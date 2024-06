State health department resumes daily air quality notifications for summer ozone pollution season

REMOTE (May 31, 2024): The state health department’s Air Pollution Control Division has started its daily air quality forecasts for the 2024 summer season. From May 31 to Aug. 31 each year, residents subscribed to the division’s “ozone frontrange” email list receive daily notifications sharing forecasts for ozone pollution.

If forecasts show that a specific day may exceed National Ambient Air Quality Standards, the email will say an “Ozone Action Day Alert” is in effect. If forecasts do not show elevated ozone pollution levels, the email will say there is no alert in effect. The division’s meteorologists share daily forecasts with the National Weather Service and the Regional Air Quality Council to reach as many Coloradans as possible.

“We are committed to empowering Coloradans with the necessary knowledge to help them make informed decisions about their health, exposure, and even contribution to ozone pollution,” said Michael Ogletree, the director of the Air Pollution Control Division. “We understand that people cannot always make changes to their daily lives and schedules, but it’s important that this information is only a click away.”

“There are many ways each of us can minimize our impact on summertime air quality. These ozone alerts serve as a great resource for helping us take timely, positive actions to reduce pollution,” said Mike Silverstein, the executive director of the Regional Air Quality Council. “Whether you sign up for RAQC text or email alerts, or you see a sign on the highway warning about high ozone, be on the lookout for ways to protect your health and improve our air quality this summer!”

In 2023, the division updated its daily email layout to make forecasts more clear, concise, and accessible for all Coloradans. The emails include links to information in English and Spanish on the division’s website. In addition to redesigning email forecasts, the division updated its website on ozone pollution and health. This resource can help answer many frequently asked questions.

The division monitors and forecasts several key air pollutants year-round for the entire state. In the summer, the division emphasizes monitoring ozone pollution in the northern Front Range area. However, all Coloradans can subscribe to receive email alerts. Only the “ozone frontrange” list receives daily emails in the summer. Subscribers to other lists will only receive an email if the division issues an air quality alert for that area.

There are more ways to stay informed on Colorado air quality. Follow CDPHE’s Air Pollution Control Division on Facebook and Twitter, or call the advisory hotline at 303-758-4848. Coloradans can also subscribe to alerts through the Regional Air Quality Council and learn more about protecting air quality through its ‘Simple Steps. Better Air.’ program.

Stay connected:

Sign up for Air Pollution Control Division email updates.

Explore upcoming public participation opportunities on air quality.

For questions or comments, please email cdphe.commentsapcd@state.co.us.

####

A DISTANCIA (31 de mayo de 2024): La División de Control de la Contaminación del Aire del departamento de salud del estado ha comenzado a publicar el pronóstico diario de la calidad del aire para la temporada de verano 2024. Todos los años, entre el 31 de mayo y el 31 de agosto, las personas que se suscriben a la lista de distribución y marcan la casilla “ozone frontrange” reciben una notificación a diario con el pronóstico de contaminación por ozono en la zona del Front Range.

Si se pronostica que en un determinado día podrían excederse los valores de las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental, el mensaje indicará que es un día de acción del ozono y se ha emitido una alerta. Si no se pronostica un nivel elevado de contaminación por ozono, el mensaje indicará que no hay ninguna alerta vigente. Para que esta información llegue a tantas personas como sea posible, el personal de meteorología de la División comparte su pronóstico diario con el Servicio Nacional de Meteorología y el Consejo Regional de la Calidad del Aire.

«Hemos asumido el compromiso de proporcionar los conocimientos necesarios para que las y los habitantes de Colorado se sientan facultados para tomar decisiones informadas sobre su propia salud, su nivel de exposición, e incluso la medida en que nosotros mismos contribuimos a la contaminación por ozono», dijo Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire. «Tenemos plena consciencia de que uno no siempre puede cambiar su vida y sus horarios, pero es importante que esta información esté a tan solo un clic de distancia».

«Todos podemos hacer algo para reducir el impacto que tenemos en la calidad del aire durante el verano. Estas alertas sobre el ozono son un recurso excelente para que podamos tomar medidas positivas y oportunas, con la meta de reducir la contaminación», expresó Mike Silverstein, director ejecutivo del Consejo Regional de la Calidad del Aire. «Independientemente de que se inscriba para recibir mensajes de texto o alertas por correo electrónico del consejo regional o de que vea un letrero en la carretera con una advertencia sobre el ozono, preste atención este verano a las distintas maneras en que puede proteger su salud y contribuir a una mayor pureza del aire».

En 2023, la división modificó el formato de los mensajes que envía a diario a fin de que el pronóstico sea más claro, conciso y fácil de entender para todos los habitantes del estado. Los mensajes de correo electrónico incluirán un enlace para consultar la información que aparece en el sitio web de la División, tanto en inglés como en español. Aparte de volver a diseñar los pronósticos que envía por correo electrónico, la división actualizó su sitio web sobre la contaminación por ozono y la salud. Puede usarse este recurso para contestar muchas de las preguntas que surgen con frecuencia.

La división monitorea y hace un pronóstico para una variedad de contaminantes del aire a lo largo de todo el año, en todo el estado. Durante el verano, la división pone el énfasis en el monitoreo de la contaminación por ozono en la zona norte de la cordillera frontal, que se conoce por el nombre de Front Range. Los habitantes de todo el estado de Colorado pueden, sin embargo, suscribirse para recibir alertas por correo electrónico. Solo las personas que se suscriban a la lista para la calidad del ozono en la zona del Front Range recibirán mensajes a diario durante los meses de verano. Los suscriptores de otras listas solo recibirán un mensaje por correo electrónico cuando la división emita alertas de la calidad del aire para la zona en que se encuentren.

También puede informarse sobre la calidad del aire de otras maneras. Siga a la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE en Facebook y en Twitter, o llame al 303-758-4848 para escuchar las alertas sobre el ozono. También puede suscribirse a las alertas del Consejo Regional de la Calidad del Aire y obtener más información acerca de cómo proteger la calidad del aire a través del programa Simple Steps. Better Air. (Estos recursos solo están disponibles en inglés).

Manténgase en contacto:

Inscríbase para recibir noticias por correo electrónico de la División de Control de la Contaminación del Aire.

Explore las próximas oportunidades para que el público participe en las decisiones sobre la calidad del aire.

Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un mensaje por correo electrónico a cdphe.commentsapcd@state.co.us.

####