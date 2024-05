Communiqué de presse : Sanofi finalise l’acquisition d’Inhibrx, Inc.

Sanofi finalise l’acquisition d’Inhibrx, Inc.

Paris, le 30 mai 2024. Sanofi annonce aujourd’hui la finalisation de son acquisition d’Inhibrx, Inc. (« Inhibrx »). Cette opération ajoute le SAR447537 (anciennement INBRX-101) au portefeuille de développement de Sanofi dans les maladies rares et souligne la volonté de l’entreprise de développer des médicaments différenciés, potentiellement les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique, en prenant appui sur ses atouts et capacités existantes.

Le SAR447537 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine (AAT) chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, moyennant des doses moins fréquentes (mensuelles au lieu d’hebdomadaires). Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie héréditaire rare caractérisée par des taux sériques de protéine AAT inférieurs à la normale. La maladie touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus. Le SAR447537 pourrait contribuer à réduire l’inflammation et à empêcher la détérioration de la fonction respiratoire.

Cette acquisition a été approuvée par les anciens détenteurs d’actions ordinaires d’Inhibrx à l’issue d’un vote tenue lors d’une réunion extraordinaire des actionnaires, le 24 mai 2024. À la clôture de l’acquisition, les anciens actionnaires d’Inhibrx ont eu droit de recevoir 30,00 dollars l’action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée à approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée), ainsi qu’un droit de valeur contingente non transférable par action Inhibrx, leur ouvrant droit à un paiement différé en numéraire de 5,00 dollars, sous réserve de la réalisation d’un objectif réglementaire.

Sanofi a finalisé son acquisition d’Inhibrx en procédant à la fusion de la filiale indirecte intégralement détenue de Sanofi avec et dans Inhibrx. Inhibrx subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Avant la clôture de l’acquisition, Inhibrx a procédé à la scission d’Inhibrx Biosciences, Inc. (« Inhibrx Biosciences ») et distribué 92 % des actions d’Inhibrx Biosciences aux détenteurs d’actions ordinaires d’Inhibrx au 17 mai 2024. Inhibrx Biosciences, qui était filiale intégralement détenue d’Inhibrx avant la distribution, a fait l’acquisition de tous les actifs d’Inhibrx non liés au SAR447537, qui incluent INBRX-109 et INBRX-1061, et repris l’ensemble de ses salariés, conformément à un plan de réorganisation interne. Inhibrx conserve une participation de 8 % dans le capital d’Inhibrix Biosciences. Les actions d’Inhibrx Biosciences ont commencé à être négociées sur le marché boursier NASDAQ le 30 mai 2024, sous le symbole « INXB ». À compter du 31 mai 2024, ces actions seront négociées sous le symbole « INBX ».

À compter du 30 mai 2024, toutes les actions ordinaires d’Inhibrx cesseront d’être inscrites et négociées sur le marché boursier NASDAQ.

Le conseiller financier exclusif de Sanofi était Lazard et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Inhibrx avait retenu Centerview Partners LLC pour agir à titre de conseillers financiers exclusifs et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP comme conseil juridique.

