مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكشف عن أبرز المتحدثين والجلسات لقمة "الأولوية" الأولى في أمريكا اللاتينية يونيو القادم

ساو باولو، برازيل, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ستستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة "الأولوية" الأولى في أمريكا اللاتينية في ريو دي جانيرو في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024 في فندق كوباكابانا بالاس، حيث سيشارك أكثر من 150 متحدثا بارزا في 44 جلسة على مدار ثلاثة أيام. ستتناول القمة، والتي ستعقد تحت شعار "الاستثمار في الكرامة"، كيفية الاستثمار في التحول البيئي، التكنولوجيا والابتكار، والإدماج الاجتماعي لبناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع.



من أبرز المتحدثين المشاركين في القمة نذكر صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ورئيس مجلس الاستثمارات العامة ورئيس مجلس مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، ورؤساء الدول السابقين فيليبي كالديرون (المكسيك)، خوان مانويل سانتوس (كولومبيا)، خورخي كيروغا (بوليفيا)، ولورا شينشيلا (كوستاريكا).

كما ستضم القمة أبرز القيادات من قطاعات مختلفة، وخبراء الاستثمار، ومسؤولين رسميين مثل معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، البارونة أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لشركة إدمن دو روتشيلد هولدينغ، معالي غوستافو مانريكي، وزير الخارجية والبيئة السابق للإكوادور، السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لمجموعة S4 كابيتال، أندريه إستيفس، رئيس بنك BTG Pactual، مارسيلو كلاوري، مؤسس ورئيس شركة Claure Group، بيرنارد منساه، رئيس الشؤون الدولية في بنك أوف أمريكا، ألويسيو ميركادنت، رئيس بنك التنمية البرازيل (BNDES)، إدواردو بارتولوميو، الرئيس التنفيذي لشركة فالي، وجوليا دياس ليت، الرئيسة التنفيذية للمركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRi).

ستتطرق الجلسات إلى قضايا متعلقة بالعمل المناخي، ومجموعة بريكس، التحول الطاقي، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا الناشئة. ومن أبرز الجلسات المزمع عقدها "مجلس صناع التغيير"، التي ستتمحور حول فرص النمو والازدهار الاقتصادي، وجلسة "كيف يمكن للمستثمرين الحركة وسط الأسواق الديناميكية؟" حول استراتيجيات الاستثمار في ظل تقلبات السوق، و"مستقبل الطاقة العالمية" التي ستناقش تقنيات ومشاريع الطاقة الناشئة. ستتناول القمة مواضيع أخرى حول الاتجاهات الأهم في الاستثمار العالمي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل التقليدي، والقيادة في بلدان عالم الجنوب.

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حول مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري يركز على المبادرات المؤثرة للبشرية. تجمع المؤسسة من خلال سلسلة قمم الأولوية بين العقول الرائدة لتعزيز الابتكار والحلول المستدامة لأبرز التحديات في جميع أنحاء العالم.

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