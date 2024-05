Wereld No Tobacco Dag: Het aanpakken van de "epidemie van misvattingen"

GENÈVE, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Op deze Wereld No Tobacco Dag werpt de World Vapers Alliance (WVA) licht op de heersende misvatting over de risicovermindering van tabak. Uit onderzoek van Ipsos voor de denktank We are Innovation blijkt dat maar liefst 74% van de rokers wereldwijd ten onrechte gelooft dat vaping net zo schadelijk of schadelijker is dan roken. Dit wijdverbreide misverstand is het gevolg van verkeerde informatie en kost levens, omdat miljoenen rokers aarzelen om over te stappen op een wetenschappelijk bewezen , 95% minder schadelijk alternatief product.



"Wereld No Tobacco Day is een cruciale gelegenheid om verkeerde informatie te bestrijden en effectieve strategieën voor schadebeperking te promoten", zegt Michael Landl, directeur van de World Vapers Alliance. "In plaats van blind te strijden tegen veiligere nicotine-alternatieven, zou de WHOW ze moeten verdedigen als de sleutel tot een rookvrije toekomst."

Zweden heeft een opmerkelijk precedent geschapen door schadebeperking te omarmen. Het land staat op het punt rookvrij te worden, niet door veiligere nicotineproducten te verbieden, maar door ze te promoten. Het succes van Zweden zou als voorbeeld moeten dienen voor wereldwijde strategieën om tabaksgebruik terug te dringen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou hier rekening mee moeten houden en haar huidige aanpak, die faalt, aanpassen.

Landl voegde eraan toe: ‘De WHO heeft het echte probleem uit het oog verloren: namelijk roken. Door campagne te voeren tegen vaping en andere veiligere nicotineproducten, weerhouden ze rokers ervan om over te stappen. Dit is niet alleen misleidend, het is ook gevaarlijk."

De misvatting dat vaping net zo schadelijk is als roken is een crisis voor de volksgezondheid op zich. Uit talloze onderzoeken, waaronder uitgebreide reviews van Public Health England, blijkt dat vaping aanzienlijk minder schadelijk is dan roken.

“We hebben te maken met een epidemie van misvattingen ende WHO draagt bij tot het probleem door nog meer misvattingen te verspreiden”,aldus Landl. “Accurate informatie is de hoeksteen van een doeltreffend volksgezondheidsbeleid. We moeten ervoor zorgen dat rokers toegang hebben tot de waarheid over veiligere alternatieven. Feiten boven leugens!”

De World Vapers Alliance roept gezondheidsautoriteiten en de WHO op om hun standpunt over schadebeperking te herzien en feiten boven angst te stellen. Het is van essentieel belang om een beleid te ondersteunen dat veiligere alternatieven voor roken promoot, in plaats van deze te verguizen.

In combinatie met deze inspanningen heeft de WVA op 30 mei, Wereld Vape Dag, een protest georganiseerd voor het hoofdkantoor van de WHO.





Deze demonstratie was bedoeld om de WHO te dwingen eindelijk te luisteren naar consumenten en het wetenschappelijk bewijs te erkennen dat vaping, nicotinezakjes en soortgelijke producten een goed middel zijn om schade te beperken. Het is de hoogste tijd dat de Wereldgezondheidsorganisatie de realiteit erkent, de wetenschap omarmt en de wereld op weg helpt naar een gezondere toekomst.

Uiteindelijk is het net zo makkelijk om mensen meer keuzemogelijkheden te geven, in plaats van minder.

