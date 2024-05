Les droits liés à la grossesse doivent être mieux connus : dévoilement d’une nouvelle ressource internet

MONTRÉAL, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), en partenariat avec le Mouvement pour l’Autonomie dans l’Enfantement et le Regroupement Naissances Respectées, dévoilent avec enthousiasme un nouveau répertoire web bilingue des droits qui s’appliquent pendant et après une grossesse.

Le site droitsETgrossesse.ca vise à informer les personnes enceintes et leur entourage sur leurs droits, facilitant ainsi les décisions éclairées, une participation aux soins, une protection en milieu de travail, une liberté de choix ainsi que la sécurité physique et psychologique.

Des droits à protéger et à promouvoir

« Les droits sont les règles de fonctionnement qu’une société se donne et qui reflètent ses valeurs incontournables. Au Québec, plusieurs droits protègent les femmes et les personnes enceintes, particulièrement en situation de vulnérabilité. Le site droitsETgrossesse.ca rassemble et présente ces droits ainsi que les moyens de les faire valoir si besoin », explique Maude Dubois Mercier, infirmière chargée de projet en périnatalité à l’ASPQ.

L’ASPQ et ses partenaires soulignent que faire connaître et rappeler ces droits essentiels est aussi une façon de les protéger, car ils ne sont jamais définitivement acquis. Les récentes controverses sur l’accompagnement à l’hôpital des futures mamans durant la pandémie, les femmes qui se font demander d’arrêter d’allaiter dans un centre commercial ou encore les débats concernant l’accès à l’avortement illustrent cette réalité.

« Lors d’une grossesse, le premier droit qui s’applique est celui de choisir de poursuivre ou non une grossesse. N’en déplaise aux anti-choix, plusieurs principes essentiels soutiennent ce droit », explique Me Marianne Dessureault, responsable des affaires juridiques à l’ASPQ.

Le site droitsETgrossesse.ca offre une exploration détaillée des droits et met à disposition des femmes, des personnes enceintes, des pères et des autres parents plusieurs ressources de soutien, ainsi que des explications sur les démarches pour défendre ses droits.

Des droits qui nous concernent toutes et tous

Qu’il s’agisse d’une interruption de grossesse, d’un deuil périnatal, de la grossesse, de la naissance ou du post-partum, la connaissance et le respect des droits pendant et après une grossesse bénéficient à l’ensemble des personnes concernées :

Pour la personne enceinte , cela rassure et favorise le respect de soi-même dans les décisions prises tout au long de la grossesse, ce qui contribue à une meilleure expérience et une meilleure santé mentale.

, cela rassure et favorise le respect de soi-même dans les décisions prises tout au long de la grossesse, ce qui contribue à une meilleure expérience et une meilleure santé mentale. Pour le ou la partenaire , cela permet de soutenir et protéger la personne enceinte.

, cela permet de soutenir et protéger la personne enceinte. Pour le nouveau père ou l’autre parent , cela peut favoriser la confiance et l’implication dans les décisions concernant le bébé dès la naissance.

, cela peut favoriser la confiance et l’implication dans les décisions concernant le bébé dès la naissance. Pour le personnel du système de soins , cela peut soutenir des dialogues respectueux et gratifiants avec la patientèle. Un vécu positif et harmonieux des suivis de grossesse, des naissances et du postpartum profite autant au personnel soignant qu’aux personnes soignées.

, cela peut soutenir des dialogues respectueux et gratifiants avec la patientèle. Un vécu positif et harmonieux des suivis de grossesse, des naissances et du postpartum profite autant au personnel soignant qu’aux personnes soignées. Pour un employeur·euse , cela permet d’éviter des faux pas susceptibles de le pénaliser lors d’une embauche, d’une annonce de grossesse, d’une interruption de grossesse ou même d’un deuil périnatal.

, cela permet d’éviter des faux pas susceptibles de le pénaliser lors d’une embauche, d’une annonce de grossesse, d’une interruption de grossesse ou même d’un deuil périnatal. Pour une municipalité ou un commerce, cela guide les actions dans des situations de conflits entre des citoyens ou clients.

« Quand on sait qu’allaiter un nourrisson en public est un droit, on agit différemment si on reçoit une plainte d’un·e citoyen·ne ou de sa clientèle et on soutient la personne qui allaite. », illustre madame Dubois Mercier.

Lorsque différentes personnes partagent des connaissances similaires, cela installe un dialogue égalitaire et nécessaire pour relever collectivement les défis à les appliquer.

Un projet réclamé et attendu

Depuis 1989, l’ASPQ diffuse un dépliant sur les droits lors de la grossesse, mais celui-ci ne répondait plus aux attentes des femmes, personnes enceintes et organismes qui réclamaient davantage d’information sur plus de situations.

« Les femmes et les personnes enceintes souhaitent se réapproprier leur grossesse et participer aux décisions qui les concernent avant, pendant et après l’accouchement. Le site Droits et grossesse réaffirme que leur souhait est légitime, qu’elles sont le personnage principal de leur histoire d’enfantement et qu’elles ont le droit d’occuper entièrement cette place qui leur revient. », souligne Roxanne Lorrain, Co-coordonnatrice du Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement.

« La connaissance des droits entourant la grossesse contribue au refus des violences, au respect et à des relations humaines plus égalitaires, notamment en contexte de soins ou d’emploi. Avec le site Droits et grossesse, chaque personne enceinte peut désormais consulter ses droits à un même endroit et savoir que ses choix sont protégés; du droit fondamental de poursuivre ou interrompre une grossesse jusqu’à celui d’accepter ou de refuser un soin », ajoute Marie-Eve Blanchard, Directrice générale du Regroupement Naissances Respectées.

À propos du site droitsETgrossesse.ca

Le site droitsETgrossesse.ca, c’est :

Un répertoire de 38 droits liés à la grossesse, synthétisés et illustrés à l’aide d’exemples de situations vécues;

Les références légales de ces droits;

Des instances pour défendre ces droits en cas de besoin;

Des ressources pour trouver de l’aide au niveau psychosocial ou juridique, incluant des ressources spécialisées dans le soutien de certaines communautés;

Un outil offert en français et en anglais.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

À propos du Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement

Le Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement est un organisme féministe national de défense collective des droits des femmes et des personnes enceintes et de leur famille. L’organisme soutient leur autonomie dans leur parcours périgrossesse et milite pour que chacun·e ait accès aux soins de santé de son choix.

https://enfantement.org/.

À propos de Regroupement Naissances Respectées

Le Regroupement Naissances Respectées est un regroupement féministe d’action communautaire autonome dont la mission est de promouvoir et de défendre le respect des droits, de l’autonomie et de l’agentivité de toute personne vivant la période périnatale, et ce, dans une perspective de justice sociale. https://www.naissancesrespectees.org/

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org