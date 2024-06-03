央国企将禁用电子债权凭证，服务平台违规一律清退

近日，市场传言称，为防范和化解拖欠中小微企业账款问题，国资央企将全面禁止电子债权凭证业务，优先使用现金支付中小微企业账款，原则上不得使用非现金支付方式，相关违规服务平台将面临清退。消息指出，各地监管部门将组织开展拖欠中小微企业账款行为集中治理，清理整治通过要求中小微企业接受指定机构债务凭证或到指定机构贴现进行不...