子债权凭证等非现金支付方式变相延长付款期限的行为。
电子债权凭证流转平台迎来整治风暴
自2015年10月中企云链推出其电子债权凭证“云信”以来，各类以“信”“单”“链”“宝”为名的多级流转电子债权凭证纷纷涌现。这些电子债权凭证本质上是远期付款承诺，与商业汇票的付款功能相似，但却游离在监管之外，被称为“影子票据”，蕴藏着巨大风险隐患。
2020年9月，人民银行等八部委曾联合发布《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226号），明确强调“各类供应链金融服务平台应付账款的流转应采用合法合规的金融工具，不得封闭循环和限定融资服务方”。此后，电子债权凭证平台建设发展速度明显放慢。
目前，市场上可查询的电子债权凭证流转平台数量已超过300个，主要可以分为三种类型。
具体来看，一是核心企业自建平台类，如国机集团旗下“国机E链”、中国融通旗下“融e金服”、国家电投旗下的“融和云链”等，主要是央国企凭借自身在产业链中核心地位而建立。二是第三方服务平台类，如中企云链的“云信”、TCL简单汇的“金单”、联易融的“讯易链”等，平台聚合多家核心企业及其上下游、金融机构、保理公司等。三是金融机构自建平台类，如工商银行的“工银e信”、建设银行的“建行e信通”、平安银行的“平安好链”等，国有、股份制、城商行、外资银行等金融机构均有不同程度的参与。
业内认为，这些平台将成为本次专项行动的重点整治对象，相关部门也将及时纠偏、应清尽清。
电子债权凭证变相拉长中小微企业账期
电子债权凭证曾被视为提高产业链上中小微企业融资可得性的工具。但在实际应用中，被核心企业以“扶持链上中小企业”之名，行“拉长账期、收取额外服务费”之事。此外，电子债权凭证的底层逻辑还是反向保理，主要还是服务于“现有应收账款”，对备货、生产、运输等环节的“将有应收账款”并未能很好的支持。
中小微供应商普遍认为：“大型企业尤其是大型央国企，本可以使用现金支付，却偏偏要采用电子债权凭证这类延期支付工具，本质上就是利用自身处在产业链核心地位和市场垄断优势，不仅占用上下游企业的账款，而且再次变相拉长账期。持有电子债权凭证的企业还只能去指定的保理公司、财务公司和金融机构才能获得融资，而且融资费用还不低。这简直就是在压榨供应商，欺负弱势的中小微企业。”
从目前政策导向和监管态度来看，电子债权凭证与供应链金融发展方向不符。电子债权凭证要求核心企业让渡信用并变现，其依赖的仍然是传统金融模式下银行对核心企业的授信，实质仍然是传统金融下的银行风险管理模式。供应链金融应该通过链上企业间真实的交易活动、频繁畅通的信息流动来衡量评估企业的实际状况，解决中小企业信用水平低、抵押品不足所导致的融资痛点。
此外，业内专家指出：“多级流转的电子债权凭证具有金融工具的特征，但不受任何监管，不利于金融稳定。电子债权凭证的经济本质即为票据，但不受《票据法》的任何约束，也不受任何金融管理部门的监管，而监管空白造成的监管套利正是电子债权凭证具有比较优势从而得以不断扩张的重要原因。电子债权凭证已经成为游离于票据监管之外的平行市场，势必产生非正规金融对正规金融的挤出效应，劣币驱逐良币，影响正常的金融管理秩序，不利于金融稳定。通过本次专项行动，对违规的电子债权凭证流转平台进行清退，将有利于供应链金融行业的健康发展。”
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