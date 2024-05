Nouveau répertoire des entreprises autochtones de service-conseil en environnement - Canada

CALGARY, Alberta, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, une organisation de premier plan qui se consacre à l'avancement des carrières et de la main-d'œuvre en environnement, a publié les résultats de ses dernières recherches sur les entreprises environnementales dirigées par des Autochtones au Canada. Ce répertoire complet fournit des indications utiles sur le paysage des initiatives environnementales dirigées par des Autochtones.



« Les conséquences des changements climatiques sont sans précédent pour notre population, l'environnement et notre économie. En apportant notre soutien à des rapports de recherche tels que celui d'ECO Canada, nous travaillons ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces conclusions nous aiderons à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur environnemental et à atteindre notre objectif d'une économie nette zéro. » -Randy Boissonnault, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles.

Les entreprises environnementales dirigées par des autochtones sont à l'avant-garde de la fusion des connaissances autochtones et de la science environnementale contemporaine, élaborant des solutions innovantes pour relever les défis de la conservation, de la gestion des ressources et de la durabilité. Ce répertoire présente l'étendue des entreprises autochtones dans le secteur de l'environnement, en soulignant leur expertise, leurs services et leurs contributions uniques.

Le Répertoire des entreprises autochtones de service-conseil en environnement - Canada, compilé par ECO Canada, liste une gamme variée de services offerts par des entreprises dirigées par des autochtones, ainsi que leur impact sur la conservation de l'environnement et le développement durable dans l'ensemble du Canada.

Aperçu du répertoire :

- Les entreprises dirigées par des autochtones jouent un rôle clé dans l'intégration des connaissances traditionnelles à la science environnementale moderne, ce qui permet de trouver des solutions à des problèmes environnementaux complexes.

- Ces entreprises sont actives dans divers secteurs, notamment la conservation, la gestion des ressources, les énergies renouvelables et le conseil en environnement, et contribuent de manière significative à la durabilité des ressources naturelles.

- Le répertoire souligne l'importance de reconnaître et de soutenir les initiatives autochtones en matière de gestion de l'environnement, en encourageant les partenariats qui favorisent la sensibilité culturelle et la gestion de l'environnement.

Ces informations sont cruciales pour les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les professionnels de l'environnement, car elles offrent des données exploitables et des conseils stratégiques pour soutenir les initiatives environnementales menées par les autochtones et favoriser le développement durable.

« Investir dans des entreprises environnementales dirigées par des autochtones n'est pas seulement une reconnaissance du savoir autochtone, mais aussi une approche stratégique de la durabilité environnementale et de la préservation de la culture », a déclaré Geni Peters, directeur de la recherche à ECO Canada.

Cette recherche souligne l'engagement continu d'ECO Canada dans leur soutien aux professionnels de l'environnement et leur engagement envers la diversité et l'inclusion au sein de la main-d'œuvre environnementale. Depuis plus de 30 ans, ECO Canada se consacre à la promotion de la carrière des professionnels de l'environnement de bout en bout, à la promotion d'une croissance économique responsable et durable et à l'assurance que la protection de l'environnement et les meilleures pratiques sont des priorités.

Pour plus d'informations sur les entreprises environnementales dirigées par des autochtones au Canada et pour accéder au répertoire complet, visitez le site : https://eco.ca/new-reports/repertoire-dentreprises-autochtones-dans-le-domaine-de-lenvironnement-canada/

Cette recherche a été rendue possible grâce au financement et au soutien du Programme de solutions sectorielles pour la main-d'œuvre du gouvernement du Canada.

« Les opinions et interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. »

À propos d’ECO Canada

ECO Canada se consacre à servir l’industrie canadienne de l’environnement. De la création d’emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient les professionnels de l’environnement tout au long de leur carrière. Nous visons à promouvoir et stimuler une croissance économique responsable et durable à l’échelle de l’industrie, tout en veillant ce que la protection de l’environnement et les pratiques exemplaires demeurent une priorité de tous les instants. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats avec le milieu universitaire, créé des outils et mené des recherches qui ont servi à former et agréer les chercheurs d’emploi en environnement, ainsi qu’à répondre aux besoins du marché du travail.

Nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels de l’industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d’œuvre et la création d’emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches permettent de générer des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l’économie et du marché de l’emploi au sein de l’industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d’œuvre.

