Profils du secteur et des compétences de la chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques au Canada

CALGARY, Alberta, 27 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, un organisme de premier plan voué à l'avancement des carrières et de la main-d'œuvre en environnement, a publié les résultats de sa dernière recherche sur la chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques au Canada. La demande de véhicules électriques (VE) augmente partout dans le monde, et le Canada a la chance d'être un chef de file mondial dans ce secteur. Des pays, dont le Canada, se fixent des objectifs ambitieux pour passer aux VE afin de réduire les émissions et d'atteindre l'objectif « net zéro ». Les tendances du marché et de l'investissement, tant au niveau mondial que national, laissent entrevoir la possibilité de maximiser la valeur de la chaîne d'approvisionnement du Canada en matière de production de batteries et de répondre à la demande croissante de VE.



Le Canada est le seul pays de l'hémisphère occidental à disposer de réserves connues de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication de batteries pour VE. Il dispose en outre d'une grande expertise dans le domaine minier et de solides références en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG).

Dans le contexte canadien, l'émergence de la chaîne d'approvisionnement en batteries de VE représente une opportunité stratégique de positionner le pays en tant que leader de l'innovation en matière d'énergie propre. Toutefois, la position de leader potentielle du Canada n'est pas consolidée, la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries pour VE étant confrontée à des lacunes importantes. Le besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et adaptable souligne ce potentiel. Ce profil sectoriel fournit une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne en batteries pour VE, en mettant l'accent sur la main-d'œuvre et en explorant les principales tendances, les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir de cette industrie en plein essor.

Ce rapport, basé sur des recherches secondaires et des entretiens avec les parties prenantes, vise à mettre en lumière le rôle crucial du capital humain pour faire avancer la transition vers la mobilité électrique et assurer un avenir énergétique durable pour les générations à venir.

« Les conséquences des changements climatiques sont sans précédent pour notre population, l'environnement et notre économie. En apportant notre soutien à des rapports de recherche tels que celui d'ECO Canada, nous travaillons ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces conclusions nous aiderons à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur environnemental et à atteindre notre objectif d'une économie nette zéro. » -Randy Boissonnault, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles

Les points forts du rapport :

- Vue d'ensemble des tendances nationales et mondiales dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques.

- L'identification des professions et des compétences essentielles requises dans le secteur.

- Les points de vue des employeurs du secteur des VE concernant les obstacles, les demandes de main-d'œuvre et les défis en matière de recrutement.

Ces informations sont essentielles pour les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les professionnels de l'environnement, car elles offrent des données exploitables et des conseils stratégiques pour naviguer dans le paysage de l'industrie des VE qui évolue rapidement.

Pour plus d'informations sur le profil sectoriel de la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques au Canada et pour accéder au rapport complet, visitez Profil sectoriel de la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques au Canada - ECO Canada.

Parallèlement à la publication de ce rapport, l'équipe de recherche d'ECO Canada a mis au point un outil interactif axé sur les cheminements de carrière dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement en batteries de véhicules électriques. L'objectif est d'aider les professionnels et les employeurs à mieux comprendre chaque niveau et catégorie d'emploi, en mettant en lumière le cheminement de croissance de chaque poste. Cette carte visuelle des professions met en évidence l'interconnexion entre les professions partageant des compétences et des connaissances qui peuvent être employées dans l'une ou l'autre fonction, facilitant ainsi la mobilité sur le marché du travail, et dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques en particulier.

Découvrez la carte visuelle ici : https://eco.ca/cartographie-des-carrieres-dans-le-domaine-des-chaines-dapprovisionnement-en-batteries-pour-vehicules-electriques/

En complément de ces deux ressources et compte tenu de la transition des compétences ou des nouvelles compétences requises pour cette industrie, ECO Canada a également publié de nouveaux profils de compétences pour les professions clés impliquées dans l'exploitation minière, la production de batteries, la production de VE, ainsi que le recyclage et la récupération.

Consultez les profils de compétences ici : https://eco.ca/research-and-resources/competency-profiles/

La publication de ces ressources a été rendue possible grâce au soutien du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

« Les opinions et interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eda5608f-7020-4c1d-8480-85b518c395ea