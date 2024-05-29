وكالة السفر عبر الإنترنت WINGIE تشهد زيادة في الحجوزات مع اقتراب عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- عيد الأضحى المبارك هو عيد إسلامي يحتفل به المسلمون حول العالم لإحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل عليهما السلام طاعةً لأمر الله. يبدأ عيد الأضحى المبارك في 13 ذو الحجة ويمتد لمدة أربع أيام، ويتم فيه ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والفقراء، واجتماع الأسرة وتبادل الهدايا، وإظهار الكرم والتضامن مع المحتاجين.



ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد العائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتجمع والاحتفال بهذه المناسبة. وذكرت WINGIE، وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات السفر حيث تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك فرصة لاجتماع العائلة وقضاء وقت ممتع.

زيادة في حجوزات السفر إلى السعودية والإمارات بسبب عيد الأضحى

يعتبر عيد الأضحى المبارك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مناسبة خاصة، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين في صباح يوم العيد لأداء الصلاة، ويتشارك الأشخاص الأضاحي مع العائلة والأصدقاء والمحتاجين، مما يبرز أهمية التكافل والتضامن بين الناس. في أيام العيد تضج الشوارع بالناس والاحتفالات، مما يجعلها تجربة لا تنسى لأي شخص يزور المنطقة خلال هذا الوقت.

ومع فهم أهمية عيد الأضحى المبارك، تشير WINGIE إلى زيادة كبيرة في الحجوزات حيث يخطط الأفراد للقاء أسرهم أو الاستمتاع بالإجازة في وجهات سياحية. تستعد المطارات في المنطقة لموسم الذروة، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المسافرين المتجهين إلى الوجهات الشهيرة لعيد الأضحى المبارك. وتشهد دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وباكستان على وجه الخصوص ارتفاعًا في الطلب قبل عيد الأضحى المبارك.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

التواصل: marketing@wingie.com



