Le flux de travail CellEDIT de Cytosurge, basé sur sa technologie exclusive FluidFM®, reçoit une validation dans une publication évaluée par des pairs.

Le service CellEDIT représente un nouveau flux de travail tirant parti de la nanoinjection intranucléaire de composants CRISPR/Cas9 dans des cellules uniques, par l’intermédiaire de la technologie FluidFM.

Le contrôle de la quantité et de la stœchiométrie des complexes RNP pourrait accroître son efficacité, en particulier lorsqu’il s’agit de cibler plusieurs loci simultanément.

Préservation démontrée des caractéristiques cellulaires générales et de la fonctionnalité après l’édition dans des clones knock-out (KO) uniques et multiples dans des cellules CHO-K1.



GLATTBRUGG, Suisse, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytosurge AG, société de biotechnologie pionnière en matière de biopsies unicellulaires innovantes et de solutions d’ingénierie cellulaire, a annoncé ce jour la publication en libre accès de son flux de travail CellEDIT dans la revue à comité de lecture Biotechnology Journal. Intitulé « Accelerated generation of gene-engineered monoclonal CHO cell lines using FluidFM nanoinjection and CRISPR/Cas9 » (Génération accélérée de lignées cellulaires monoclonales d’ovaire de hamster chinois [OHC] issues du génie génétique par nanoinjection FluidFM et CRISPR/Cas9), le manuscrit présente CellEDIT comme une nouvelle approche de l’ingénierie cellulaire qui s’appuie sur la diffusion intranucléaire de composants CRISPR à des cellules uniques grâce à la technologie exclusive de Cytosurge, la plateforme OMNIUM FluidFM®.

L’étude se concentre sur les cellules d’ovaire de hamster chinois (OHC), largement utilisées dans la production biopharmaceutique, en particulier pour la fabrication d’anticorps monoclonaux. Cependant, le glycoprofil non humain des anticorps produits à partir de cellules d'OHC peut affecter la qualité du produit et l’efficacité thérapeutique, ce qui constitue un défi en matière d’approches traditionnelles de la glyco-ingénierie en raison du caractère chronophage et à forte intensité de main-d’œuvre.

Dans cette étude de preuve de concept, le flux de travail CellEDIT de Cytosurge a été utilisé pour créer des cellules d'OHC en diffusant des composants CRISPR ciblant simultanément trois gènes (BAX, DHFR et FUT8) directement dans les noyaux d’une seule cellule, ce qui a permis de générer des lignées cellulaires CHO-K1 monoclonales à triple knock-out. La nanoinjection de complexes RNP avec FluidFM a notamment permis d’offrir un contrôle exceptionnel sur la diffusion des protéines cargo, réduisant ainsi probablement l’édition hors cible et améliorant l’efficacité de l’édition par rapport aux méthodes conventionnelles.

« Dans le monde de l’ingénierie cellulaire, la précision est primordiale. Notre technologie CellEDIT, validée dans cette publication évaluée par des pairs, offre un contrôle méticuleux du ciblage des gènes », a déclaré Tobias A. Beyer, PhD, directeur scientifique de Cytosurge et co-auteur de la publication. « Notre service CellEDIT aide déjà les chercheurs en sciences de la vie et en biologie du monde entier en fournissant une édition de gènes de haute qualité dans des modèles cellulaires, répondant ainsi à la demande croissante de fabrication fiable de lignées cellulaires. »

Le service CellEDIT a démontré qu’il permettait de faciliter le développement de clones KO uniques et multiples dans les cellules CHO-K1. Des analyses ultérieures ont confirmé la perturbation génétique ciblée et l’altération de l’expression des protéines dans les clones CHO-K1 knock-out, qui ont présenté une édition de gènes durable au fil des passages.

« Nous sommes fiers du travail de recherche translationnelle accompli entre notre laboratoire universitaire et Cytosurge en guide de partenaire industriel. Je pense que l’innovation combinée de la nanoinjection intranucléaire et du génie génétique des cellules d’OHC ouvrira la voie à la génération rapide de produits biologiques avancés », a ajouté Justin S. Antony, PhD, chef de groupe junior à l’hôpital universitaire pour enfants de Tübingen et premier auteur de l’article.

« Permettez-moi d’exprimer toute ma gratitude envers toute l’équipe et envers le laboratoire Mezger de l’hôpital universitaire pour enfants de Tübingen qui ont contribué à ce projet », a commenté Pascal Behr, PhD, directeur général de Cytosurge. « Nous souhaitons à présent pousuivre l’application du flux de travail CellEDIT au service des chercheurs et des organisations pour générer des modèles cellulaires dans la recherche fondamentale, la modélisation des maladies et la découverte de médicaments afin de faire progresser la recherche scientifique. »

« Notre collaboration avec Cytosurge a permis de générer des résultats prometteurs dans le domaine de l’ingénierie cellulaire », a ajouté Markus Mezger, chef de groupe à l’hôpital universitaire pour enfants de Tübingen et auteur principal de l’article.

Enfin, l’étude a démontré la compatibilité des cellules d’OHC modifiées avec le milieu chimiquement défini recommandé par l’industrie et une expression du transgène équivalente à celle des clones parentaux.

À propos de Cytosurge

Cytosurge AG est une société de biotechnologie qui développe des solutions de recherche innovantes basées sur la technologie FluidFM® pour la manipulation haute précision de cellules uniques. FluidFM combine la microfluidique et la microscopie de force, ce qui permet d’obtenir des interactions douces avec les cellules. Grâce aux capacités de FluidFM, nous cherchons à faire progresser la compréhension des processus cellulaires complexes, favorisant ainsi de nouvelles dimensions dans l’analyse cellulaire.

Service CellEDIT : lignées cellulaires génétiquement modifiées de haute qualité

Le service CellEDIT FluidFM offre des lignées cellulaires de haute qualité destinées à la recherche. Dans le flux de travail CellEDIT, les réactifs d’édition de gènes sont injectés directement dans le noyau des cellules uniques. Grâce à la technologie FluidFM d’injection intranucléaire, des quantités exactes de RNP CRISPR peuvent être diffusées dans le noyau de cellules uniques. Les éditions sont ainsi introduites avec un contrôle élevé et un impact minime sur les cellules. Pour obtenir plus d’informations concernant le flux de travail du service CellEDIT, veuillez consulter le site https://www.cytosurge.com/solutions/services/fluidfm-celledit.



Séquencez vos cellules tout en les maintenant en vie grâce à la plateforme OMNIUM FluidFM

La solution de biopsie unicellulaire de la plateforme OMNIUM FluidFM offre un flux de travail unique pour l’extraction d’une partie du cytoplasme de cellules vivantes individuelles tout en préservant leur viabilité. Ces biopsies cytoplasmiques peuvent être utilisées pour des analyses de séquençage haut débit du transcriptome (RNA-seq) ultérieures, très sensibles et à faible débit, afin de caractériser les cellules uniques plusieurs fois au cours de leur vie. Plus de 100 chercheurs à travers le monde ont déjà choisi de travailler avec la technologie FluidFM.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cytosurge.com et nous suivre sur X, LinkedIn et Facebook pour suivre les dernières actualités.

À propos d’AG Mezger, Hôpital universitaire pour enfants, Tübingen

Notre laboratoire de recherche se concentre sur le développement de thérapies avancées destinées à traiter différentes maladies pédiatriques, notamment les β-hémoglobinopathies, la leucémie, le lymphome, le glioblastome, la leucodystrophie métachromatique et les immunodéficiences. Nous jouissons d’une grande expertise dans des techniques telles que le système CRISPR/Cas9, l'édition principale (Prime Editing), les vecteurs viraux (AAV et LV), l’ARNm thérapeutique, les nanoparticules lipidiques, la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, les cellules CAR-T modifiées et les cellules NK modifiées.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/mitarbeiter/profil/582

