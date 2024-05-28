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IZEA荣获三项Communicator大奖

IZEA与TECNO Mobile和Sublue合作的网红营销活动获得行业认可

美国佛罗里达州奥兰多, May 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IZEA Worldwide, Inc.（NASDAQ：IZEA），作为创作者经济的首要技术、数据和服务提供商，今天宣布在第30届Communicator Awards 中获得了三项荣誉。IZEA在与Sublue的合作项目荣获了“活动与系列品牌”类别的卓越奖。此外，IZEA与TECNO Mobile的网红营销活动在“社交媒体视频-开箱内容”类别中获得了卓越奖，并在“内容与营销-网红营销”类别中获得了杰出奖。

Sublue是一家来自中国的专业从事水下智能设备的科技公司，此前推出新产品BlueNexus，这是一款无线游泳池清洁机器人。IZEA在该营销活动中，为该品牌与奥运游泳运动员Cody Miller合作，展示了Sublue新产品如何清洁奥运会游泳池的内容，并与TikTok和YouTube上的不同领域的创作者合作，以突显该产品的多功能性。

TECNO Mobile（传音）是一家在全球新兴市场领先的中国智能手机制造商，通过IZEA与YouTube上最受关注的科技评论员Unbox Therapy合作并实施了营销活动，旨在增加其高端手机PHANTOM系列的全球知名度。IZEA的活动为创作者提供了独家机会尝试新产品，其YouTube视频获得了超过210万的自然播放量。

IZEA的创始人兼首席执行官泰德·墨菲（Ted Murphy）表示：“我们为Sublue和TECNO Mobile的两个网红营销活动所获得的传播者奖项感到自豪。” “这些奖项展示了IZEA的策略性和网红营销的执行力，特别是我们在中国市场内得到了认可，激励着我们继续为中国出海客户提供突破性的解决方案。”

Communicator传播者奖是为表彰各行业和各媒介中传播项目的卓越性、有效性和创新力所设立。

关于IZEA Worldwide, Inc

IZEA Worldwide, Inc.（“IZEA”）是一家营销技术公司，提供软件和专业服务，帮助品牌能够与当今顶尖社交媒体网红和内容创作者合作和交易。该公司是创作者经济增长的倡导者，使博主个人能够从其内容、创意和影响力中获利。IZEA于2006年推出了行业首个网红营销平台，至今已促成近400万次在线交易。全球领先的品牌和机构与IZEA合作，以增加社交媒体互动量、丰富品牌声音、扩大内容生产规模，并实现可衡量的投资回报。

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Nicole O’Hara
IZEA Worldwide, Inc.
电话：407-674-6911
电子邮件：pr@izea.com

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