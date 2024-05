Communiqué de presse





Matrix Lung, un Entrepôt de Données de Santé pionnier en Europe, consacré à la recherche clinique en oncologie thoracique.





Le Groupe Français de Pneumo-Cancérologie (GFPC), en partenariat avec Heva et Euris Health Cloud annonce « Matrix Lung », un Entrepôt de Données de Santé (EDS) pionnier en oncologie thoracique. Autorisé en 2023 par la CNIL, cet EDS offre notamment des alternatives aux essais randomisés, facilite la recherche, et garantit une gestion sécurisée des données. Matrix Lung s'ouvre désormais à des projets de recherches novateurs, marquant ainsi une avancée cruciale dans le paysage de la recherche médicale en oncologie thoracique.

Face aux limitations des essais randomisés, en particulier la difficulté à rassembler un nombre suffisant de patients, Matrix Lung ouvre la voie à des essais alternatifs conçus pour minimiser l'exposition des patients à des traitements inefficaces, mais également pour inclure des patients rares, développer des plans de prévention et participer aux recherches dans ce domaine.

Les Entrepôts de Données de Santé (EDS), tels que Matrix Lung, reposent sur un cadre juridique, organisationnel et technique développé par Euris Cloud Santé® et validés par la CNIL. Ce cadre protège les patients, tout en permettant la valorisation et l’exploitation de leurs données de santé, ouvrant ainsi la porte à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette avancée est une étape cruciale dans l'évolution de la recherche clinique en oncologie thoracique, permettant la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques, des expérimentations plus fréquentes et plus rapides, et marquant ainsi le début d'une ère prometteuse dans la lutte contre les maladies pulmonaires.

Tiers de confiance et hébergeur certifié de données de santé, Euris Health Cloud fournit son architecture souveraine, sécurisée et conforme au référentiel EDS de la CNIL. La plateforme d’Entrepôt d’Euris Cloud Santé®, est une solution industrielle clé en main, agile et économique. L’utilisation de cette solution permet au GFPC et à Heva de se concentrer pleinement sur l'analyse des données récoltées, accélérant ainsi les avancées dans la recherche clinique. Allant au-delà d'un simple Entrepôt de Données, Matrix Lung ambitionne de devenir un environnement de référence pour les études multicentriques à vocation européenne et internationale.

En ouvrant son Entrepôt et ses Données à des projets de recherche externes, Matrix Lung souhaite encourager les collaborations internationales pour renforcer la recherche dans le domaine des cancers thoraciques. Matrix Lung représente un nouveau chapitre dans la recherche clinique, proposant des alternatives, explorant de nouvelles approches grâce aux Entrepôts de Données de Santé et favorisant une collaboration mondiale pour améliorer la compréhension et le traitement des pathologies pulmonaires.



Les avantages de la solution « clé en main » d’Entrepôt de Données de Santé (EDS) Euris Cloud Santé®





La solution d’Entrepôt de Données de Santé Euris Cloud Santé® offre de nombreux avantages pour les professionnels et les industriels de Santé :



L’accompagnement réglementaire nécessaire pour la constitution d’un Entrepôt de Données de Santé, réduisant au minimum les démarches à effectuer.

Une architecture cloud souveraine sécurisée et certifiée HDS.

Une conformité globale : Europe (HDS, ISO 27001, RGPD) & Tiers de Confiance HDS, référentiel EDS et SNDS.

Europe (HDS, ISO 27001, RGPD) & Tiers de Confiance HDS, référentiel EDS et SNDS. Un catalogue d’outils et de services permettant d’exploiter la richesse des données de santé : analyse et traitement de données, data visualisation, IA, federated learning.

Un environnement organisationnel efficace et transparent.

Le Groupe Français de Pneumo-Cancérologie (GFPC) est un groupe coopérateur de recherche clinique en cancérologie thoracique. Son principal objectif est la recherche biomédicale, notamment les essais cliniques et thérapeutiques, épidémiologiques, pharmacologiques et médico-économiques.





Euris, groupe agile et innovant, est un acteur majeur de la santé connectée. Le groupe accompagne depuis plus de 20 ans ses clients dans la mise en œuvre de leurs projets e-santé à travers des solutions digitales et des infrastructures multi-territoires d’hébergement de données de santé.



Au cœur d’un écosystème santé d’excellence, Euris opère ces nouveaux services dans un cadre réglementaire structuré, garantissant un haut niveau de qualité, de sécurité et de conformité.



Heva, filiale de Docaposte et marque de La Poste Santé & Autonomie, propose à ses clients une expertise pluridisciplinaire au service de projets cliniques innovants.



Heva propose une association unique de savoir-faire de la collecte à la valorisation des données de santé :



Réalisation de projets cliniques avec des méthodes novatrices et des outils innovants : Décentralisation des études, Digitalisation des études, Bras contrôle synthétique…

CRO expérimentée : Gestion de projet intégrant à la fois collecte de données primaires et chaînage avec bases de données médico-administratives

Data visualisation et communication des résultats : Outils dynamiques, Posters, Articles scientifiques…

Des savoir-faire et des produits « DATA / IA BY DESIGN » : Analyses descriptives, comparatives et prédictives Machine learning Process mining Auto-encodeurs Heva est une CRO qui possède plus de 30 ans d’expérience et propose une centaine d’experts en capacité d’accompagner ses clients sur leurs différents projets cliniques, épidémiologiques et médico-économiques avec des méthodologies et des outils innovants, alliant expertise médicale, confiance numérique et engagement éthique dans le domaine de la santé.



Premier Cloud de confiance dédié à la santé connectée, Cloud Santé® intervient également comme Tiers de confiance, notamment pour des services de pseudonymisation de donnée de santé, de chiffrement et d’analyse de données.



Grâce à un modèle unique de Marketplace, à travers la marque Cloud Santé®, Euris propose une gamme complète de services et de technologies, pour faciliter le déploiement des projets IT santé : authentification forte, stockage, télémédecine, cloud hybride, anonymisation des données de santé, stockage et partage de données, Data Privacy, Intelligence Artificielle. CONTACTS:

