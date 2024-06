2023 : Divers partenariats pour favoriser le développement durable dans l’agriculture canadienne

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a publié son rapport annuel 2023 et il met en évidence sa direction stratégique destinée aux agriculteurs canadiens pour qu’ils gèrent leurs produits et les emballages agricoles en plastique grâce au recyclage et à une élimination sécuritaire (valorisation).

Le rapport 2023 souligne les partenariats et les collaborations de l’industrie qui encouragent les agriculteurs et les producteurs à atteindre des pratiques encore plus durables. En plus des programmes de récupération bien rodés, c’est-à-dire, les contenants de pesticides, de fertilisants, et les sacs de semences, de nouveaux programmes de responsabilité élargie des producteurs (RÉP) ont été lancés au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au Québec, ces nouveaux programmes de RÉP ciblent des matières tels la tubulure acéricole, les sacs d’alimentation pour animaux, les sacs de mousse de tourbe et de litière pour animaux, les ficelles et les films plastiques pour l’ensilage et le foin. À l’Île-du-Prince-Édouard, les programmes touchent les emballages d’ensilage, les ficelles et les sacs de fertilisants.

« Les importantes mises à jour de la responsabilité élargie des producteurs au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard témoignent de la nécessité de trouver des solutions plus durables pour les fournisseurs agricoles et les agriculteurs canadiens. Ils tiennent à poser les bons gestes avec leurs déchets agricoles, » a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Nous sommes fiers de pouvoir fournir ces solutions. Nous continuerons à concevoir nos programmes afin de satisfaire aux besoins de l’industrie et des personnes qui y travaillent. »

« Au fur et à mesure que nous lançons de nouveaux programmes, nous nous engageons à collaborer avec l’ensemble de la chaîne de valeur agricole. Nous veillons à ce que les programmes soient aussi rentables, efficaces et accessibles que possible aux agriculteurs, » d’expliquer Barry Friesen. « La vision établie par les membres du conseil d’administration d’AgriRÉCUP en 2023 fournit des orientations et un plan solide pour créer les conditions pour réussir et aider à développer une économie circulaire dans l’agriculture au cours des années à venir. »

L’atteinte d’une économie circulaire pour les plastiques agricoles anime la démarche d’AgriRÉCUP. L’organisme veille à ce que les plastiques récupérés dans le cadre de ses opérations soient recyclés en de nouveaux produits utiles aux exploitations agricoles canadiennes. Cela leur évite d’aboutir aux sites d’enfouissement ou dans l’environnement.

« En 2023, en plus de réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement, nos programmes de recyclage ont retranché plus de neuf millions de kilogrammes d’émissions (équivalents de CO 2 ) dans l’atmosphère. Grâce aux programmes d’AgriRÉCUP, l’ensemble du secteur agricole contribue de façon tangible à la durabilité, tout s’additionne, » signale Barry Friesen.

AgriRÉCUP profite de ce rapport annuel pour détailler les quantités de matières agricoles récupérées depuis le début des programmes. Les chiffres arrondis indiquent ce qui suit :

Contenants en plastique (pesticides, fertilisants — 23 litres et moins) — 56,3 millions de kg

Barils et réservoirs non consignés (pesticides et fertilisants en vrac) — 482 000 unités

Sacs vides (pesticides, semences) — 3,82 millions de kg

Pesticides (périmés, non utiles) — 4,53 millions de kg

Médicaments périmés pour bétail et chevaux — 74 500 kg

Sacs-silos à grains, pellicule de plastique agricole, ficelle pour presse — 16,9 millions de kg

Tubulure acéricole (au Québec seulement) — 914 000 kg.



AgriRÉCUP récupère les déchets plastiques agricoles en partenariat avec plus de 1 500 sites de dépôt à travers le Canada.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. AgriRÉCUP occupe des bureaux à : Lethbridge (Alberta), Moose Jaw (Saskatchewan), Winnipeg (Manitoba), Etobicoke (Ontario), Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

AgriRÉCUP.ca

Personne-ressource : Brian Naud | 514-556-3523 | naudb@agrirecup.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/316cd8ef-5abd-4caa-ab0e-451fa3045863/fr