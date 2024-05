Der IOTSWC 2024 beendet seine Ausgabe mit Schwerpunkt auf Disruption, Chips und Cybersicherheit

BARCELONA, Spanien, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC), die führende internationale Veranstaltung zur Transformation der Industrie durch disruptive Technologien, beendete heute nach drei intensiven Tagen in der Gran Via seine achte Ausgabe. Mit 377 Ausstellern, 98 Konferenzen und Sitzungen und mehr als 150 Experten festigte die Veranstaltung ihre Position als führende Plattform für die digitale Transformation in allen Industriezweigen.



Der von der Fira de Barcelona organisierte IOTSWC 2024 zog rund 11.000 Besucher an, die live miterleben konnten, wie die neuesten industriellen Innovationen durch Technologien wie das Internet der Dinge, digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality sowie 5G-Konnektivität den Unternehmen neue Werkzeuge an die Hand geben, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Führende Unternehmen wie AWS, Deutsche Telekom IOT, Digicert, Emnify, Faircom, KNX Association, iot squared, ST Microelectronics, Thales und Txone stellten dabei ihre Lösungen vor. Zu den Vortragenden des Kongresses zählten Elisa Rönkä, Global Head of Digital Buildings SaaS Sales bei Siemens; Lucy Han, Executive Vice President, Building and Home Automation Solutions bei ABB; Megan Samford, Director of Product Security bei Schneider Electric; Madhu Pai, Global Partner Tech Lead for Manufacturing bei Amazon Web Services; und Soloman Almadi, Senior Engineering Consultant bei Saudi Aramco.

Chips und Cybersicherheit

Halbleiter waren ein weiterer Schwerpunkt des IOTSWC. Ihre Schlüsselrolle in einer zunehmend digitalen Gesellschaft wurde mit einem eigenen Bereich auf der Messe verdeutlicht. Zu den Unternehmen aus diesem Sektor gehörten ST Microelectronics, Lacroix, Tessolve, Würth Elektronik sowie Vertreter lokaler Unternehmen wie Draco Systems, Iqneo, Imasenic, Mobile Knowledge, Monocrom, Openchip, QPlox, Semidynamics, Sensing & Control, SGS Brightsight, TEF und Trace ID.

Die Veranstaltung fand in Verbindung mit der fünften Ausgabe des Barcelona Cybersecurity Congress statt, der von der Fira de Barcelona und der Agència de Ciberseguretat de Catalunya organisiert wurde. Dabei wurde die Bedeutung von Cybersicherheit in einer vernetzten Welt betont und Unternehmen wie Anomali, Cloudflare, Crowdstrike, Forcepoint, Fortinet, ManageEngine, Palo Alto Networks, Sentinel One, SoSafe, Telefonica Tech und Threatlocker waren vertreten. Bei der Veranstaltung wurde ein Hacking Village mit Workshops und Aktivitäten organisiert, darunter verschiedene Wettbewerbe im Bereich des ethischen Hackings.

Die nächste Ausgabe des IOT Solutions World Congress und des Barcelona Cybersecurity Congress findet vom 13. bis 15. Mai 2025 im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona statt.

