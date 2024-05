Village Farms International augmente sa participation dans la société en pleine croissance Rose ScienceVie

– L’achat est immédiatement bénéfique pour l’EBITDA ajusté et le revenu net –

VANCOUVER, Colombie-Britannique et ORLANDO, Floride, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Village Farms International Inc. (« Village Farms » ou « la Société ») (NASDAQ: VFF) annonce aujourd’hui avoir augmenté sa participation dans Rose ScienceVie Inc., basée au Québec (« Rose »), de 10 % pour détenir une participation de 80 %.

« L’acquisition initiale de 70 % de Rose par Village Farms se distingue comme l’une des combinaisons commerciales les plus complémentaires à ce jour dans l’industrie canadienne du cannabis. Depuis la fin de 2021, la combinaison des équipes expérimentées de Rose et de Pure Sunfarms a propulsé Village Farms à la deuxième place du marché national, alors que les ventes de Rose ont augmenté de plus de 300 % pour atteindre la deuxième place au Québec, chacune réduisant l’écart avec le numéro un », a déclaré Michael DeGiglio, Président et Directeur Général de Village Farms.

« Nous avons l’opportunité de continuer à développer notre entreprise avec Village Farms tout en continuant à nous concentrer sur et à soutenir notre marché local au Québec », a ajouté Davide Zaffino, cofondateur, Président et Directeur Général de Rose.

Les 10 % supplémentaires de Rose ont été achetés auprès de M. Zaffino et du cofondateur et Directeur des opérations de Rose, Brian Stevenson. Chacun continuera dans ses fonctions actuelles et ensemble, ils continueront à détenir 20 % de Rose.

À propos de Rose ScienceVie

ROSE ScienceVie s’engage à garantir que les consommateurs bénéficient d’une production, d’une vente et d’une consommation responsables du cannabis au Québec et à travers le Canada. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, l’entreprise de Huntingdon, QC, joue un rôle clé sur le marché québécois. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécialisés à certains producteurs pour encourager une offre diversifiée sur les marchés québécois et canadien. Rose ScienceVie est majoritairement détenue par Village Farms, le reste étant détenu et géré par ses fondateurs québécois. Pour plus d’informations, visitez roselifescience.ca.

À propos de Village Farms International

S’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience en tant que fournisseur de biens de consommation emballés à base de plantes, à forte valeur ajoutée et à forte croissance, Village Farms est une entreprise verticalement intégrée et spécialisée dans l’agriculture en environnement contrôlé. Son expérience est doublée d’une base solide en tant que principal fournisseur de produits frais aux épiceries et aux détaillants de grande surface aux États-Unis et au Canada, et de nouvelles opportunités à forte croissance dans les secteurs du cannabis et du CBD en Amérique du Nord, aux Pays-Bas et sur autres marchés internationaux.

Au Canada, la filiale canadienne entièrement détenue de la Société, Pure Sunfarms, est l’une des plus grandes opérations de cannabis au monde, le producteur en serre au coût le plus bas et l’une des marques les plus vendues au Canada. La Société détient également 80 % de la société québécoise ROSE ScienceVie, une entreprise experte en commercialisation de produits du cannabis de parties tierces dans la province de Québec.

Aux États-Unis, Balanced Health Botanicals, détenue en propriété exclusive, est l’une des principales marques de CBD et plateformes de commerce électronique du pays. Assujettie au respect de toutes les lois fédérales et étatiques américaines pouvant s’appliquer et des règles boursières, Village Farms prévoit d’entrer sur le marché américain du cannabis à forte teneur en THC par le biais de stratégies multiples, en s’appuyant sur l’une des plus grandes exploitations de serres du pays (plus de 5,5 millions de pieds carrés dans l’ouest du Texas), ainsi que sur l’expertise opérationnelle et en matière de produits, acquise grâce au succès de Pure Sunfarms dans le domaine du cannabis au Canada.

À l’échelle internationale, Village Farms cible et sélectionne des opportunités émergentes de cannabis légal et de CBD, et présentant un potentiel important à moyen et long terme, en se concentrant initialement sur la région Asie-Pacifique et l’Europe.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Village Farms », « Village Farms International », « la Société », « nous », « notre » et des références similaires désignent Village Farms International Inc. et ses filiales consolidées, et le terme « Actions ordinaires » fait référence à nos actions ordinaires sans valeur nominale. Nos informations financières sont présentées en dollars américains et toutes les références dans ce communiqué de presse à « $ » signifient des dollars américains et toutes les références à « C$ » signifient des dollars canadiens.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, section 27A du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (le « Exchange Act »), et est soumis à la protection prévue par ces sections. Ce communiqué de presse contient également des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Nous nous référons à de telles déclarations prospectives et informations prospectives collectivement comme « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives peuvent se rapporter aux perspectives futures de la Société ou à sa situation financière et à des événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les budgets, les plans d’expansion, les litiges, la production projetée, les coûts projetés, les dépenses en capital, les résultats financiers, les impôts, les plans et objectifs de la Société ou impliquant la Société. En particulier, les déclarations concernant les résultats futurs, la performance, les réalisations, les perspectives ou les opportunités de la Société, de l’industrie des légumes de serre ou des produits, de l’industrie du cannabis et du marché et de notre segment énergie sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « perspectives », « pourrait », « pourrait », « devrait », « serait », « se produire », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « essayer », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », « objectifs » ou la variation négative ou grammaticale de ceux-ci ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont soumises à des risques qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter : notre histoire opérationnelle limitée dans l’industrie du cannabis et des cannabinoïdes, y compris celle de Pure Sunfarms Inc. (« Pure Sunfarms »), Rose ScienceVie Inc. (« Rose » ou « Rose ScienceVie ») et Balanced Health Botanicals LLC (« Balanced Health »); l’histoire opérationnelle limitée du projet Delta RNG dans notre segment énergétique; le statut juridique des activités de cannabis de Pure Sunfarms et Rose et des activités de chanvre de Balanced Health et l’incertitude concernant la légalité et le statut réglementaire du cannabis aux États-Unis; les risques liés à l’intégration de Balanced Health et Rose dans notre entreprise consolidée; les risques liés à l’obtention de financements supplémentaires à des conditions acceptables, y compris notre dépendance vis-à-vis des facilités de crédit et des transactions dilutives; les difficultés potentielles pour atteindre et/ou maintenir la rentabilité; la variabilité des prix des produits; les risques inhérents aux activités de cannabis, de chanvre, de CBD, de cannabinoïdes et d’agriculture; notre position sur le marché et notre position concurrentielle; notre capacité à tirer parti des relations commerciales actuelles pour des affaires futures impliquant le chanvre et les cannabinoïdes; la capacité de Pure Sunfarms et de Rose à cultiver et distribuer du cannabis au Canada; les réglementations gouvernementales existantes et nouvelles, y compris les risques liés à la conformité réglementaire et à l’obtention et au maintien des licences requises en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), du Code criminel et d’autres lois S.C. 2018, c. 16 (Canada) pour ses installations opérationnelles au Canada et les changements dans nos exigences réglementaires; les risques juridiques et opérationnels liés à la conversion attendue de nos serres à la production de cannabis au Canada et aux États-Unis; les risques liés aux règles et réglementations aux niveaux fédéral (Food and Drug Administration et United States Department of Agriculture), étatique et municipal aux États-Unis en ce qui concerne la commercialisation des produits de chanvre à base de cannabidiol; la consolidation de la vente au détail, les avancées technologiques et d’autres formes de concurrence; les perturbations du transport; la responsabilité des produits et autres litiges potentiels; la rétention des cadres clés; les problèmes de main-d’œuvre; les pertes non assurées et sous-assurées; la vulnérabilité à la hausse des coûts de l’énergie; les effets de l’inflation sur les coûts de culture et de transport; les effets récessionnistes sur la demande de nos produits; les risques liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement; l’exposition au risque de change liée au commerce transfrontalier; les difficultés à gérer notre croissance; les clauses restrictives en vertu de nos facilités de crédit; les catastrophes naturelles; la hausse des taux d’intérêt; et les risques fiscaux.

La Société a basé ces déclarations prospectives sur des facteurs et des hypothèses concernant des événements futurs et des tendances financières qu’elle estime susceptibles d’affecter sa situation financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie commerciale et ses besoins financiers. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables en fonction des informations actuellement disponibles, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, ce qui peut entraîner une divergence importante des résultats réels, des performances, des réalisations, des perspectives et des opportunités de la Société ou de l’industrie dans les périodes futures par rapport à ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, les facteurs contenus dans les documents déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, y compris ce communiqué de presse et le rapport annuel le plus récemment déposé par la Société sur le formulaire 10-K.

Lorsqu’elle s’appuie sur des énoncés prospectifs pour prendre des décisions, la Société avertit les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques importants et ne doivent pas être considérés comme des garanties de résultats, de rendements, de réalisations, de perspectives et d’opportunités futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne concernent que des événements ou des renseignements à la date à laquelle les énoncés sont formulés dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, après la date à laquelle les énoncés sont faits ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

