PHILIPPINES, May 28 - Press Release

May 28, 2024 TRANSCRIPT OF PHONE PATCH INTERVIEW:

Senator Risa Hontiveros with Lakay Deo Macalma and Elaine Apit on DZRH

May 28, 2024 Q: Kami po ang kukumusta sa inyo. Tuloy nga po ba ang hearing ninyo? Kaugnay kay Mayor Alice Guo sa kabila po ng recess ngayon ang Senado, Senator ma'am. SRH: Opo. Bago pa yung susunod na hearing, isa munang executive session. Dahil meron po tayong marami-raming mga government agencies natin na gustong sabihin sa komite, hindi lang kaya pa sa open hearing, kaya executive session. Siguro lahat na nang nalalaman nila tungkol dito sa POGO, yung paglabag sa ating mga batas at patakaran kaugnay dyan, yung paglabag sa mga karapatan at kagalingan ng mga babae at menor de edad. At yung nakakabahalang bagong anggulo ng posibleng espionage dahil sa mga anggulong iniimbestiga nila ng itong surveillance at sa hacking. Q: So palalim, palalim na nga palalim, Senator. Dati hindi nababanggit yung issue ng espionage. Ngayon ay nababanggit na po. SRH: Opo, dati masahol na nga yung mga usapin ng kaugnay sa POGO na prostitusyon, kaugnay sa POGO na illegal recruitment and detention, yung matagal na iugnay sa POGO na pastillas scam hanggang humantong sa napaka masahol na kaugnay ng POGO na human trafficking, crypto scamming, pati na po ngayon money laundering dahil dalawa pala sa mga kasosyo ng mayora ng Bamban dyan sa Zun Yuan Technologies ay sila rin yung prime suspect sa pinakamaking money laundering case ngayon sa Singapore. At yung isa pang kasosyo niya na yun lang ang inaamin niyang kilala daw niya at nagsipag-uunayan siya ay pugante ngayon. Pugante din. Nakatakas dun sa pangalawang raid ng PAOCC dyan sa Bamban POGO Hub. So totoong palalim ng palalim ito. Q: So nitong hearing kasi maraming nagtatanong, ano ba ito ang gusto nating malaman? Yung bang citizenship ni Mayora Alice Guo o yung illegal operation. Kawing-kawing pala ito. Dugtong-dugtong Senator. SRH: Dugtong-dugtong talaga eh. Siyempre yung entry point talaga namin ay POGO at doon laging bumabalik yung iba't ibang mga kawing-kawing na issue na lumilitaw. Kahit yung citizenship ni Mayor Alice Aguo na dapat simple lang yun, diretso lang masasagot at pwedeng mag-move on na sa ibang mga tanong, eh naging kaduda-duda dahil paiba-iba ang mga sagot niya at hindi masuportahan consistently ng mga dokumento. Sabi niya nung una, ang citizenship ng kanyang ama ay Chinese. Pero lumabas sa birth certificate na Filipino daw. Pero sa iba namang articles of incorporation ng mga dati niyang mga negosyo, Chinese na naman. Nung hearing sabi niya, Chinese-Filipino ang kanyang ama. So ano ba talaga? Hindi naman dapat multiple choice iyan. Ano po? Then sinasabi niya na ang kanyang ina, Amelia Leal, noong isang panayam sabi niya kasambahay daw pero lumabas sa birth certificate ang nakalagay ay kasal yung Amelia Leal dun sa ama niyang Angelito Guo. Ang misteryo pa ay walang birth certificate makita ng isang Amelia Leal ni ang isang Angelito Guo. Wala rin pong marriage certificate. And bakit ito importante? Dahil kung si Mayor ay naging Pilipinong mayor sa isang Pilipinong bayan ng Bamban, kung ang kanyang ama ay dayuhan, in this case Tsino, ang pwede lang pagmulan ng kanyang citizenship bilang Pilipino at legitimate na kandidato, lalo na mayor, ay yung kanyang ina. At kung ni hindi makita yung anino ng kanyang ina kahit sa isang birth certificate, talagang mag-aalala tayo. Bakit may ganitong POGO connection na kaduda-duda pang citizenship? Q: Ayan. At natrace niyo na ba Sen. Risa Ma'am na si Mayor Alice Guo pala ay nag-aral dito sa Philippine Cultural High School, Chinese school dito sa may Abad Santos Tondo, Manila? SRH: Kung gano'n, eh bakit sabi niya nung unang hearing na homeschool daw siya mula grade school hanggang high school, na hindi niya masasabi sino ang kanilang homeschool provider? Ang nasambit lang niya ay pangalan ng kanyang teacher daw na si teacher Rubilin daw. Ngayon kung lumalabas na pumasok pala siya sa isang eskwelahang Pilipino, eh dapat may makuha tayong school record para patunayan yan. Q: So Senator, confirmed na po ba yung mga hacking sa mga government agencies natin nanggaling, natrace dun dito sa POGO operations nila sa Bamban? SRH: Yan yung iniimbestiga ng ating mga intel agencies at inaasahan kung kasama ng ibang government agencies, maibunyag nila sa aming komite dyan sa executive session. Dahil nakakabahala kung anggulong iyon na nag-surveil daw, posibleng nag-surveil mula sa Bamban POGO Hub ng Philippine Government Communications at kung mapatunayan na yung ilang mga hacking operations laban sa Philippine government websites ay nagmumula di umano dyan sa Bamban. Kung mapatunayan yan sa executive session, yan talaga ay magbibigay ng solid na dahilan na mabahala tayo sa usapin ng pambansang seguridad at espionage. Dahil ibig sabihin, bukod sa nakabahala ng mga maraming masamang issue sa Pogo, kung meron pang ibang aktor sa likod ng lahat ng ito, particular dyan sa Bamban. Isang aktor na nasa labas ng ating bansa. At siyempre dahil hindi Pilipino, hindi pambansang interest ng Pilipinas ang pangunahin. Q: Malakas ang loob ni Mayor Alice Guo. Sino po? May mga protector po ba siyang nasa gobyerno? SRH: Well yan ang hindi pa natin alaman. Siguro malalaman natin, lalo na sa executive session at hanggang sa huling hearing. Dahil yun na nga, ayon mismo sa Comelec, nakapagrehistro siya bilang botante 2021 lamang. Tapos biglang 2022, nakapag-file na ng certificate of candidacy bilang mayor at nanalo. So parang pinakaswerte yung first time voter na siguro siya. Rehistradong 2021, tumakbo at nanalo 2022. So yun po yung aming din in-establish paano nangyari yun? At ang importante pa, ito ba, yung kanya bang pagiging mayor ay para proteksyonan yung POGO sa Bamban? At dahil questionable yung pagkatao ng mga kasosyo niya dyan sa Zun Yuan, sa Pogo, sa Bamban, kaya ba siya tumakbong mayor para proteksyonan yung ganyang mga suspected criminal at suspected criminal syndicate? Yan talaga ay labas na labas at taliwas sa ating mga batas. Dahil ang bawat industriya, lalo na kung yung POGO na yan, na matagal na marami sa amin sa Senado ay gustong palabasin na yan sa Pilipinas. Dapat pinakamahigpit ang regulasyon dyan. Eh kung mapatunayan namin na maluwag, nilalabag ang mga batas kaugnay dyan. Eh kaya pala sa maraming taon ay tuloy-tuloy yung mga masamang epekto at krimen pa nga laban sa ating mga mamamayan, lalo na yung pinaka-bulnerable -- ang mga babae at mga menor de edad. Q: Bawat POGO ma'am, may sinasabi silang torture chamber. Bakit may mga ganoon? SRH: Grabe. Yung nakita po naming torture chamber talaga na tinatawag ay doon sa nauna naming inocular inspection sa Pasay. Nakakatindig balahibo talaga. Kasi merong talagang nakita kaming bar nakadikit doon sa pader ng torture chamber doon sa Pasay POGO Hub. May mga naiwan pang mga handcuffs kasi doon daw hinahandcuff yung parurusahang human trafficking victim at crypto scamming victim kapag hindi nila maabot yung kanilang quota. Tapos grabe may nakita pa kami doon sa Pasay torture chamber na yan na ano ba ito yung parang electric rod. Yan ang ginagamit para saktan yung mga pinaparusahang naka-handcuff doon sa bar ng torture chamber. Dito sa aming inocular inspection din, walang torture chamber as such pero marami doon sa mga na-rescue na human trafficking victims. Karamihan Pilipino pero meron din mga dayuhan. Opo may Malaysian, may Vietnamese. Ang kwento din ng marami sa kanila ay kapag hindi din nila naabot yung kanilang quota sa crypto scamming ay sinasaktan din daw sila. Q: Senator ma'am. Na-inspection niyo din po ba nung nagpunta kayo doon yung mga tunnel sa Bamban? SRH: Yan ang hindi namin nababaan. Yung pinto papunta di umano sa mga tunnel na iyon ay nakalock pa. Pero sabi nga ng PAOCC sa amin nung aming inocular, yung Bamban complex, doon sa 36 buildings, dami ha. Q: Dami. Grabe na. Naitayo nila yan dyan, ganyang kadami. Sa maliit na bayan ng Bamban ha. SRH: Maliit na bayan ng Bamban sa isang halos walong ektaryang property, sa 36 buildings na itinayo dyan, 14 ay mga villas para daw sa mga bosses. At sa ilalim ng ilan sa 14 na iyon, 3 o 4, nandun daw yung tunnel. At meron pa daw panic room doon sa may ka-level ng tunnel. So talagang kung ikaw ay� Q: Legitimate na negosyante. SRH: Legit lang. Bakit may tunnel ka pa? Bakit may panic room ka pa? In fact pinagsususpetsahan na maaaring doon sa tunnel na iyon tumakas yung pinaka-boss dyan sa Bamban POGO complex na yun lang ang pangalang inami ni Mayor Alice Guo na kadeal daw niya, kaugnay daw niya sa Zun Yuan. Ang problema ni Mayor Alice Guo, bukod sa dalawang prime suspect sa Singapore money laundering case na sabi niya, hindi daw niya kinikilala. Itong isang inamin niyang kilala niya ay Pugante din. Tumakas nung PAOCC raid, pangalawang raid sa Bamban at wanted hanggang sa ngayon. Q: Siya ba nasa Pilipinas pa kaya senator o nakalabas na ng bansa? SRH: Hindi natin alam. Yan ang hindi natin alam. Pero wanted po siya ng Chinese government mismo. Sino-sino ba itong mga kaugnayan ng isang mayora natin? Dahil sa madilim na industriya, iyan ang POGO. Q: At saka si Mayor Alice Guo ma'am, kilala ba nga umiikot sa bayan ng Bamban sa bara-barangay? Tumutulong ba siya o nakatutok lang dito sa POGO operation dyan sa kanyang bayan? SRH: Siguro by now. Umiikot na siya dapat. Marami siyang social media posts na tumulong daw siya nung panahon ng pandemya. Di ba marami po siyang... Ano eh parang sabi nga niya gusto niyang maging masaya yung kanyang mga constituents niya. So marami siyang posts na siguro pampasaya niya. So I suppose nakaikot na siya sa bayan niya by now. Doon sa mga nakakilala naming taga-Bamban, sabi nila kami sa Bamban magkakakilala lahat. E nung una siyang sumulpot bilang kandidata sa pagka-mayor noong 2022, wala sa aming nakakakilala sa kanya. Zero daw na pagkakilala sa kanya noon. Q: E paano nanalo ma? Sinuportahan daw po ba yung mayor, yung gumraduate na mayor? SRH: Daw, sinuportahan daw. Sa anumang mga paraan ay biglang naging mayor siya. That in itself, hindi naman yan krimen. Di ba? Hindi naman yan magtatawag ng pansin natin. Ang problema ni Mayor Alice Guo na raid ang isang pinakamalaking POGO hub sa Pilipinas dyan sa kanyang bayan. Nasa likod lang ng kanyang munisipyo. Tapos ang daming mga tanong tungkol sa POGO per se dyan sa Bamban. At lalong nagkaroon ng mga tanong. Nung inimbita siya sa hearing, ang lalabo ng mga sagot niya. Merong siyang pagsisinungaling, merong siyang paghilihim. Tapos contradictory from one hearing to the next yung mga sagot niya. So lalong lumabo sa halip na kumlaro ang pagtingin natin kay Mayor Alice Guo. At bakit lahat yan importante? Dahil POGO ang na-raid sa kanyang bayan at siya ang mayor na dapat nagbabantay laban sa mga ganyan alang-alang sa constituents. Q: So ano po ang tingin ng intelligence community sa kanya? Siya ba ay spy? Siya ba ay Pilipinas? SRH: Iyan ang mas aalamin natin sa executive session. Dahil kung merong ganyang anggulong espionage na mapatunayan, e di talagang mapapatunayan na may national security angle na dapat solidong kilalanin at tugunan ng ating pambansang gobyerno kaugnay ng mga POGO na ito kasi kung mapatunayan ang anggulong iyan, then kailangan tanungin bakit ang isang POGO, ang PIGO na isang industriya na ang dami ng masasamang issue nakabit sa kanya sa nakaraang mga taon, kung ginagamit pa ito ng mga dayuhang criminal syndicate. para sa kung hindi pa natin alam na anong agenda. Pero sigurado, hindi para sa kagalingan ng mga Pilipino at hindi para sa ating pambansang interes. Q: Sen. Risa, may plano ba tayong ipatawag po? Yung binabanggit niya, may binanggit siya na naman na isa na mga karakter dun sa kwento niya, si Mang Boy. At yung kanya po bang father ay ipapatawag ng Senado para makumpirma, malaman kung yung mga sinasabi ni Mayor at si tatay niya ay magtutugma? SRH: Pagkatapos po ng executive session, mas siguro makafocus talaga namin sino pa yung mga resource persons na dapat naming tawagin para kumplituhin ang aming findings at para mas bigyan ng basehan yung aming magiging recommendations sa committee report. Q: Ano po ang pananagutan niya dahil una siya ay mayor, may mga illegal activities sa kanyang Jurisdiction at kasosyo pa siya. So ano ang possible na sanction o maaaring ikaso dito kay Mayor Alice Guo? SRH: Sa ngayon ang klaro ay kung mapatunayang hindi totoo yung kanyang birth certificate, maku-call into question talaga yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Yan ay ayon sa Comelec Chair Garcia na nagsabi noong nakaraang hearing na kung ganyan ang maging conclusion, may at least dalawang prosesong pwedeng i-initiate at depende sa kung anong proseso ang gagamitin ang maaaring pumalit kay Mayor Alice Gou kung siya ay papalitan ay yung kasalukuyang vice mayor o di naman kaya yung pumangalawa sa kanya sa mayoral election. Kung ano pa yung ibang posibleng administrative o criminal na accountabilities ni Mayor Alice Guo o nung sino pa man na lumabas sa aming findings, yan po abangan nyo na lang po sa committee report lalo na pagkatapos ng executive session. Q: So pwede po siya ma-disqualify as mayor or senator? SRH: Lumabas na po yung ganyang posibilidad at hindi lamang po sa aming hearing, sa pagsalita ng Comelec Chair, pati po sa statements ng ilang executive officials natin na nag-i-imbestiga sa kanyang status bilang mayor, na pag-usapan nila, nabanggit nila yung posibilidad ng preventive suspension. Nagbanggit ng posibilidad ng quo warranto. So kumbaga habang tumatakbo pa ang investigasyon ng Senate Committee on Women, may parallel na na fact findings, pati DILG nag-fact finding na noon at inakyat ang kanilang findings at recommendations sa Office of the Ombudsman. So yung ating mga executive, pati constitutional bodies, ay meron na rin po silang sarili nilang mga parallel processes bunga lahat ng POGO, bumabalik lahat sa POGO. Pero palawak ng palawak yung parang sapot ng mga issues. Q: At saka yung AMLC issue, Senator, kasi nagkaroon siya ng mga helicopter, mga luxury cars. SRH: Yes, luxury cars. May total siya ng labing-anim na sasakyan na nakapangalan sa kanya. At yung iba doon ay luxury sa labing-anim na sasakyan. Yan ba yung ordinaryong mamamayan na sinasabi niyang siya iyon? So inaalam po ang katotohanan o kasinungalingan ng kanyang mga statements dahil ang lahat ng ito, mas matimbang o di kasing timbang, ay may kinalaman dyan sa paano nga ba nagkaroon ng ganyang kalaki at misteryoso at mukhang may mga paglabag kahit sa mga panuntunan ng PAGCOR yang POGO hub na yan sa Bamban.