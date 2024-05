Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que les huit candidats aux postes d’administrateurs, c’est-à-dire tous les administrateurs actuels de la Société après la démission le 23 mai 2024 des anciens administrateurs, ont été élus à titre d’administrateurs de la Société pour l’année à venir par une imposante majorité des voix exprimées par les actionnaires, en personne ou par procuration, à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 28 mai 2024 à Montréal. À la suite de la démission des anciens administrateurs avant l’assemblée annuelle et de leur décision de ne pas solliciter de nouveau mandat, seuls huit candidats aux postes d’administrateurs ont sollicité un mandat à l’assemblée annuelle.



La majorité des voix exprimées par les actionnaires a été en faveur du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction et du renouvellement du mandat de son auditeur. La majorité des voix exprimées par les actionnaires a été contre la proposition d’actionnaire. Gildan note également que le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction a été soumis aux actionnaires de la Société dans le cadre d’une course aux procurations, et que le résultat reflète l’avis des actionnaires sur les décisions de rémunération prises par les anciens membres du conseil d’administration dans ce contexte.

Les résultats du vote sont les suivants :

VOIX EN FAVEUR ABSTENTIONS/VOIX

CONTRE Nombre % Nombre % Résolution no 1 Nomination de l’auditeur 129 803 676 95,35% 6 330 249 4,65% Résolution no 2 Élection des administrateurs(1) Michael Kneeland 114 088 449 85,37% 19 552 254 14,63% Glenn J. Chamandy 111 752 888 83,62% 21 888 991 16,38% Michener Chandlee 113 396 554 84,84% 20 260 388 15,16% Ghislain Houle 113 368 568 84,83% 20 272 127 15,17% Mélanie Kau 114 129 217 85,39% 19 531 050 14,61% Peter Lee 110 678 904 82,82% 22 958 401 17,18% Karen Stuckey 132 484 543 99,00% 1 341 050 1,00% J.P. Towner 132 448 127 98,98% 1 358 969 1,02% Résolution no 3 Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction 96 994 211 73,77% 34 481 778 26,23% Résolution no 4 Proposition d’actionnaire 17 778 970 13,52% 113 679 318 86,48%



À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com/fr.