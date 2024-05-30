Hisense  تكشف النقاب عن نجم أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة: إطلاق تلفاز U7K بتقنية Mini-LED 100 بوصة فائق الوضوح في جنوب أفريقيا

جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تفخر Hisense، الشركة الرائدة دون منازع في مجال تكنولوجيا الترفيه المنزلي، بطرح سلسلة 100U7K من أجهزة التلفاز، ما يمثّل مرحلة هامة من التميّز التكنولوجي في صناعة أجهزة التلفاز، وشهادة على التزام Hisense بدفع حدود الابتكار. تحظى Hisense بتقدير عالمي كبير، حيث توّجت العلامة التجارية الأولى في العالم من حيث حجم شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة من قبل Omdia، وحازت على لقب أفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون لعام 2024 من Mybroadband وتستمر في وضع معايير الجودة الفائقة وتجارب غامرة لمشاهدة منقطعة النظير.

يتميّز هذا التلفاز الثوري الجديد بمكانته الفريدة، باعتباره جهاز التلفزيزن الوحيد قياس 100 بوصة بتقنية Mini-LED المتوفر في جنوب أفريقيا. يشكّل هذا التميز دليلاً على ريادة Hisense في مجال تقنيات العرض المتطورة، كما يجعل من سلسلة 100U7K منتجاً رائداً من شأنه أن يغيّر قواعد اللعبة في في عالم الترفيه المنزلي الغامر.

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لا يقتصر تمايز تلفاز 100U7K على حجمه المثير للإعجاب، إذ يتفوق على أقرانه من حيث أدائه منقطع النظير. يدعم هذا التلفاز معدل تحديث استثنائي يبلغ 144 هرتز، ما يتيح حركة سلسة للغاية وزمن استجابة فريد من نوعه، ويجعل منه الخيار الأمثل لكلّ من عشّاق الألعاب الالكترونية والسينما على السواء.

ينطوي تلفاز 100U7K على قائمة طويلة لا تنضب من الخصائص والميزات. بفضل تقنية Mini-LED، يحظى المشاهدون بمتعة اختبار التباين الفائق والسطوع الأفضل في فئته، ما يُضفي الوضوح النابض بالحياة على كل مشهد ويكشف أدق التفاصيل فيه. هذا ويأتي التلفاز أيضاً مزوداً بأحدث تقنية Quantum Dot، تضمن طيفاً واسعاً من الألوان المفعمة بالحيوية، ما يخلق تجربة بصرية مدهشة تأسر الحواس.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية Dolby Vision IQ على الارتقاء بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة من خلال تحسين إعدادات الصور استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة، ما يجعل المشاهد تبدو أكثر واقعية وعمقاً. كذلك، يتيح مضخّم الصوت المدمج تجربة صوتية غامرة وقوية، تضع المشاهد في قلب المشهد، في حين توفر تقنية AMD FreeSync Premium تجربة لعب مثالية انسيابية وغير منقطعة.

وفي هذا السياق، قالت Luna Nortje، نائب المدير العام لشركة Hisense South Africa: "يسرّنا للغاية أن نطرح أجهزة التلفاز من سلسلة 100U7K في السوق الجنوب أفريقي، لإطلاق العنان لمعيار جديد للترفيه المنزلي الغامر." وأضافت: "بصفتنا العلامة التجارية الأولى في العالم من حيث حجم شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة، والعلامة الحائزة على لقب أفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون، تواصل Hisense دفع حدود الابتكار والبراعة الحرفية."

يمثّل طرح أجهزة 100U7K لحظة تاريخية في عالم تكنولوجيا التلفاز. فهو لا يكتفي بإعادة تعريف إمكانيات الترفيه المنزلي فحسب، إنما يسّلط أيضاً الضوء على التزام Hisense الراسخ بتزويد المستهلكين بمنتجات استثنائية ترتقي بتجربة المشاهدة إلى مستويات استثنائية.

جهة الاتصال:

- Henru van der Merwehenru.vandermerwe@hisense.com

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