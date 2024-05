FUJIFILM Dimatix étend sa gamme complète de têtes d’impression à jet d’encre avec l’introduction de la FUJIFILM Dimatix SKYFIRE® SF600 à la drupa 2024

De nouvelles têtes d’impression basées sur les microsystèmes électromécaniques en silicone (Si-MEMS) de la société qui offrent une productivité élevée et constituent une solution polyvalente en un seul passage ou de numérisation pour un panel d’applications exigeantes.

LEBANON, New Hampshire, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Dimatix, Inc.,, un leader mondial de la fabrication et de la fourniture de piézoélectricité et de têtes d’impression à jet d’encre industrielles à goutte à la demande, a annoncé l’introduction sur le marché de sa tête d’impression à jet d’encre FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600. La tête d’impression à jet d’encre FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 exploite la technologie exclusive de jet d’encre piézoélectrique de FUJIFILM Dimatix basée sur les techniques de fabrication établies des Si-MEMS. Cette nouvelle tête d’impression reflète l’engagement continu de la société à passer d’une impression à jet d’encre analogique à une impression à jet d’encre numérique et à explorer des marchés émergents et de nouvelles applications.



« Nos clients ont besoin de têtes d’impression à même de supporter une grande variété d’encres et d’imprimer rapidement, tout en offrant un résultat de haute qualité et un profil durable. La conception et les fonctionnalités uniques de la FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 mettent en évidence l’engagement continu de la société à innover et permettent d’imprimer durablement moyennant un résultat fiable de haute qualité qui améliore la productivité dans un large panel d’applications. », déclare Steve Billow, président-directeur général de FUJIFILM Dimatix, Inc. « Nous sommes impatients de rencontrer les leaders de l’industrie à la drupa et de leur montrer notre gamme compétitive de têtes d’impression à jet d’encre. »

La tête d’impression FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 est le produit de nouvelle génération dans le portefeuille de la société. À la drupa de cette année, Fujifilm Dimatix invite les visiteurs à « Découvrir la différence » à leur stand, situé dans le hall 8b/A02 – A02-6, où la technologie de jet à encre de la société sera présentée, mettant en valeur leurs principes fondamentaux : performance, productivité, durabilité et assistance.

Performance

La tête d’impression FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 offre une résolution de 600 ppp avec une gamme de tailles de goutte allant de 5 à 25 pl et une disposition des jets permettant une distance de projection élevée afin de répondre à un large panel d’applications. Pour assurer une impression de qualité constante, la FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 est équipée d’un chauffage de découpe intégré, d’un capteur de température ainsi que d’une couche REDIJET® pour un usage optimal d’encres aqueuses et UV. L’ensemble de ces fonctionnalités constituent un alignement parfait pour une intégration compacte et une meilleure précision d’une tête d’impression à l’autre.

Productivité

La tête d’impression FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 incorpore une conception de jet à grande vitesse ainsi que des éléments REDIJET, notamment la technologie de réduction du bruit et une double recirculation, pour un jet fiable à grande vitesse. La tête d’impression peut projeter 11 grammes d’encre par mètre carré et plus de 130 mètres par minutes avec quatre niveaux d’échelle des gris. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) bénéficient de la capacité d’édition de forme d’onde ouverte de versadrop. Depuis des décennies, cette fonctionnalité a permis aux développeurs de régler les performances des têtes d’impression en fonction de leur application spécifique.

Durabilité

La tête d’impression FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 bénéficie du PZT pulvérisé exclusif de FUJIFILM Dimatix évalué pour des milliers de milliards d’activations. Il est conçu avec des couches REDIJET qui lui permettent de projeter de manière fiable une série de solvants aqueux, d’huiles et de types d’UV curables qui sont courants dans les systèmes de numérisation et d’impression à un seul passage.

Assistance

FUJIFILM Dimatix s’appuie sur une organisation mondiale de terrain dédiée qui offre une assistance exceptionnelle pour garantir le bon développement des produits des clients.

FUJIFILM Dimatix s’est associé à plusieurs OEM qui sont des utilisateurs précoces dans de nombreux secteurs de l’industrie et qui testent et utilisent la tête d’impression FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 dans leurs solutions. L’un des ces utilisateurs précoces est Shenzhen KINGT Technology Co., Ltd (KingT), un fournisseur de solution d’impression à jet d’encre numérique qui utilise la tête d’impression à jet d’encre FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 dans sa toute nouvelle imprimante à plateau KGT-2513-Hi. KingT sera présent au prochain salon commercial drupa situé au stand B03 (hall 8a). À leur stand, KingT présentera plusieurs produits et échantillons imprimés à l’aide des têtes d’imprimantes de FUJIFILM Dimatix, y compris les imprimantes du label FUJIFILM Dimatix SAMBA®, la L-Press 330s et la L-Press510, l’imprimante pour décors du label FUJIFILM Dimatix STARFIRE® et l’imprimante à plateau KGT-2513-Hi du label FUJIFILM Dimatix SKYFIRE.

Les médias de l’industrie sont invités à en apprendre plus à la conférence de presse de Fujifilm qui aura lieu le 28 mai 2024 à 12 h 30, heure d’Europe centrale, dans la salle 6 de la partie sud du CCD Dusseldorf Messe ou à la réception de la société au stand de FUJIFILM situé dans le hall 8b/A02 – A02-6 pour prendre rendez-vous.

À propos de Fujifilm

FUJIFILM Dimatix, Inc., l’un des principaux fournisseurs mondiaux de têtes d’impression à jet d’encre à goutte à la demande pour des applications commerciales et industrielles, mène une révolution dans la technologie de jet d’encre pour soutenir une nouvelle génération de produits pour l’impression, la décoration de produits industriels et le dépôt de matériaux. La technologie de jet d’encre innovante de la société et les techniques de fabrication de classe mondiale permettent aux FEO, aux intégrateurs systèmes et aux fabricants de construire des systèmes et des processus de fabrication de pointe pour l’impression précise à haute performance d’encres traditionnelles et le dépôt de fluides fonctionnels sur tout type de surface, y compris les substrats flexibles.

FUJIFILM Dimatix, Inc., est basée à Santa Clara en Californie et ses activités de développement et de fabrications de produits au États-Unis se situent en Californie et dans le New Hampshire. La société vend et promeut ses produits dans le monde entier grâce à des bureaux situés aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée, en Chine et à Singapour. Pour plus d’informations, consultez le site www.dimatix.com.

FUJIFILM Holdings Corporation, basée à Tokyo, tire parti de ses connaissances approfondies et de ses technologies de base exclusives pour proposer des produits et services innovants à travers le monde entier dans les quatre secteurs essentiels de la santé, de l’électronique, de l'innovation commerciale et de l'imagerie, avec plus de 70 000 salariés. Guidés et unis par l’objectif de notre groupe qui est de « donner plus de sourires à notre monde », nous relevons les défis sociaux et créons un impact positif sur la société grâce à nos produits, nos services et nos activités commerciales. Dans le cadre de notre plan à moyen terme, VISION2030, qui se termine sur l’exercice fiscale 2030, nous aspirons à poursuivre notre évolution en une société qui créé de la valeur et des sourires pour les différentes parties prenantes en tant que collection d’entreprises mondiales de premier plan et à atteindre un chiffre d’affaires mondial de 4 billions de yens (soit 29 milliards de dollars à un taux de change de 140 yens pour un dollar). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.fujifilmholdings.com.

Pour plus d’informations sur notre engagement en faveur de la durabilité et le Sustainable Value Plan 2030 (« plan de valeur durable 2030 ») de Fujifilm, cliquez ici

Contact :

Marissa Confredo

914-789-8526

Marissa.confredo@fujifilm.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cafa0b2-be45-4e84-9a63-98a5f5385d35