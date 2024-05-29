Duck Creek Technologies 向 IAT Insurance Group 與 Coforge 頒發卓越標準獎

IAT Insurance Group 透過與 Coforge 的策略性合作，將多個孤立的舊有保單管理系統轉移到雲端的 Duck Creek 系統，從而推動數碼轉型，以此贏得卓越標準客戶獎

波士頓, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家引領財產和意外 (P&C) 保險與一般保險未來發展的智能方案提供商。該公司在達拉斯舉行 Formation ’24 活動上向 IAT Insurance Group 及其策略轉型合作夥伴 Coforge 頒發 2024 年卓越標準客戶獎。



Duck Creek 卓越標準客戶獎目的在於表彰能夠在實施 Duck Creek 方案時達到最高水平的客戶，以及正在重塑保險業未來的客戶。

IAT Insurance Group 作為一家領先的專業保險公司，為小眾市場提供財產保險、意外保險和履約保證產品，憑著對包括一般責任保險、財產保險、管理層責任保險、超額保險、內陸海運保險和商業車保險在內七個不同業務部門的轉型而獲得卓越標準客戶獎。這家財產及意外保險公司將重點產品線轉移到 Duck Creek 系統，幫助簡化其內部營運，提升了用戶體驗，並改善對數據資源和分析結果的獲取途徑。

IAT Insurance Group 資訊總監 Manish Chawla 表示：「我們很榮幸能獲得卓越標準獎。我們的轉型願景與本身的業務優先事項及致力為客戶提供更佳服務的目標密不可分。我們深信運用科技將創造出滿足乃至超越客戶期望的解決方案。這次轉型之旅有賴我們與 Coforge 的策略伙伴關係。彼此的共同願景非常關鍵，幫助我們將願景變為現實，令我們能夠為客戶創造卓越價值。」

IAT Insurance 為期多年、價值數以百萬美元計的大型業務轉型計劃中，將多條業務線遷移到 Duck Creek 全面系統，涵蓋 50 個州份。Coforge 為這次轉型提供支援，將舊版系統現代化，加強可擴展性，確保 IAT 各種保險產品均符合監管規定。

Coforge 保險部執行副總裁 Rajeev Batra 表示：「作為 Duck Creek Technologies 的首要交付夥伴，而全球有超過 1,000 名 Duck Creek 專家，Coforge 很榮幸能夠參與 IAT Insurance Group 的轉型蛻變歷程。Coforge、IAT Insurance Group 和 Duck Creek Technologies 之間的協同效應，展現了完美的團隊協作。」

「獲得卓越標準獎項，實在是莫大的榮耀。我們一直專注於利用創新解決方案來推動 IAT Insurance Group 的數碼轉型。透過共同努力，我們成功將多個業務單位轉移到現代化的平台，提高了可擴展性和監管合規性。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產和意外保險行業未來制訂智能解決方案的提供商。我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

關於 IAT Insurance Group

IAT Insurance Group (IAT) 是一家私人擁有的專門化保險公司，為小眾市場提供財產保險、意外保險和履約保證產品。IAT 透過八個業務單位進行市場推廣，涵蓋商業運輸保險、超額及盈餘保險、自置業主保險、計劃保險、內陸海運保險、再保險、履約保證保險和管理層責任保險。IAT Insurance Group 旗下的公司獲 A.M. Best 評為 A- 優秀。在 LinkedIn 上關注 IAT Insurance Group ，並且瀏覽 iatinsurancegroup.com 以了解更多資訊。

關於 Coforge

Coforge 是一家全球數碼服務和解決方案提供商，利用新興技術和深入領域專業知識，為客戶帶來實實在在的業務影響。憑著對選定行業的專注、對這些行業基本流程的深入理解，以及與領先平台的合作，我們擁有獨特的視角。Coforge 秉承其產品工程方法，利用雲計算、數據、集成和自動化技術，將客戶企業轉型成為智能化、高增長的企業。Coforge 運用專有平台引領其核心垂直領域的關鍵業務流程，在 21 個國家經營，並有 25 個交付中心遍布 9 個國家。