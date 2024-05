La boîte à outils FTK Forensic d’Exterro remporte le prix Fortress Cybersecurity 2024

La boîte à outils FTK Forensic d’Exterro est récompensée pour sa rapidité, sa stabilité et sa convivialité en matière de réponse aux incidents

PORTLAND, Oregon, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, chef de file en matière de logiciels de gestion des risques liés aux données et précurseur dans le domaine de la criminalistique numérique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a été nommée lauréate du prestigieux prix Fortress Cybersecurity 2024. La boîte à outils FTK Forensic d’Exterro, leader sur le marché, a été récompensée dans la catégorie « réponse aux incidents ».



Les prix « Fortress Cybersecurity » récompensent les entreprises et les individus à la pointe de l’innovation en matière de cybersécurité. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur engagement à développer des solutions, à sensibiliser et à se défendre contre la menace croissante des cyberattaques.

La boîte à outils FTK Forensic d’Exterro est réputée pour sa rapidité, sa stabilité et sa facilité d’utilisation. Elle répond aux exigences complexes de la criminalistique informatique et mobile avec le moteur de traitement le plus rapide et le plus évolutif disponible pour les enquêtes traditionnelles et à distance. La dernière version, FTK 8, constitue une avancée significative dans l’analyse forensique avec son interface conviviale et la catégorisation automatique des artefacts, permettant aux enquêteurs de trouver et de comprendre les preuves pertinentes plus rapidement que jamais, ce qui permet de gagner un temps précieux lors des incidents de cybersécurité. FTK aide les enquêteurs à découvrir comment une menace interne ou un vol de propriété intellectuelle s’est produit ou à déterminer où et comment une cyberattaque a pris naissance. Son intégration harmonieuse avec les solutions SOAR et SIEM permet d’automatiser la préservation immédiate des preuves dès la détection d’une menace, même dans les environnements de confiance zéro, consolidant ainsi sa position de pierre angulaire de l’analyse médico-légale moderne.

« Nous sommes fiers que notre boîte à outils FTK Forensic d’Exterro continue d’être reconnue pour son impact exceptionnel dans le domaine de la criminalistique. En tant qu’entreprise, nous nous efforçons de rendre le monde meilleur en nous engageant à offrir des solutions qui permettent à nos clients de comprendre et de protéger leurs données contre les cybermenaces en constante évolution », a déclaré le PDG Bobby Balachandran. « Notre objectif est d’offrir aux professionnels de la police scientifique une ressource indispensable pour les aider dans leur travail. »

La boîte à outils FTK Forensic d’Exterro fait partie du logiciel de gestion des risques liés aux données d’Exterro, qui permet aux organisations de mettre en place des stratégies efficaces de minimisation des données qui s’alignent parfaitement sur les lois strictes en matière de confidentialité des données et qui offrent aux parties prenantes la possibilité de gérer les données sensibles de manière défensive et d’atténuer les risques.

À propos d’Exterro, Inc.

Exterro permet aux organisations et aux organismes en charge de l’application de la loi d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, de réaliser des économies et de réduire l’impact des menaces en gérant les risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données constitue la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation, l’optimisation des processus et l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gestion des informations. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com.

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé dans le but de reconnaître les véritables talents et les performances supérieures dans le monde des affaires. Contrairement à d’autres programmes de récompenses pour les entreprises, ces programmes sont jugés par des dirigeants d’entreprise ayant une expérience et des connaissances approfondies dans le domaine de la cybersécurité. Le système de notation exclusif de l’organisation mesure sélectivement les performances dans plusieurs domaines de la sécurité et récompense les entreprises dont les accomplissements se distinguent dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.

