Rio de Janeiro recebe FII PRIORITY Summit com o tema “Investir com Dignidade”

Pela primeira vez na América Latina, o encontro vai reunir líderes, autoridades e especialistas de todo mundo para debater temas urgentes para o desenvolvimento sustentável

SÃO PAULO, Brasil, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Rio de Janeiro recebe, pela primeira vez, o FII PRIORITY Summit, encontro de líderes e executivos de todo mundo para debater oportunidades de investimento que proporcionem crescimento sustentável aos países. O evento é organizado pelo Future Investment Initiative Institute (FII Institute), uma entidade sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês).



Esta é a primeira vez que o instituto faz um evento na América Latina, e o local escolhido é o Copacabana Palace, que entre os dias 11 e 13 de junho, vai reunir mais de 150 palestrantes, em 44 sessões, para um público superior a mil convidados.

Realizado sob o tema “Investir em Dignidade”, o encontro, vai debater alternativas de investimento em transição energética, sustentável, avanço em tecnologia e inovação, e inclusão social, temas importantes para construir uma nova ordem global que priorize a dignidade para todos. O evento pretende também estreitar as relações entre o Brasil e a Arábia Saudita, potencializando investimentos, além de projetar o país como um pólo de ideias e iniciativas sustentáveis merecedor do investimento global.

Entre os principais palestrantes, estão a Princesa Reema Bint Bandar Al Saud, Embaixadora da Arábia Saudita nos EUA, o Príncipe Faisal Bin Bandar Al Saud, Presidente da Federação Saudita de Esportes Eletrônicos, Yasir Al-Rumayyan, Governador do Fundo de Investimento Público (PIF) e Presidente do Instituto FII, Mike Pompeo, ex-Secretário de Estado dos EUA, e os ex-presidentes Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colômbia), Jorge Quiroga (Bolívia) e Laura Chinchilla (Costa Rica).

O encontro também contará com executivos renomados, especialistas em investimentos e autoridades governamentais, tais como Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro do Investimento da Arábia Saudita, Baronesa Ariane de Rothschild, CEO do Edmond de Rothschild Holding, Gustavo Manrique, Ex-Ministro das Relações Exteriores e Ex-Ministro do Meio Ambiente do Equador, Sir Martin Sorrell, Presidente Executivo do S4 Capital Group, André Esteves, Chairman do BTG Pactual, Marcelo Claure, Fundador e CEO do Claure Group, Bernard Mensah, Presidente Internacional do Bank of America, Aloizio Mercadante, Presidente do BNDES, Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, e Julia Dias Leite, CEO do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRi).

As seções abordarão questões relacionadas à ação climática, BRICS, transição energética, desenvolvimento sustentável, empreendedorismo e tecnologias emergentes. Os destaques incluem o “Conselho de Agentes de Mudança”, focado em oportunidades de crescimento e prosperidade econômica, “Como os Investidores Podem Navegar em Mercados Dinâmicos?”, que discutirá estratégias de investimento em meio à volatilidade do mercado, e “O Futuro da Energia Global”, em que serão apresentadas tecnologias e projetos energéticos emergentes. Outros tópicos abordarão megatendências de investimento global, convergência entre fintech e finanças tradicionais, e liderança na ascensão do sul global.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos movida por dados, com um braço de investimento focado em iniciativas impactantes para a humanidade. Através de seus Encontros PRIORITY, o instituto reúne grandes mentes para fomentar a inovação e soluções sustentáveis em todo o mundo.

