Curium annonce les premieres doses commerciales en France de PYLCLARI® - un traceur PET innovant 18F-PSMA indique dans le cancer de la prostate

PARIS, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, leader mondial de la médecine nucléaire, annonce aujourd'hui que suite à la Publication au Journal Officiel du 2 mai, , les patients français ont reçu les premières doses de PYLCLARI® le 15 mai. PYLCLARI® (DCI : Piflufolastat (18F) également connu sous le nom de (18F)-DCFPyL. Cette spécialité est indiquée dans la détection des lésions positives à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) par tomographie à émission de positons (TEP) chez les patients atteints de cancer de la prostate dans les contextes cliniques suivants:



Stadification primaire des patients atteints d'un cancer de la prostate à haut risque avant le traitement curatif initial

Localisation de la récidive du cancer de la prostate chez les patients soupçonnés de récidive en raison de l'augmentation des taux sériques d'antigène prostatique spécifique (PSA) après un traitement primaire à visée curative

La nouvelle d'aujourd'hui fait suite aux annonces précédentes de Curium concernant les premières doses pour la Grèce en novembre 2023, et pour 2024, les premières doses en Italie au mois de février, aux Pays-Bas en mars et en Allemagne en mai.

Benoit Woessmer, PET Europe CEO at Curium a déclaré: “Rendre le PYLCLARI disponible pour les patients français est une grande satisfaction pour Curium et l’aboutissement de plusieurs années de travail depuis l’étude clinique de Phase III jusqu’au développement et mise en place de cette molécule innovante sur le réseau européen de Curium dont la France”

En France, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, avec environ 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. PYLCLARI® est produit en France sur les sites de Curium à Bordeaux, Lyon, Nancy, Marseille, Paris et Tours et de nouveaux sites de production sont prévus en 2025

Pour plus d'informations sur PYLCLARI®: www.pylclari.com

À propos de Curium :

Curium est un leader mondial de la médecine nucléaire. Nous développons, fabriquons et distribuons des produits radiopharmaceutiques de classe mondiale pour aider les patients du monde entier. Notre héritage éprouvé, associé à une approche pionnière, nous permet d'innover, d'exceller et d'offrir un service inégalé. Avec des sites de production en Europe et aux États-Unis, Curium fournit chaque année à plus de 14 millions de patients des solutions radiopharmaceutiques SPECT, PET et thérapeutiques pour des maladies potentiellement mortelles. Le nom « Curium » honore l'héritage des pionniers de la recherche sur les matériaux radioactifs, Marie et Pierre Curie, qui ont donné leur nom à l'élément radioactif curium, et souligne l'importance que nous accordons à la médecine nucléaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.curiumpharma.com

